Les API, les webhooks et les WebSockets présentent quelques différences. Les API sont adaptées dans les opérations CRUD (create/read/update/delete ; création/lecture/mise à jour/suppression) pour offrir des réponses rapides, tandis que les webhooks offrent des mises à jour en temps réel sans processus d'interrogation et permettent des interactions basées sur les événements. Les WebSockets sont des canaux de communication bidirectionnels continus, parfaits pour la communication en temps réel. Choisissez des API si vous souhaitez des interactions rapides et personnalisées, des webhooks pour des mises à jour instantanées et des WebSockets pour une communication bidirectionnelle continue.

Comment différencier les interfaces de programmation d'applications (API), les webhooks et les WebSockets ? Chacun effectue un échange de données entre les clients d'applications Web et les serveurs, ou entre d'autres éléments des systèmes d'information. Ils sont toutefois très différents les uns des autres, avec des architectures et des fonctionnalités différentes. Chacun a ses propres cas d'utilisation les plus adaptés.