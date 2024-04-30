X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

实现 Zero Trust 的 5 个步骤

Dan Petrillo headshot

寫於

Dan Petrillo

April 30, 2024

Dan Petrillo headshot

寫於

Dan Petrillo

Dan Petrillo 是 Akamai Technologies 的产品营销总监。

Zero Trust 是指了解所需的访问和流量并阻止其他所有访问和流量。
Zero Trust 是指了解所需的访问和流量并阻止其他所有访问和流量。

Zero Trust 架构长期以来一直是网络安全的目标，有望提供卓越的保护，以抵御不断演变的威胁。然而，现代 IT 环境的复杂性往往使这一 目标显得遥不可及。这就是 Akamai Guardicore 平台的设计初衷，即使是基础架构极为多样化、极为复杂的企业也能实现 Zero Trust。

实施 Zero Trust 似乎令人望而却步，但有五个关键步骤可以实现这一目标：

  1. 从出色的微分段和 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 开始

  2. 利用单个控制台实现监测能力和控制能力

  3. 整合基础架构，简化部署和维护

  4. 利用人工智能 (AI) 提高效率

  5. 帮助确保系统符合您的原则

从出色的微分段和 ZTNA 开始

在 2023 年的一份报告中，Gartner 建议“实施微分段和/或 ZTNA，以实现 Zero Trust 网络 (ZTN) 态势。”1 我们来探讨一下为什么这些技术是 Zero Trust 的基础，以及为什么这些技术必须非常出色。

默认情况下，IT 系统信任的流量和允许的访问远远超出了工作所需。从根本上讲，Zero Trust 是指了解所需的访问和流量并阻止其他所有访问和流量。

对于内部（东西向）流量， 微分段 是唯一能够提供足够精细的了解和控制以实现 Zero Trust 的工具（图 1）。 Guardicore Segmentation 是一种高度精细的微分段解决方案，允许企业不仅在端口和进程级别进行阻止，甚至可以在服务级别进行阻止。其结果是攻击面减少高达 99.93%。

对于内部（东西向）流量，微分段是唯一能够提供足够精细的了解和控制以实现 Zero Trust 的工具（图 1）。 图 1：（左图）实施微分段之前的攻击面，（右图）实施微分段之后的攻击面。微分段通过对东/西流量进行精细监测和控制来减少攻击面。

但是，实现 Zero Trust 并不仅仅是解决 东西向流量问题。您还需要确保您的员工只能访问他们完成工作所需的应用程序。如果 员工远程办公，而且办公地点分散在世界各地，这将是一项极具挑战性的任务。

这正是 ZTNA 的用武之地，无论用户身在何处，也无论应用程序位于何处，它都可以为全球用户提供精确的访问权限。 Akamai Guardicore Access 专为应对这一挑战而设计，因为它具有内置的 FIDO2、防网络钓鱼多重身份验证 (MFA)，可以安全、无缝地向员工授予此访问权限。

因此，要实现 Zero Trust，就需要微分段和 ZTNA。但此前，如果您想要两者兼得，必须分别进行部署和管理。而如今，情况已不再如此，因为 Akamai Guardicore 平台将出色的微分段与 ZTNA 相结合，为企业提供了一个强大的框架，使其能够顺利地开启 Zero Trust 之旅。

利用单个控制台实现监测能力和控制能力

如果您坚持尝试管理不同的安全工具和策略来实现 Zero Trust，则 Zero Trust 将仍然遥不可及。通过单个控制台获得整个网络的统一视图至关重要。这意味着对南北向和东西向流量进行无缝管理，跨本地和云资产以及对远程和本地员工一致执行各种策略。

您需要一站式查看南北向访问和东西向流量模式，以便快速有效地构建和维护 Zero Trust 策略。需要在不同的控制台之间切换，只能查看部分内容的分布图将难以维继。一张分布图上即可查看所有信息，策略要求就会变得一目了然。

Akamai Guardicore 平台中生成的网络图图像，显示了 IT 环境各部分之间的流量 图 2：Akamai Guardicore 平台可创建环境的可视化示意图，以便在单个控制台中快速显示流量模式

此外，这些产品还受益于信号共享。例如，当微分段知晓 ZTNA 正在尝试授予访问权限时，可以减少误报。Akamai Guardicore 平台的设计允许访问，并且不会被微分段规则阻止。如果要在追求 Zero Trust 方面取得真正进展，就必须将东西向流量和南北向访问的监测能力和控制能力结合起来。

整合基础架构，简化部署和维护

企业可以通过单个代理解决方案简化部署和管理，以加快和简化 Zero Trust 目标的实现。企业需要此类解决方案来支持各种资产，包括传统和现代操作系统、本地和云端应用程序、物联网 (IoT) 设备、容器等。

