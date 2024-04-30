Cinco etapas para tornar o Zero Trust possível
A arquitetura Zero Trust tem sido há muito tempo o Santo Graal da cibersegurança, prometendo proteção inigualável contra ameaças em evolução. No entanto, a complexidade dos ambientes de TI modernos muitas vezes faz essa meta parecer inalcançável. É por isso que a Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para tornar o Zero Trust possível até mesmo para empresas com as infraestruturas mais diversificadas e complexas.
A implementação do Zero Trust pode parecer assustadora, mas há cinco etapas importantes que podem torná-la possível:
Comece com a melhor microssegmentação da categoria e o ZTNA (Zero Trust Network Access)
Utilize um único console para ter visibilidade e controle
Consolide sua infraestrutura para implantação e manutenção simplificadas
Aproveite a inteligência artificial (IA) para aumentar a eficiência
Ajude a garantir um sistema que atenda aos seus princípios
Comece com a melhor microssegmentação da categoria e o ZTNA
Em um relatório de 2023, a Gartner sugere a “implementação de microssegmentação e/ou de ZTNA para avançar em direção a uma postura ZTN (rede Zero Trust)”. 1 Vamos explorar por que essas tecnologias são a base do Zero Trust e por que elas devem ser as melhores da categoria.
Por padrão, os sistemas de TI confiam muito mais tráfego e permitem mais acesso do que o necessário para realizar seus trabalhos. Basicamente, Zero Trust trata de entender o que é necessário acessar e qual é o tráfego exigido e bloqueia todo o resto.
Para o tráfego interno (leste-oeste), a microssegmentação é a única ferramenta que pode oferecer esse entendimento e controle com granularidade suficiente para possibilitar o Zero Trust (Figura 1). O Guardicore Segmentation é uma solução de microssegmentação altamente granular, que permite que as empresas bloqueiem não apenas nos níveis de porta e processo, mas até no nível de serviço. O resultado é uma redução de até 99,93% da superfície de ataque.
Mas alcançar o Zero Trust não termina com a resolução do problema de tráfego leste-oeste. Você também precisa ter certeza de que sua força de trabalho só pode acessar os aplicativos necessários para realizar seus trabalhos. Essa tarefa é desafiadora quando os funcionários trabalham remotamente e em escritórios espalhados pelo mundo.
É nesse ponto que o ZTNA entra em ação, concedendo acesso preciso aos usuários em todo o mundo, onde quer que eles e os aplicativos estejam. O Akamai Guardicore Access é especialmente adequado para esse desafio porque ele tem MFA (autenticação multifator) à prova de phishing e FIDO2incorporado, que tornam a concessão desse acesso segura e perfeita para os funcionários.
Portanto, tanto a microssegmentação quanto o ZTNA são necessários para chegar ao Zero Trust. Mas até agora, se você queria o melhor de ambos, eles tinham que ser implantados e gerenciados separadamente. Agora não é mais assim, pois a Plataforma Akamai Guardicore combina a melhor microssegmentação da categoria com o ZTNA, fornecendo às organizações uma estrutura robusta para iniciar sua jornada do Zero Trust com o pé direito.
Utilize um único console para ter visibilidade e controle
O Zero Trust permanecerá fora de alcance se você continuar tentando gerenciar diferentes ferramentas e políticas de segurança para obtê-lo. Uma visão unificada de toda a sua rede por meio de um único console é fundamental. Isso significa um gerenciamento contínuo do tráfego norte-sul e leste-oeste, com políticas impostas de forma consistente em ativos locais e na nuvem, e também para forças de trabalho remotas e no escritório.
Você precisa ver seu acesso norte-sul e os padrões de tráfego leste-oeste em um só lugar para criar e manter uma política do Zero Trust de forma rápida e eficaz. Alternar entre consoles e ter um mapa que veja apenas parte da imagem é insustentável. Com tudo em um mapa, os requisitos de política ficam claros.
