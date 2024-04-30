X
Logotipo da Akamai
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Cinco etapas para tornar o Zero Trust possível

Dan Petrillo headshot

escrito por

Dan Petrillo

April 30, 2024

Dan Petrillo headshot

escrito por

Dan Petrillo

Dan Petrillo é diretor de Marketing de produto na Akamai Technologies.

O Zero Trust consiste em entender qual acesso e tráfego são necessários e bloquear todo o resto.
O Zero Trust consiste em entender qual acesso e tráfego são necessários e bloquear todo o resto.

A arquitetura Zero Trust tem sido há muito tempo o Santo Graal da cibersegurança, prometendo proteção inigualável contra ameaças em evolução. No entanto, a complexidade dos ambientes de TI modernos muitas vezes faz essa meta parecer inalcançável. É por isso que a Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para tornar o Zero Trust possível até mesmo para empresas com as infraestruturas mais diversificadas e complexas.

A implementação do Zero Trust pode parecer assustadora, mas há cinco etapas importantes que podem torná-la possível:

  1. Comece com a melhor microssegmentação da categoria e o ZTNA (Zero Trust Network Access)

  2. Utilize um único console para ter visibilidade e controle

  3. Consolide sua infraestrutura para implantação e manutenção simplificadas

  4. Aproveite a inteligência artificial (IA) para aumentar a eficiência

  5. Ajude a garantir um sistema que atenda aos seus princípios

Comece com a melhor microssegmentação da categoria e o ZTNA

Em um relatório de 2023, a Gartner sugere a “implementação de microssegmentação e/ou de ZTNA para avançar em direção a uma postura ZTN (rede Zero Trust)”. 1 Vamos explorar por que essas tecnologias são a base do Zero Trust e por que elas devem ser as melhores da categoria.

Por padrão, os sistemas de TI confiam muito mais tráfego e permitem mais acesso do que o necessário para realizar seus trabalhos. Basicamente, Zero Trust trata de entender o que é necessário acessar e qual é o tráfego exigido e bloqueia todo o resto.

Para o tráfego interno (leste-oeste), a microssegmentação é a única ferramenta que pode oferecer esse entendimento e controle com granularidade suficiente para possibilitar o Zero Trust (Figura 1). O Guardicore Segmentation é uma solução de microssegmentação altamente granular, que permite que as empresas bloqueiem não apenas nos níveis de porta e processo, mas até no nível de serviço. O resultado é uma redução de até 99,93% da superfície de ataque.

Para o tráfego interno (leste-oeste), a microssegmentação é a única ferramenta que pode oferecer essa compreensão e controle com granularidade suficiente para que o Zero Trust seja possível (Figura 1). Fig. 1: (Esquerda) Superfície de ataque antes da microssegmentação. (Direita) Superfície de ataque após a microssegmentação. A microssegmentação reduz a superfície de ataque fornecendo visibilidade, granularidade e controle do tráfego leste/oeste.

Mas alcançar o Zero Trust não termina com a resolução do problema de tráfego leste-oeste. Você também precisa ter certeza de que sua força de trabalho só pode acessar os aplicativos necessários para realizar seus trabalhos. Essa tarefa é desafiadora quando os funcionários trabalham remotamente e em escritórios espalhados pelo mundo.

É nesse ponto que o ZTNA entra em ação, concedendo acesso preciso aos usuários em todo o mundo, onde quer que eles e os aplicativos estejam. O Akamai Guardicore Access é especialmente adequado para esse desafio porque ele tem MFA (autenticação multifator) à prova de phishing e FIDO2incorporado, que tornam a concessão desse acesso segura e perfeita para os funcionários.

Portanto, tanto a microssegmentação quanto o ZTNA são necessários para chegar ao Zero Trust. Mas até agora, se você queria o melhor de ambos, eles tinham que ser implantados e gerenciados separadamente. Agora não é mais assim, pois a Plataforma Akamai Guardicore combina a melhor microssegmentação da categoria com o ZTNA, fornecendo às organizações uma estrutura robusta para iniciar sua jornada do Zero Trust com o pé direito.

