5 Schritte, um Zero Trust erreichbar zu machen

In einem Bericht aus dem Jahr 2023 empfiehlt Gartner die „Implementierung von Mikrosegmentierung und/oder Zero Trust Network Access zur Erreichung eines Zero Trust Networking-Profils“. 1 Sehen wir uns einmal an, warum diese Technologien die Grundlage von Zero Trust bilden und warum nur die branchenführenden Lösungen infrage kommen.

Standardmäßig stufen IT-Systeme weitaus mehr Traffic als vertrauenswürdig ein, als dies für ihr Funktionieren erforderlich wäre. Im Grunde geht es bei Zero Trust darum, die erforderlichen Zugriffe und den notwendigen Traffic zu identifizieren und alles andere zu blockieren.

Für den internen Traffic (East-West) ist Mikrosegmentierung das einzige Tool, das diese Art von Erkenntnissen und Kontrolle mit ausreichender Granularität bereitstellt, um Zero Trust möglich zu machen (Abbildung 1). Guardicore Segmentation ist eine feinstufige Mikrosegmentierungslösung, die es Unternehmen ermöglicht, nicht nur auf Port- und Prozessebene, sondern auch auf Service-Ebene zu blockieren. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der Angriffsfläche um bis zu 99,93 %.