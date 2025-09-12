API、Webhook 和 WebSocket 之间存在一些区别。API 在 CRUD（创建/读取/更新/删除）操作中表现出色，能够实现快速响应，而 Webhook 无需轮询即可提供实时更新，并支持事件驱动的交互。WebSocket 是连续双向通信通道，非常适合于处理实时通信。可以选择 API 进行快速的自定义交互，选择 Webhook 进行即时更新，而选择 WebSocket 实现持续的双向通信。

您如何区分应用程序编程接口 (API)、Webhook 和 WebSocket？这三者都可以在 Web 应用程序客户端与服务器之间或信息系统中的其他元素之间执行数据交换。然而，它们彼此之间存在显著差异，并具有不同的架构和功能。它们都有自己最适合的应用场景。