5 étapes pour atteindre le Zero Trust

Dans un rapport de 2023, Gartner a suggéré de « mettre en œuvre la microsegmentation et la technologie ZTNA pour passer à un réseau Zero Trust. » 1 Voyons pourquoi ces technologies sont à la base du Zero Trust et pourquoi elles doivent être les meilleures de leur catégorie.

Par défaut, les systèmes informatiques acceptent beaucoup plus de trafic et autorisent plus d'accès qu'il n'est nécessaire pour faire leur travail. Fondamentalement, le Zero Trust consiste à comprendre quel accès et quel trafic sont nécessaires et à bloquer tout le reste.

Pour le trafic interne (est-ouest), la microsegmentation est le seul outil capable d'offrir cette compréhension et ce contrôle avec une granularité suffisante pour que le Zero Trust soit réalisable (figure 1). Guardicore Segmentation est une solution de microsegmentation hautement granulaire, permettant aux entreprises de bloquer non seulement au niveau des ports et des processus, mais aussi au niveau des services. Il en résulte une réduction de 99,93 % de la surface d'attaque.