传统上，跨所有这些系统支持所有 Zero Trust 工作需要多个代理，而这对于部署和维护来说简直是噩梦。更何况可能对受保护设备的性能和可靠性产生负面影响。

Akamai Guardicore 平台只有一个代理，支持微分段、ZTNA、DNS 防火墙等。这将减少对最终用户和工作负载的影响，减轻部署团队的压力，并简化 Zero Trust 所有组件的维护工作。

Akamai Guardicore 平台可在您的基础架构中快速有效地部署 Zero Trust，同时尽可能降低对系统性能和停机时间的影响。当代理不可行时，该平台可提供无代理保护。

利用 AI 提高效率

某些与 Zero Trust 相关的任务（例如确定合规工作范围、发现漏洞和应对事件）需要花费大量时间以及深谙相关技术，CISO 无法独自快速完成。

例如，CISO 需要确定在特定时间范围内是否与特定资产组合建立了特定类型的连接。这是应对事件时所需的重要信息。在这些场景中，时间至关重要，因为 CISO 无法选择攻击发生的时间。

CISO 的出色分析师可能不在场，即使在场，这些分析师也必须手动搜索日志并关联信息才能回答问题。而这正是 AI 的用武之地。该 CISO 只需询问“过去 24 小时内我的生产环境是否有任何 SSH 或 RDP 流量？”就能获得答案。

Akamai Guardicore 平台利用 AI 来执行各种任务，例如与网络日志进行自然语言交流、标记资产清单、查询简化的漏洞评估和策略建议。这有助于实现更快的事件响应、合规工作和整体安全运营。

帮助确保系统符合您的原则

Zero Trust 要求遵守其核心原则：默认不信任实体、强制实施最小访问权限并保持全面的安全监控。Akamai Guardicore 平台的设计使这些原则不仅仅是理想，而是成为可行的战略。

微分段和 ZTNA 是一个良好的开端，但它们并不是完整的解决方案。借助 MFA、 DNS 防火墙高级威胁搜寻 功能等全面的安全措施，企业可以继续 Zero Trust 之旅，并在建立坚实基础之上更进一步（图 3）。

Akamai Guardicore 平台的可视化展示，该平台基于单个控制台和代理构建，支持工作站、服务、云、容器、物联网和虚拟机，具有分段、ZTNA、DNS 防火墙和威胁搜寻功能。 图 3：Akamai Guardicore 平台提供了采用 Zero Trust 原则的统一方法

实现 Zero Trust

Akamai Guardicore 平台提供了实用且有效的 Zero Trust 实施方法。通过提供出色的解决方案、统一的监测能力和控制能力、简化的部署、AI 加持的高效以及遵守 Zero Trust 原则，使得各种规模和复杂程度的企业都可以实现 Zero Trust。

1.Gartner®，快速解答：什么是 Zero Trust 网络？Andrew Lerner、John Watts，2023 年 9 月 13 日。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属机构在美国和全球的注册商标和服务标志，已获许可用在本文中。保留所有权利。

了解更多
Dan Petrillo headshot

寫於

Dan Petrillo

April 30, 2024

Dan Petrillo headshot

寫於

Dan Petrillo

Dan Petrillo 是 Akamai Technologies 的产品营销总监。

相关博文

一个系统如果频繁宕机、动辄离线，或是在高级攻击面前不堪一击，那么它的存在就毫无意义可言。
一个系统如果频繁宕机、动辄离线，或是在高级攻击面前不堪一击，那么它的存在就毫无意义可言。
安全性

DDoS 靠边站：分布式拒绝防御 (DDoD) 的时代已经到来

September 16, 2025
即使流量规模不大，AI 赋能的复杂 DDoS 攻击也足以攻破您的防御系统。如今已是拒绝防御的时代。
經過 Sven Dummer, Sandeep Rath, 和 Dennis Birchard
阅读更多内容
企业务必采用多层方法，这样不仅能抵御可能出现的攻击，而且在面临攻击时也能够迅速遏制攻击行为。
企业务必采用多层方法，这样不仅能抵御可能出现的攻击，而且在面临攻击时也能够迅速遏制攻击行为。
博客

数据泄露让软件供应链中的 AI 和 API 漏洞浮出水面

September 04, 2025
软件供应链中会存在漏洞，而您在选择主要供应商时可能没有察觉到。分层安全保护方法可以助您防范漏洞。
經過 Christine Ross
阅读更多内容
API 相关事件已不再被当作孤立的技术问题来看待。它们会被当作不合规事件，同时引发监管层面的后果。
API 相关事件已不再被当作孤立的技术问题来看待。它们会被当作不合规事件，同时引发监管层面的后果。
安全性

API 安全已纳入联邦审查范围：CIO 们的警钟已然敲响

June 13, 2025
学习如何采用审慎的结构化方法做好 API 安全防护工作，以应对日益严格的合规法规，并减少风险暴露。
經過 Stas Neyman
阅读更多内容