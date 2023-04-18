Sfruttare le falle nella sicurezza: la crescita degli attacchi alle applicazioni e alle API

Abbiamo anche esaminato i settori e le tendenze chiave e i modi in cui è probabile che i criminali informatici utilizzino le API e le applicazioni come percorso per infiltrarsi nelle organizzazioni. La maggior parte dei settori ha registrato una crescita nella frequenza degli attacchi, con il commercio, l'high-tech e i servizi finanziari in cima alla lista (Figura 3). Non sorprende vedere che i servizi finanziari rientrino tra i primi tre: Ciò riflette i nostri risultati del SOTI dello scorso anno, Il nemico è alle porte: analisi degli attacchi contro i servizi finanziariIn cui abbiamo descritto un aumento di 3,5 volte degli attacchi ai servizi finanziari.

Inoltre, abbiamo assistito a questo drammatico aumento degli attacchi LFI nel segmento verticale del commerciale. Forse i criminali traggono vantaggio dalla forte domanda di applicazioni e tecnologie, seguita alla pandemia da COVID-19, e cercano di sfruttare vulnerabilità e altre falle nella sicurezza.