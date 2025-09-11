Les WebSockets fournissent une connexion persistante et bidirectionnelle qui permet une communication continue en temps réel entre le client et le serveur, ce qui les rend parfaits pour les applications telles que les discussions en direct ou les jeux en ligne. En revanche, les API REST utilisent un modèle de requête/réponse, dans lequel le client doit interroger le serveur à plusieurs reprises pour obtenir des mises à jour, ce qui est moins efficace pour les scénarios en temps réel.
Les API, les webhooks et les WebSockets présentent quelques différences. Les API sont adaptées dans les opérations CRUD (create/read/update/delete ; création/lecture/mise à jour/suppression) pour offrir des réponses rapides, tandis que les webhooks offrent des mises à jour en temps réel sans processus d'interrogation et permettent des interactions basées sur les événements. Les WebSockets sont des canaux de communication bidirectionnels continus, parfaits pour la communication en temps réel. Choisissez des API si vous souhaitez des interactions rapides et personnalisées, des webhooks pour des mises à jour instantanées et des WebSockets pour une communication bidirectionnelle continue.
Comment différencier les interfaces de programmation d'applications (API), les webhooks et les WebSockets ? Chacun effectue un échange de données entre les clients d'applications Web et les serveurs, ou entre d'autres éléments des systèmes d'information. Ils sont toutefois très différents les uns des autres, avec des architectures et des fonctionnalités différentes. Chacun a ses propres cas d'utilisation les plus adaptés.
Qu'est-ce qu'une API ?
Une API est une interface logicielle entre deux programmes logiciels ou plus. Il s'agit d'un ensemble de fonctions et de procédures qui permettent aux applications d'accéder aux fonctionnalités ou aux données d'un système d'exploitation, d'une application ou d'autres services. Bien qu'il existe une grande variété d'API, aujourd'hui, elles sont généralement associées au transfert de données en utilisant les formats XML ou JSON via le protocole HTTP.
Les API sont particulièrement efficaces pour les fonctions CRUD (création/lecture/mise à jour/suppression). Par exemple, une application bancaire mobile qui a besoin du solde du compte d'investissement de l'utilisateur appelle une API proposée par la société d'investissement. Pour ce faire, l'API comprend un contrat avec des règles qui régissent la connexion entre les utilisateurs de l'API et l'API.
Qu'est-ce qu'un webhook ?
Les webhooks permettent des interactions basées sur les événements entre les applications Web. Contrairement aux processus traditionnels d'« interrogation » du client/serveur où un système destinataire devait « demander » à un système source s'il contient de nouvelles données, avec un webhook, la source n'envoie des données au destinataire que lors d'un événement prédéfini. Il s'agit d'un rappel HTTP défini par l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur se connecte et démarre une nouvelle session, cet événement peut déclencher l'envoi de données au sujet par le système observateur. Ce processus est l'inverse de l'interaction appel/réponse sur laquelle repose une API, c'est pourquoi certains appellent les webhooks des « API inversées ».
Les webhooks éliminent les vérifications constantes qu'implique le processus d'interrogation. Ils utilisent des URL statiques qui pointent vers des API dans le système destinataire. Les webhooks sont entièrement basés sur Internet, de sorte que toutes les communications se font via HTTP. Cette configuration réduit la charge de l'application, car les appels HTTP n'ont lieu qu'en cas d'événement pertinent. Ainsi, les webhooks sont particulièrement adaptés lorsqu'une application Web doit réaliser un appel sur son back-end.
Qu'est-ce qu'un WebSocket ?
Les WebSockets sont des canaux de communication en temps réel, persistants et bidirectionnels basés sur le protocole WebSocket. Le canal full duplex fonctionne à partir d'une seule connexion TCP. Le protocole WebSocket est différent du protocole HTTP, bien que les deux fonctionnent sur la couche 7 de la pile réseau OSI standard. Il permet à un navigateur Web ou à un client comparable d'interagir avec un serveur Web. Comme les webhooks, les WebSockets n'ont pas besoin du processus de demande/réponse des API pour exécuter une interaction entre le client et le serveur.
Avec un WebSocket, les messages sont échangés à partir d'une connexion ouverte. Cette configuration permet aux fournisseurs de services d'envoyer des messages aux utilisateurs à tout moment. Les navigateurs les plus populaires prennent en charge le protocole WebSocket, notamment Firefox, Edge, Safari et Chrome. Grâce à ce niveau de support, les WebSockets sont idéaux pour les applications Web en temps réel.
Intégrer la communication en temps réel avec les API, les webhooks et les WebSockets
Pour le développement d'applications nécessitant une communication en temps réel, les développeurs doivent souvent choisir entre les API, les webhooks et les WebSockets. Les WebSockets fournissent une connexion persistante, permettant le transfert de données et l'interaction en temps réel, ce qui les rend parfaits pour les cas d'utilisation tels que le chat en direct, les jeux en ligne ou l'édition collaborative de documents.
