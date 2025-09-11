Os WebSockets fornecem uma conexão persistente e bidirecional que permite a comunicação contínua em tempo real entre o cliente e o servidor, tornando-os ideais para aplicações como chats ao vivo ou jogos online. Em contraste, as APIs REST usam um modelo de solicitação/resposta, em que o cliente deve consultar repetidamente o servidor em busca de atualizações, o que é menos eficiente para cenários em tempo real.
Há algumas diferenças entre APIs, webhooks e WebSockets. As APIs funcionam bem em operações CRUD (criar/ler/atualizar/excluir) para respostas rápidas, enquanto os webhooks oferecem atualizações em tempo real sem polling e permitem interações baseadas em eventos. Os WebSockets são canais de comunicação bidirecional contínuos, ideais para comunicação em tempo real. Escolha APIs para interações rápidas e personalizadas, webhooks para atualizações instantâneas e WebSockets para comunicação bidirecional contínua.
Como diferenciar APIs (interfaces de programação de aplicações), webhooks e WebSockets? Cada um realiza a troca de dados entre clientes de aplicações web e servidores ou entre outros elementos em sistemas de informação. No entanto, eles são bastante distintos entre si, com arquiteturas e funcionalidades diferentes. Cada um tem seus próprios casos de uso mais adequados.
O que é uma API?
Uma API é uma interface de software entre dois ou mais programas. É um conjunto de funções e procedimentos que permitem que as aplicações acessem os recursos ou dados de um sistema operacional, aplicação ou outros serviços. Embora haja uma grande variedade, quando as pessoas falam sobre APIs hoje, estão invariavelmente se referindo às que transferem dados usando XML ou JSON pelo protocolo HTTP.
As APIs funcionam bem para funções CRUD. Por exemplo, um aplicativo móvel de serviços bancários que precisa do saldo da conta de investimento do usuário exigirá uma API oferecida pela empresa de investimento. Para que isso funcione, a API compreende um contrato com regras que regem a conexão entre ela e seus consumidores.
O que é webhook?
Os webhooks permitem interações baseadas em eventos entre aplicações baseadas na web. Em contraste com os processos tradicionais de "polling" de cliente/servidor, que exigiam que um sistema sujeito "perguntasse" a um sistema observador se ele tinha novos dados, com um webhook, o observador só envia dados ao sujeito em um evento predefinido. Isso é conhecido como um retorno de chamada HTTP definido pelo usuário. Por exemplo, se um usuário fizer login e iniciar uma nova sessão, esse evento poderá acionar o sistema observador para enviar dados ao assunto. O processo é o oposto da interação chamada/resposta de uma API, levando algumas pessoas a chamar webhooks de "APIs reversas".
Os webhooks se livram da verificação constante envolvida no polling. Eles funcionam usando URLs estáticas que apontam para APIs no sistema sujeito. Os webhooks são completamente baseados na Internet, portanto, todas as comunicações ocorrem via HTTP. Essa configuração reduz a carga da aplicação, pois as chamadas HTTP só ocorrem quando há um evento relevante. Por esses motivos, webhooks funcionam bem para situações em que uma aplicação web precisa chamar seu back-end.
O que é um WebSocket?
Os WebSockets são canais de comunicação em tempo real, persistentes e bidirecionais baseados no protocolo WebSocket. O canal full duplex é executado em uma única conexão TCP. O protocolo WebSocket é diferente do HTTP, embora ambos operem na camada 7 da pilha de rede OSI padrão. Ele permite que um navegador da web, ou um cliente comparável, interaja com um servidor da web. Como os webhooks, os WebSockets não precisam do processo de solicitação/resposta da API para executar uma interação entre o cliente e o servidor.
Com um WebSocket, as mensagens passam de um lado para o outro em uma conexão aberta. Essa configuração permite que os provedores de serviços enviem mensagens aos usuários a qualquer momento que eles precisarem. Os navegadores mais populares são compatíveis com o protocolo WebSocket, incluindo Firefox, Edge, Safari e Chrome. Com base nesse nível de suporte, os WebSockets são excelentes para aplicações web em tempo real.
Integração da comunicação em tempo real com APIs, webhooks e WebSockets
Ao desenvolver aplicações que exigem comunicação em tempo real, os desenvolvedores geralmente enfrentam o desafio de escolher entre APIs, webhooks e WebSockets. Os WebSockets fornecem uma conexão persistente, permitindo a transferência e interação de dados em tempo real, tornando-os ideais para casos de uso como chat ao vivo, jogos online ou edição colaborativa de documentos.