Utilize um único console para ter visibilidade e controle

O Zero Trust permanecerá fora de alcance se você continuar tentando gerenciar diferentes ferramentas e políticas de segurança para obtê-lo. Uma visão unificada de toda a sua rede por meio de um único console é fundamental. Isso significa um gerenciamento contínuo do tráfego norte-sul e leste-oeste, com políticas impostas de forma consistente em ativos locais e na nuvem, e também para forças de trabalho remotas e no escritório.

Você precisa ver seu acesso norte-sul e os padrões de tráfego leste-oeste em um só lugar para criar e manter uma política do Zero Trust de forma rápida e eficaz. Alternar entre consoles e ter um mapa que veja apenas parte da imagem é insustentável. Com tudo em um mapa, os requisitos de política ficam claros.

Uma imagem de um mapa de rede gerado na Plataforma Akamai Guardicore mostrando os fluxos de tráfego entre partes do ambiente de TI Fig. 2: A Plataforma Akamai Guardicore cria um mapa visual do ambiente para mostrar rapidamente padrões de tráfego em um único console

Além disso, esses produtos se beneficiam do compartilhamento de sinais. Por exemplo, quando a microssegmentação está ciente de que o ZTNA está tentando conceder acesso, os falsos positivos podem ser reduzidos. A Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para que o acesso seja permitido e não seja bloqueado por uma regra de microssegmentação. A visibilidade e o controle do tráfego leste-oeste e do acesso norte-sul devem ser combinados se houver intenção de um progresso real na busca do Zero Trust.

Consolide sua infraestrutura para implantação e manutenção simplificadas

Sua empresa pode simplificar a implantação e o gerenciamento com uma única solução de agente para agilizar e simplificar os objetivos do Zero Trust. As empresas precisam disso para ter suporte a frotas amplas e variadas de ativos que incluem sistemas operacionais legados e modernos, aplicativos locais e na nuvem, dispositivos de Internet das coisas (IoT), contêineres e muito mais.

Tradicionalmente, o suporte a todos as iniciativas Zero Trust em todos esses sistemas requer vários agentes, o que é um pesadelo para implantar e manter. Sem mencionar o impacto negativo que pode ser causado sobre o desempenho e a confiabilidade dos dispositivos protegidos.

A Plataforma Akamai Guardicore tem um agente único que dá suporte a microssegmentação, ZTNA, firewall de DNS e muito mais. Isso reduzirá o impacto sobre os usuários finais e as cargas de trabalho, reduzirá a pressão sobre as equipes de implantação e simplificará a manutenção de todos os componentes do Zero Trust.

A Plataforma Akamai Guardicore possibilita a implantação rápida e eficaz do Zero Trust em toda a sua infraestrutura com impacto mínimo no desempenho e no tempo de inatividade do sistema. Quando os agentes não são viáveis, a plataforma oferece proteção sem agentes.

Aproveite a IA para aumentar a eficiência

Certas tarefas relacionadas ao Zero Trust, como definição do escopo de uma iniciativa de conformidade, descoberta de vulnerabilidades e resposta a incidentes, exigem muito tempo e conhecimento técnico para que um CISO possa concluí-las rapidamente por conta própria.

Considere, por exemplo, um CISO que recebe a solicitação de determinar se um tipo específico de conexão foi feito a um conjunto específico de ativos durante um período determinado. Essas são informações importantes ao responder a um incidente. Nesses cenários, o tempo é essencial, pois o CISO não consegue escolher quando esses ataques ocorrem.

Os melhores analistas do CISO podem não estar disponíveis e, mesmo que estejam, esses analistas precisam pesquisar manualmente os registros e correlacionar informações para responder à pergunta. É aqui que a IA precisa ser aproveitada. Esse CISO precisa obter uma resposta simplesmente perguntando: “Houve tráfego SSH ou RDP no meu ambiente de produção nas últimas 24 horas?”

