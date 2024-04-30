I 5 passaggi per la realizzazione del modello Zero Trust

La vostra azienda può semplificare le operazioni di implementazione e gestione con una soluzione a singolo agente per accelerare e semplificare gli obiettivi Zero Trust. Questa soluzione consente alle aziende di supportare risorse ampie e diversificate che includono sistemi operativi tradizionali e moderni, applicazioni on-premise e nel cloud, dispositivi IoT (Internet of Things), container e molto altro.

Tradizionalmente, supportare tutte le iniziative Zero Trust su questi sistemi richiede diversi agenti, che sono difficoltosi da implementare e gestire, per non parlare del loro potenziale impatto negativo sulle performance e sull'affidabilità dei dispositivi protetti.

La piattaforma Akamai Guardicore dispone di un unico agente in grado di supportare le funzionalità di microsegmentazione, ZTNA, firewall DNS e molto altro per ridurre l'impatto sugli utenti finali e sui carichi di lavoro, abbassare la pressione sui team addetti alle operazioni di implementazione e semplificare la manutenzione per tutti i componenti del sistema Zero Trust.

La piattaforma Akamai Guardicore consente di implementare in modo rapido ed efficace il sistema Zero Trust nella vostra piattaforma con un impatto minimo sulle performance e sui tempi di downtime. Se non è possibile utilizzare gli agenti, la piattaforma offre un sistema di protezione senza agenti.