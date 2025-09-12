Existen algunas diferencias entre API, webhooks y WebSockets. Las API funcionan bien en las operaciones CRUD (crear/leer/actualizar/eliminar) para obtener respuestas rápidas, mientras que los webhooks ofrecen actualizaciones en tiempo real sin sondeo y permiten interacciones basadas en eventos. Los WebSockets son canales de comunicación bidireccional continua, ideales para la comunicación en tiempo real. Elija las API para interacciones rápidas y personalizadas, los webhooks para actualizaciones instantáneas y los WebSockets para una comunicación bidireccional continua.

¿Cómo se diferencia entre interfaces de programación de aplicaciones (API), webhooks y WebSockets? Cada uno realiza un intercambio de datos entre los clientes y servidores de aplicaciones web, o entre otros elementos de los sistemas de información. Sin embargo, son bastante diferentes entre sí, con arquitecturas y funcionalidades diferentes. Cada uno tiene sus propios casos de uso más adecuados.