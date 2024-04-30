Cinco etapas para tornar o Zero Trust possível

Em um relatório de 2023, a Gartner sugere a “implementação de microssegmentação e/ou de ZTNA para avançar em direção a uma postura ZTN (rede Zero Trust)”. 1 Vamos explorar por que essas tecnologias são a base do Zero Trust e por que elas devem ser as melhores da categoria.

Por padrão, os sistemas de TI confiam muito mais tráfego e permitem mais acesso do que o necessário para realizar seus trabalhos. Basicamente, Zero Trust trata de entender o que é necessário acessar e qual é o tráfego exigido e bloqueia todo o resto.

Para o tráfego interno (leste-oeste), a microssegmentação é a única ferramenta que pode oferecer esse entendimento e controle com granularidade suficiente para possibilitar o Zero Trust (Figura 1). O Guardicore Segmentation é uma solução de microssegmentação altamente granular, que permite que as empresas bloqueiem não apenas nos níveis de porta e processo, mas até no nível de serviço. O resultado é uma redução de até 99,93% da superfície de ataque.