Por outro lado, APIs e webhooks também podem ser integrados a sistemas que exigem atualizações quase em tempo real. Por exemplo, APIs REST podem ser combinadas com webhooks para habilitar notificações na ocorrência de um evento específico, enquanto as APIs lidam com a transferência de dados com base nas solicitações do usuário.
Quando usar APIs, webhooks ou WebSockets?
APIs, webhooks e WebSockets têm diferentes tipos de caso de uso. As APIs, por exemplo, com seu modo de interação de solicitação/resposta entre cliente e servidor, são bem adequadas para aplicações que precisam de respostas rápidas de operações de back-end. A dificuldade é que as APIs não fornecem uma maneira de o servidor se comunicar com o cliente sem uma solicitação.
Por exemplo, se uma API solicitar que o servidor execute uma tarefa que leva tempo, precisará verificar (ou "poll") o servidor periodicamente em busca de atualizações sobre o status da tarefa. Isso não é eficiente. Um webhook ou WebSocket pode executar essa operação melhor do que uma API.
Webhooks versus APIs
Os webhooks preferíveis em sistemas onde atualizações de dados quase em tempo real são necessárias. Quando uma API está no modo de polling, o que significa que está solicitando atualizações em um intervalo de tempo definido, ela ficará lenta em comparação com uma interação de webhook em tempo real. Um webhook, como observado acima, envia instantaneamente a atualização para o cliente assim que um evento de acionamento ocorre.
As APIs são melhores do que webhooks quando a personalização é necessária. Esse pode ser o caso em um sistema com dados altamente variáveis, como ambientes de IoT (Internet das coisas). Aqui, o uso de polling de API personalizado funciona melhor do que um webhook porque a probabilidade de uma API gerar uma resposta acionável é alta. Além disso, as APIs têm uma vantagem sobre webhooks em situações em que o push de dados de um webhook é ignorado porque os pontos de extremidade do cliente estão offline. Os webhooks não têm uma maneira integrada de lidar com essa possibilidade.
Webhooks versus WebSockets
Os webhooks funcionam bem quando uma aplicação web precisa acompanhar as alterações em um serviço externo como, por exemplo, novas transações de contas. Como os webhooks são sem estado, não exigem uma conexão aberta. Isso os torna mais fáceis de dimensionar em comparação com WebSockets. Eles podem lidar com mais assinantes. Ser sem estado também significa que os webhooks são um pouco mais simples de gerenciar.
Os WebSockets, por outro lado, são melhores para situações em que há a necessidade de comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor em tempo real. A edição simultânea de um documento da web por várias pessoas é um bom exemplo dessa capacidade. Para cada usuário que edita o documento, seu navegador seria conectado ao servidor que contém o documento por meio de um WebSocket. Se um usuário fizer uma edição, a alteração vai do cliente do navegador e depois para o servidor, antes que o segundo usuário a veja. O WebSocket transmite as alterações em tempo real.
Considerações de segurança para APIs, webhooks e WebSockets
Ao usar APIs, webhooks ou WebSockets, é fundamental implementar medidas de segurança robustas. Chaves de API e OAuth são métodos de autenticação comumente usados para proteger solicitações de API. Para webhooks, a validação de solicitações recebidas por meio de tokens secretos ou assinaturas pode impedir o acesso não autorizado. Com WebSockets, garanta conexões seguras usando WSS (WebSocket Secure) e implementando mecanismos adequados de controle de acesso para se proteger contra ataques mal-intencionados.
Além disso, monitorar solicitações HTTP e conexões de WebSocket em busca de padrões incomuns pode ajudar a detectar possíveis violações de segurança, como ataques de DDoS ou acesso não autorizado a dados. A transferência de dados em comunicação em tempo real deve ser sempre criptografada para manter a confidencialidade e a integridade das informações que estão sendo trocadas.
Perguntas frequentes
Para proteger webhooks, use tokens secretos ou assinaturas para validar as solicitações HTTP recebidas. Isso garante que somente fontes autorizadas possam enviar notificações para seu sistema. Além disso, sempre use HTTPS para comunicação de webhook para criptografar a transferência de dados e impedir o acesso não autorizado.
Use webhooks quando sua aplicação exigir atualizações ou notificações em tempo real com base em eventos específicos, como confirmações de pagamento ou registros de novos usuários. Os webhooks são mais eficientes do que as APIs em cenários baseados em eventos porque eliminam a necessidade de polling constante, reduzindo a carga do servidor.
Uma conexão de WebSocket permite a comunicação contínua e bidirecional entre o cliente e o servidor, tornando-a ideal para aplicações em tempo real, como edição colaborativa de documentos ou transmissões ao vivo.
