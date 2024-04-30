5 pasos para hacer realidad Zero Trust

Algunas tareas relacionadas con Zero Trust, como definir un esfuerzo de cumplimiento, detectar vulnerabilidades y responder ante los incidentes, requieren demasiado tiempo y conocimientos técnicos para que un director de seguridad de la información pueda completarlas rápidamente por sí mismo.

Supongamos que, por ejemplo, a un director de seguridad de la información se le pida que determine si se ha realizado un tipo específico de conexión a un conjunto específico de activos durante un periodo de tiempo específico. Se trata de información importante a la hora de responder ante un incidente. En estos escenarios, el tiempo es esencial, ya que el director de seguridad de la información no puede elegir cuándo se producen estos ataques.

Es posible que los mejores analistas del director de seguridad de la información no estén disponibles, e incluso si lo están, que esos analistas tengan que buscar manualmente en los registros y correlacionar la información para responder a la pregunta. Aquí es donde es necesario sacar partido de la IA. Este director de seguridad de la información necesita obtener una respuesta simplemente preguntando: "¿Ha habido tráfico SSH o RDP en mi entorno de producción en las últimas 24 horas?"

La plataforma Akamai Guardicore utiliza la IA para tareas como la comunicación en lenguaje natural con registros de red, el etiquetado del inventario de activos, las consultas para evaluaciones de vulnerabilidades simplificadas y las recomendaciones de políticas. Esto hace posible una respuesta ante incidentes más rápida, esfuerzos de cumplimiento y operaciones de seguridad globales.