제로 트러스트를 실현하기 위한 5단계

Gartner는 2023년 보고서에서 "ZTN(Zero Trust Networking) 체계로의 저환을 위해 마이크로세그멘테이션 및 ZTNA를 구축할 것"을 제안했습니다. 1 이러한 기술이 제로 트러스트의 기반이 되는 이유와 동급 최강의 기술이이 필요한 이유를 살펴보겠습니다.

IT 시스템은 기본적으로 업무 수행에 필요한 것보다 훨씬 더 많은 트래픽을 신뢰하고 더 많은 접속을 허용합니다. 제로 트러스트는 기본적으로 필요한 접속과 트래픽을 파악하고 그 외의 모든 트래픽을 차단합니다.

내부(동서) 트래픽과 관련해 마이크로세그멘테이션 은 제로 트러스트를 달성하는 데 필요한 세분화된 이해와 제어를 제공할 수 있는 유일한 툴입니다(그림 1). Guardicore Segmentation 은 고도로 세분화된 마이크로세그멘테이션 솔루션으로, 포트 및 프로세스 수준뿐만 아니라 서비스 수준까지 차단할 수 있습니다. 그 결과 공격표면을 최대 99.93%까지 줄일 수 있습니다.