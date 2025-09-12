WebSocket 提供持久的双向连接，以允许客户端与服务器之间进行持续的实时通信，这使其成为实时聊天或在线游戏等应用的理想选择。相比之下，REST API 使用请求/响应模式。在此模式下，客户端必须反复对服务器进行轮询以获取更新，这在实时场景中的效率较低。
API、Webhook 和 WebSocket 之间存在一些区别。API 在 CRUD（创建/读取/更新/删除）操作中表现出色，能够实现快速响应，而 Webhook 无需轮询即可提供实时更新，并支持事件驱动的交互。WebSocket 是连续双向通信通道，非常适合于处理实时通信。可以选择 API 进行快速的自定义交互，选择 Webhook 进行即时更新，而选择 WebSocket 实现持续的双向通信。
您如何区分应用程序编程接口 (API)、Webhook 和 WebSocket？这三者都可以在 Web 应用程序客户端与服务器之间或信息系统中的其他元素之间执行数据交换。然而，它们彼此之间存在显著差异，并具有不同的架构和功能。它们都有自己最适合的应用场景。
什么是 API？
什么是 Webhook？
Webhook 能够在基于 Web 的应用程序之间实现事件驱动的交互。传统的客户端/服务器“轮询”过程要求主体系统“询问”观察者系统是否有任何新数据，而使用 Webhook 时，观察者仅会在预定义的事件发生后向主体发送数据。这称为用户定义的 HTTP 回调。例如，如果用户登录并启动新会话，则该事件可能会触发观察者系统向主体发送数据。该过程与 API 的调用/响应交互相反，因此导致一些人将 Webhook 称为“反向 API”。
Webhook 消除了轮询中涉及的持续检查。它们使用指向主体系统中的 API 的静态 URL。Webhook 完全基于互联网，因此所有通信都通过 HTTP 进行。此设置会减轻应用程序的负载，因为 HTTP 调用仅在发生相关事件时才会触发。出于这些原因，Webhook 非常适合于某个 Web 应用程序必须调用其后端的场景。
什么是 WebSocket？
WebSocket 是基于 WebSocket 协议的实时、持久的双向通信通道。该全双工通道在单个 TCP 连接上运行。尽管 WebSocket 协议与 HTTP 都在标准 OSI 网络堆栈的第 7 层运行，但它们两者有所不同。它使 Web 浏览器或类似的客户端能够与 Web 服务器进行交互。与 Webhook 一样，WebSocket 无需 API 的请求/响应流程即可执行客户端和服务器之间的交互。
使用 WebSocket 时，消息会在开放连接上来回传递。此设置允许服务提供商在需要时随时向用户发送消息。最受欢迎的浏览器都支持 WebSocket 协议，包括 Firefox、Edge、Safari 和 Chrome。得益于其强大的功能支持，WebSocket 非常适合用于实时 Web 应用程序。
将实时通信与 API、Webhook 和 WebSocket 集成
开发需要实时通信的应用程序时，开发人员经常面临在 API、Webhook 与 WebSocket 之间进行选择的难题。WebSocket 提供持久连接，能够实现实时数据传输和交互，因此它们成为了实时聊天、在线游戏或协作式文档编辑等应用场景的理想选择。
另一方面，API 和 Webhook 也可以集成到需要近乎实时更新的系统中。例如，REST API 可以与 Webhook 结合使用，以便在发生特定事件时触发通知，而 API 可根据用户请求处理实际数据传输。
API、Webhook 与 WebSocket 分别应在何时使用？
API、Webhook 和 WebSocket 各有一种更适合的应用场景类型。例如，由于 API 采用的是客户端与服务器之间的“请求/响应”交互模式，因此它们非常适合用于需要后端操作进行快速响应的应用程序。而困难之处在于，在没有客户端发起请求的情况下，API 无法让服务器主动与客户端进行通信。
例如，如果某个 API 请求服务器执行需要花费时间的任务，则该 API 将需要定期对服务器进行检查（即，“轮询”）以获取有关任务状态的更新。此操作的效率不高。与 API 相比，Webhook 或 WebSocket 可以更好地执行此操作。
Webhook 与 API 的区别
在需要近乎实时的数据更新的系统中，Webhook 是优于 API 的首选方案。当 API 处于轮询模式时（这意味着它在设定的时间间隔内请求获取更新），其响应速度明显慢于实时 Webhook 交互。如上所述，Webhook 会在触发事件发生后立即将更新推送到客户端。
需要进行自定义时，API 优于 Webhook。在物联网 (IoT) 等数据高度可变的系统环境中，可能会出现这种情况。在这种情况下，使用自定义 API 轮询的效果优于 Webhook，因为 API 生成可操作响应的概率很高。此外，在客户端端点离线而导致 Webhook 的数据推送被忽略的情况下，API 比 Webhook 更具优势。Webhook 没有内在机制来处理这种可能性。
Webhook 与 WebSocket 的区别
当 Web 应用程序需要跟踪外部服务中的变化（例如，新的账户交易）时，Webhook 表现出色。由于 Webhook 是无状态的，因此不需要开放连接。这使得它们比 WebSocket 更易于扩展。它们可以处理更多订阅者。无状态也意味着 Webhook 更易于管理。
相比之下，WebSocket 最适合处理必须在客户端与服务器之间进行实时双向通信的情况。多人同时编辑 Web 文档就是此功能的一个很好的例子。对于每个编辑文档的用户来说，其浏览器将通过 WebSocket 连接到包含文档的服务器。如果一个用户进行了编辑，则更改会从其浏览器客户端传输到服务器，然后第二个用户才能看到此更改。WebSocket 会实时传递这些更改。
API、Webhook 和 WebSocket 的安全注意事项
在使用 API、Webhook 或 WebSocket 时，实施强大的安全措施至关重要。API 密钥和 OAuth 是保护 API 请求的常用身份验证方法。对于 Webhook，通过密钥令牌或签名来验证传入请求可以防止未经授权的访问。使用 WebSocket 时，可通过利用 WSS (WebSocket Secure) 并实施适当的访问控制机制来确保连接安全，从而防范恶意攻击。
此外，监控 HTTP 请求和 WebSocket 连接是否存在异常模式可帮助检测潜在的安全漏洞，例如 DDoS 攻击或未经授权的数据访问。实时通信中的数据传输应始终进行加密，以保持所交换信息的机密性和完整性。
常见问题
要保护 Webhook，请使用密钥令牌或签名来验证传入的 HTTP 请求。这可确保只有授权来源才能向您的系统发送通知。此外，始终使用 HTTPS 进行 Webhook 通信，以加密数据传输并防止未经授权的访问。
当您的应用程序需要根据特定事件（例如，付款确认或新用户注册）进行实时更新或发送通知时，请使用 Webhook。对于事件驱动型场景，Webhook 比 API 更高效，因为它们无需进行持续轮询，从而降低了服务器负载。
WebSocket 连接允许客户端与服务器之间进行持续的双向通信，这使得它成为协作式文档编辑或直播流媒体等实时应用的理想选择。
