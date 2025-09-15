Esistono alcune differenze tra API, webhook e WebSocket. Le API sono ideali nelle operazioni CRUD (creazione/lettura/aggiornamento/eliminazione) per risposte rapide, mentre i webhook offrono aggiornamenti in tempo reale senza polling e interazioni basate sugli eventi. I WebSocket sono canali di comunicazione bidirezionali continui, ideali per le comunicazioni in tempo reale. Le API sono da preferire per le interazioni rapide e personalizzate, i webhook per gli aggiornamenti istantanei e i WebSocket per le comunicazioni bidirezionali continue.

In che modo è possibile distinguere tra API (Application Programming Interface), webhook e WebSocket? Ognuno di questi componenti esegue lo scambio di dati tra i client e i server delle applicazioni web o tra altri elementi presenti nei sistemi informativi. Tuttavia, questi componenti sono piuttosto distinti tra loro poiché dispongono di architetture e funzionalità diverse. Inoltre, ognuno di essi presenta i propri casi di utilizzo più adatti.