A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para tarefas como comunicação em linguagem natural com registros de rede, rotulagem de inventário de ativos, consultas para avaliações simplificadas de vulnerabilidades e recomendações de políticas. Isso permite respostas mais rápidas a incidentes, iniciativas de conformidade e operações de segurança em geral.

Ajude a garantir um sistema que atenda aos seus princípios

O Zero Trust exige a adesão aos seus princípios fundamentais: tratar entidades como não confiáveis por padrão, impor o acesso de menor privilégio e manter um monitoramento de segurança abrangente. A Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para que esses princípios não sejam apenas ideais, mas estratégias acionáveis.

A microssegmentação e o ZTNA são um bom começo, mas não são a solução completa. Com medidas de segurança abrangentes, incluindo MFA, firewall de DNSe recursos de busca avançada de ameaças, as organizações podem continuar sua jornada Zero Trust e ir além da construção de uma base sólida (Figura 3).

Uma representação visual da Plataforma Akamai Guardicore, criada em um único console e agente com suporte para estações de trabalho, serviços, nuvem, contêineres, Internet das coisas (IoT) e VMs com segmentação, ZTNA, firewall de DNS e recursos de busca de ameaças. Fig. 3: A Plataforma Akamai Guardicore oferece uma abordagem unificada para a adoção dos princípios do Zero Trust

Consiga a implementação do Zero Trust

A Plataforma Akamai Guardicore oferece uma abordagem prática e eficaz para a implementação do Zero Trust. Ao fornecer as melhores soluções da categoria, visibilidade e controle unificados, implantação simplificada, eficiência orientada por IA e adesão aos princípios de Zero Trust, ela torna o Zero Trust possível para empresas de todos os tamanhos e complexidades.

1. Gartner®, Resposta rápida: O que é uma rede Zero Trust? Andrew Lerner, John Watts, 13 de setembro de 2023. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Saiba mais
Dan Petrillo headshot

escrito por

Dan Petrillo

April 30, 2024

Dan Petrillo headshot

escrito por

Dan Petrillo

Dan Petrillo é diretor de Marketing de produto na Akamai Technologies.

Publicações de blog relacionadas

Qualquer sistema que regularmente experimente interrupções, fique offline ou possa ser facilmente sobrecarregado por um ataque sofisticado é completamente inútil.
Qualquer sistema que regularmente experimente interrupções, fique offline ou possa ser facilmente sobrecarregado por um ataque sofisticado é completamente inútil.
Segurança

Transferência, DDoS: É a era da negação de defesa distribuída (DDoD)

September 16, 2025
Ataques de DDoS sofisticados realizados por IA podem derrubar suas defesas mesmo com volume moderado. Esta é agora uma era de negação de defesa.
por Sven Dummer, Sandeep Rath, e Dennis Birchard
Leia mais
É importante utilizar uma abordagem multicamada para mitigar possíveis ataques e conter rapidamente qualquer um que ocorra.
É importante utilizar uma abordagem multicamada para mitigar possíveis ataques e conter rapidamente qualquer um que ocorra.
Blogs

Violação destaca vulnerabilidades de IA e APIs nas cadeias de fornecimento de software

September 04, 2025
As cadeias de fornecimento de software enfrentam vulnerabilidades que você pode não descobrir ao selecionar seu fornecedor principal. As proteções de segurança em camadas podem ajudar você a reduzir as violações.
por Christine Ross
Leia mais
Incidentes relacionados a APIs não são mais considerados problemas técnicos isolados. Eles são falhas de conformidade com consequências regulatórias.
Incidentes relacionados a APIs não são mais considerados problemas técnicos isolados. Eles são falhas de conformidade com consequências regulatórias.
Segurança

Segurança de API sob escrutínio federal: um alerta para CIOs

June 13, 2025
Saiba como adotar uma abordagem deliberada e estruturada para a segurança de APIs a fim de atender às crescentes regulamentações de conformidade e reduzir a exposição ao risco.
por Stas Neyman
Leia mais