Além disso, esses produtos se beneficiam do compartilhamento de sinais. Por exemplo, quando a microssegmentação está ciente de que o ZTNA está tentando conceder acesso, os falsos positivos podem ser reduzidos. A Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para que o acesso seja permitido e não seja bloqueado por uma regra de microssegmentação. A visibilidade e o controle do tráfego leste-oeste e do acesso norte-sul devem ser combinados se houver intenção de um progresso real na busca do Zero Trust.
Consolide sua infraestrutura para implantação e manutenção simplificadas
Sua empresa pode simplificar a implantação e o gerenciamento com uma única solução de agente para agilizar e simplificar os objetivos do Zero Trust. As empresas precisam disso para ter suporte a frotas amplas e variadas de ativos que incluem sistemas operacionais legados e modernos, aplicativos locais e na nuvem, dispositivos de Internet das coisas (IoT), contêineres e muito mais.
Tradicionalmente, o suporte a todos as iniciativas Zero Trust em todos esses sistemas requer vários agentes, o que é um pesadelo para implantar e manter. Sem mencionar o impacto negativo que pode ser causado sobre o desempenho e a confiabilidade dos dispositivos protegidos.
A Plataforma Akamai Guardicore tem um agente único que dá suporte a microssegmentação, ZTNA, firewall de DNS e muito mais. Isso reduzirá o impacto sobre os usuários finais e as cargas de trabalho, reduzirá a pressão sobre as equipes de implantação e simplificará a manutenção de todos os componentes do Zero Trust.
A Plataforma Akamai Guardicore possibilita a implantação rápida e eficaz do Zero Trust em toda a sua infraestrutura com impacto mínimo no desempenho e no tempo de inatividade do sistema. Quando os agentes não são viáveis, a plataforma oferece proteção sem agentes.
Aproveite a IA para aumentar a eficiência
Certas tarefas relacionadas ao Zero Trust, como definição do escopo de uma iniciativa de conformidade, descoberta de vulnerabilidades e resposta a incidentes, exigem muito tempo e conhecimento técnico para que um CISO possa concluí-las rapidamente por conta própria.
Considere, por exemplo, um CISO que recebe a solicitação de determinar se um tipo específico de conexão foi feito a um conjunto específico de ativos durante um período determinado. Essas são informações importantes ao responder a um incidente. Nesses cenários, o tempo é essencial, pois o CISO não consegue escolher quando esses ataques ocorrem.
Os melhores analistas do CISO podem não estar disponíveis e, mesmo que estejam, esses analistas precisam pesquisar manualmente os registros e correlacionar informações para responder à pergunta. É aqui que a IA precisa ser aproveitada. Esse CISO precisa obter uma resposta simplesmente perguntando: “Houve tráfego SSH ou RDP no meu ambiente de produção nas últimas 24 horas?”
A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para tarefas como comunicação em linguagem natural com registros de rede, rotulagem de inventário de ativos, consultas para avaliações simplificadas de vulnerabilidades e recomendações de políticas. Isso permite respostas mais rápidas a incidentes, iniciativas de conformidade e operações de segurança em geral.
Ajude a garantir um sistema que atenda aos seus princípios
O Zero Trust exige a adesão aos seus princípios fundamentais: tratar entidades como não confiáveis por padrão, impor o acesso de menor privilégio e manter um monitoramento de segurança abrangente. A Plataforma Akamai Guardicore foi projetada para que esses princípios não sejam apenas ideais, mas estratégias acionáveis.
A microssegmentação e o ZTNA são um bom começo, mas não são a solução completa. Com medidas de segurança abrangentes, incluindo MFA, firewall de DNSe recursos de busca avançada de ameaças, as organizações podem continuar sua jornada Zero Trust e ir além da construção de uma base sólida (Figura 3).
Consiga a implementação do Zero Trust
A Plataforma Akamai Guardicore oferece uma abordagem prática e eficaz para a implementação do Zero Trust. Ao fornecer as melhores soluções da categoria, visibilidade e controle unificados, implantação simplificada, eficiência orientada por IA e adesão aos princípios de Zero Trust, ela torna o Zero Trust possível para empresas de todos os tamanhos e complexidades.
1. Gartner®, Resposta rápida: O que é uma rede Zero Trust? Andrew Lerner, John Watts, 13 de setembro de 2023. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.