D'autre part, les API et les webhooks peuvent également être intégrés aux systèmes nécessitant des mises à jour en temps quasi réel. Par exemple, les API REST peuvent être combinées avec des webhooks pour activer les notifications lorsqu'un événement spécifique se produit, tandis que les API gèrent le transfert de données réel en fonction des demandes des utilisateurs.
Quand faut-il utiliser des API, des webhooks ou des WebSockets ?
Les API, les webhooks et les WebSockets ont chacun un type de cas d'utilisation privilégié. Les API, par exemple, avec leur mode d'interaction demande/réponse entre le client et le serveur, sont bien adaptées aux applications qui ont besoin de réponses rapides des opérations back-end. La difficulté réside dans le fait que les API ne permettent pas au serveur de communiquer avec le client sans requête.
Par exemple, si une API demande à un serveur d'exécuter une tâche qui prend du temps, l'API doit vérifier (ou « interroger ») périodiquement le serveur pour obtenir des mises à jour sur l'état de la tâche. Ce n'est pas efficace. Un webhook ou un WebSocket pourrait effectuer cette opération de manière plus efficace qu'une API.
Webhooks ou API
Dans les systèmes où des mises à jour de données quasiment en temps réel sont nécessaires, les webhooks sont privilégiés par rapport aux API. Lorsqu'une API est en mode « interrogation » (ce qui signifie qu'elle demande des informations à un intervalle de temps défini), elle opère lentement par rapport à une interaction webhook en temps réel. Un webhook, comme expliqué plus haut, envoie instantanément l'information au client dès qu'un événement déclencheur se produit.
Les API sont le choix idéal par rapport aux webhooks lorsqu'il est question de personnalisation. Cela peut être le cas dans un système avec des données très variables, comme les environnements IoT (Internet des objets). Ici, l'utilisation d'une interrogation d'API personnalisée fonctionne mieux qu'un webhook, car une API est plus susceptible de générer une réponse exploitable. En outre, les API ont un avantage sur les webhooks dans les situations où la transmission de données d'un webhook est ignorée car les points de terminaison client sont hors ligne. Les webhooks n'ont pas de capacité intégrée leur permettant de faire face à cette éventualité.
Webhooks ou WebSockets
Les webhooks sont efficaces lorsqu'une application Web doit suivre les modifications apportées à un service externe, telles que les nouvelles transactions de compte. Comme les webhooks sont sans état, ils n'ont pas besoin de connexion ouverte. Ils sont donc plus faciles à faire évoluer que les WebSockets. Ils peuvent gérer plus d'abonnés. Comme ils sont sans état, les webhooks sont également un peu plus faciles à gérer.
Les WebSockets, en revanche, conviennent parfaitement aux scénarios où une communication bidirectionnelle en temps réel est nécessaire entre le client et le serveur. La modification simultanée d'un document Web par plusieurs personnes est un bon exemple de cette fonctionnalité. Pour chaque utilisateur modifiant le document, son navigateur est connecté au serveur contenant le document via un WebSocket. Si un utilisateur effectue une modification, celle-ci passe de son client de navigateur au serveur avant que le deuxième utilisateur ne la voie. Les WebSockets relaient les modifications en temps réel.
Points à prendre en compte concernant la sécurité des API, des webhooks et des WebSockets
Lors de l'utilisation d'API, de webhooks ou de WebSockets, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes. Les clés d'API et OAuth sont des méthodes d'authentification couramment utilisées pour sécuriser les demandes d'API. Pour les webhooks, la validation des demandes entrantes par le biais de jetons secrets ou de signatures peut empêcher les accès non autorisés. Avec les WebSockets, assurez des connexions sécurisées en utilisant WSS (WebSocket Secure) et en mettant en œuvre des mécanismes de contrôle d'accès appropriés pour vous protéger contre les attaques malveillantes.
En outre, la surveillance des requêtes HTTP et des connexions WebSocket, à la recherche de schémas inhabituels, peut aider à détecter les failles de sécurité potentielles, telles que les attaques DDoS ou l'accès non autorisé aux données. Le transfert de données dans les communications en temps réel doit toujours être chiffré afin de préserver la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.
Foire aux questions
Pour sécuriser les webhooks, validez les requêtes HTTP entrantes à l'aide de jetons secrets ou de signatures. Cela garantit que seules les sources autorisées peuvent envoyer des notifications à votre système. En outre, utilisez toujours le protocole HTTPS pour la communication webhook afin de chiffrer le transfert de données et d'empêcher les accès non autorisés.
Optez pour des webhooks lorsque votre application nécessite des mises à jour ou des notifications en temps réel en fonction d'événements spécifiques, tels que des confirmations de paiement ou l'inscription de nouveaux utilisateurs. Les webhooks sont plus efficaces que les API pour les scénarios axés sur les événements, car ils n'ont pas besoin de demander des informations constamment, ce qui réduit la charge du serveur.
Une connexion WebSocket permet une communication continue et bidirectionnelle entre le client et le serveur, ce qui la rend idéale pour les applications en temps réel telles que la modification collaborative de documents ou la diffusion live.
