Os webhooks funcionam bem quando uma aplicação web precisa acompanhar as alterações em um serviço externo como, por exemplo, novas transações de contas. Como os webhooks são sem estado, não exigem uma conexão aberta. Isso os torna mais fáceis de dimensionar em comparação com WebSockets. Eles podem lidar com mais assinantes. Ser sem estado também significa que os webhooks são um pouco mais simples de gerenciar.

Os WebSockets, por outro lado, são melhores para situações em que há a necessidade de comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor em tempo real. A edição simultânea de um documento da web por várias pessoas é um bom exemplo dessa capacidade. Para cada usuário que edita o documento, seu navegador seria conectado ao servidor que contém o documento por meio de um WebSocket. Se um usuário fizer uma edição, a alteração vai do cliente do navegador e depois para o servidor, antes que o segundo usuário a veja. O WebSocket transmite as alterações em tempo real.