Webhook は、Web ベースのアプリケーション間におけるイベントドリブン型のインタラクションを可能にします。従来のクライアント／サーバーの「ポーリング」プロセスでは、新しいデータがあるかどうかをサブジェクトシステムがオブザーバーシステムに「尋ねる」必要がありました。しかし、Webhook では、オブザーバーは事前定義されたイベントの発生時にのみサブジェクトにデータを送信します。これは、ユーザー定義の HTTP コールバックと呼ばれます。例えば、ユーザーがログインして新しいセッションを開始すると、そのイベントによってオブザーバーシステムがサブジェクトにデータを送信するようにトリガーされる場合があります。このプロセスは API の呼び出し／応答のインタラクションとは正反対であるため、Webhook を「リバース API」と呼ぶこともあります。

Webhook は、ポーリングに伴う定期的なチェックを排除します。サブジェクトシステム内の API を指し示す静的 URL を使用して動作します。Webhook は完全にインターネットベースであるため、すべての通信が HTTP を介して行われます。HTTP コールは関連するイベントがある場合にのみ実行されるため、この仕組みによってアプリケーションの負荷が軽減されます。このような理由から、Web アプリがバックエンドを呼び出す必要がある状況には Webhook が適しています。