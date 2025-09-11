웹소켓은 지속적인 양방향 연결을 통해 클라이언트와 서버 간의 연속 실시간 통신을 지원하므로 라이브 채팅이나 온라인 게임과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 반면 REST API는 요청/응답 모델을 사용하는데, 여기에서는 클라이언트가 업데이트를 위해 서버를 반복적으로 폴링해야 하므로 실시간 시나리오에서는 효율성이 떨어집니다.
API와 웹훅, 웹소켓 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다. API는 빠른 응답이 필요한 CRUD(생성/읽기/업데이트/삭제) 작업에 효과적이며, 웹훅은 폴링 없이 실시간 업데이트를 제공하고 이벤트 기반 상호 작용을 지원합니다. 웹소켓은 연속 양방향 통신 채널로, 실시간 통신에 적합합니다. 빠르고 맞춤화된 상호 작용을 원한다면 API를, 즉각적인 업데이트에는 웹훅을, 지속적인 양방향 통신을 위해서는 웹소켓을 선택합니다.
API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 웹훅, 웹소켓을 어떻게 구분할 수 있을까요? 각각은 웹 애플리케이션 클라이언트와 서버 사이에 또는 정보 시스템의 다른 요소 사이에 데이터 교환을 수행합니다. 하지만 아키텍처와 기능이 다르기 때문에 서로 상당히 다릅니다. 저마다 가장 적합한 사용 사례가 있습니다.
API란?
API는 둘 이상의 소프트웨어 프로그램 사이에서 작동하는 소프트웨어 인터페이스입니다. 애플리케이션이 운영 체제, 애플리케이션 또는 기타 서비스의 기능이나 데이터에 접속할 수 있도록 지원하는 일련의 기능과 절차입니다. API는 매우 다양하지만, 오늘날 API에 대해 이야기할 때는 항상 XML 또는 JSON으로 HTTP 프로토콜을 통해 데이터를 전송하는 API를 말합니다.
API는 CRUD(생성/읽기/업데이트/삭제) 기능에 적합합니다. 예를 들어 사용자의 투자 계좌 잔액이 필요한 모바일 뱅킹 애플리케이션은 투자사가 제공하는 API를 호출합니다. 이를 위해 API에는 API 소비자와 API 간의 연결에 적용되는 룰이 포함된 계약이 있습니다.
웹훅이란?
웹훅은 웹 기반 애플리케이션 간의 이벤트 기반 상호 작용을 지원합니다. 주체 시스템이 관찰자 시스템에 새로운 데이터가 있는지 “질문”해야만 하는 기존의 클라이언트/서버 “폴링” 프로세스와는 달리, 웹훅을 사용하는 경우 관찰자는 사전 정의된 이벤트가 발생할 때만 주체에게 데이터를 전송합니다. 이를 사용자 정의 HTTP 콜백이라고 합니다. 예를 들어, 사용자가 로그인해서 새 세션을 시작하면 이 이벤트는 주체에게 데이터를 전송하도록 관찰자 시스템을 트리거할 수 있습니다. 이 프로세스는 API의 호출/응답 상호 작용과 반대이므로, 경우에 따라 웹훅을 “리버스 API”라고 부르기도 합니다.
웹훅의 경우 폴링에 수반되는 지속적인 검사 작업이 없습니다. 주체 시스템의 API를 향하는 정적 URL을 사용해 작동합니다. 웹훅은 완전히 인터넷 기반이므로 모든 통신은 HTTP를 통해 이루어집니다. 이렇게 설정하면 관련 이벤트가 있을 때만 HTTP 호출이 발생하므로 애플리케이션의 부하가 줄어듭니다. 따라서 웹훅은 웹 애플리케이션이 백엔드를 호출해야 하는 상황에 적합합니다.
웹소켓이란?
웹소켓은 웹소켓 프로토콜에 기반한 지속적인 실시간 양방향 통신 채널입니다. 전이중 채널은 단일 TCP 연결에서 실행됩니다. 웹소켓 프로토콜은 HTTP와 다르지만 두 프로토콜은 모두 표준 OSI 네트워크 스택의 레이어 7에서 작동합니다. 이를 통해 웹 브라우저 또는 이와 유사한 클라이언트가 웹 서버와 상호 작용할 수 있습니다. 웹훅과 마찬가지로 웹소켓도 API의 요청/응답 프로세스를 통해 클라이언트와 서버 간의 상호 작용을 실행할 필요가 없습니다.
웹소켓을 사용하면 개방형 연결을 통해 메시지가 오갑니다. 이러한 환경에서 서비스 공급업체는 필요할 때 언제든지 사용자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. Firefox, Edge, Safari, Chrome 등 가장 널리 사용되는 브라우저에서 웹소켓 프로토콜을 지원합니다. 이러한 수준의 지원을 바탕으로 하는 웹소켓은 실시간 웹 애플리케이션에 적합합니다.
API, 웹훅, 웹소켓과 실시간 통신의 통합
개발자는 실시간 통신이 필요한 애플리케이션을 개발할 때 API, 웹훅, 웹소켓 중 선택의 기로에 직면하는 경우가 많습니다. 웹소켓은 지속적인 연결을 제공해 실시간 데이터 전송 및 상호 작용을 지원하므로 라이브 채팅, 온라인 게임 또는 협업 문서 편집과 같은 사용 사례에 적합합니다.
반면 API와 웹훅은 실시간에 가까운 업데이트가 필요한 시스템에 통합될 수도 있습니다. 예를 들어 REST API는 웹훅과 결합해 특정 이벤트 발생 시 알림을 활성화할 수 있으며, API는 사용자 요청에 따라 실제 데이터 전송을 처리합니다.
API와 웹훅, 웹소켓을 사용해야 하는 상황
API, 웹훅, 웹소켓은 선호되는 사용 사례의 종류가 각각 다릅니다. 예를 들어 클라이언트와 서버 사이에 요청/응답이라는 상호 작용 모드를 지원하는 API는 백엔드 운영의 빠른 응답이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 문제는 API의 경우 서버가 요청 없이 클라이언트와 통신할 수 있는 방법을 제공하지 않는다는 점입니다.
예를 들어, API가 서버에 시간이 걸리는 작업을 수행하도록 요청할 경우, API는 주기적으로 서버에 작업 상태 업데이트를 확인하거나 “폴링”해야 합니다. 이는 효율적이지 않습니다. 이러한 작업은 웹훅이나 웹소켓이 API보다 더 잘 수행할 수 있습니다.
웹훅과 API 비교
웹훅은 거의 실시간으로 데이터를 업데이트해야 하는 시스템에서 API보다 선호되는 옵션입니다. API가 폴링 모드에 있는 경우, 즉 정해진 시간 간격으로 업데이트를 요청하는 경우, 업데이트는 실시간 웹훅 상호 작용에 비해 느립니다. 위에서 언급한 바와 같이 웹훅은 이벤트가 트리거되는 즉시 클라이언트에 업데이트를 푸시합니다.
사용자 지정이 필요한 경우라면 API가 웹훅보다 낫습니다. IoT(사물 인터넷) 환경과 같이 데이터가 매우 가변적인 시스템이 이러한 경우에 해당합니다. 여기에서 맞춤형 API 폴링을 사용하면 API가 실행 가능한 응답을 생성할 가능성이 높으므로 웹훅보다 효과적입니다. 또한 클라이언트 엔드포인트가 오프라인이라 웹훅의 데이터 푸시가 무시되는 상황에서는 API가 웹훅보다 유리합니다. 웹훅에는 기본적으로 이러한 가능성을 처리할 수 있는 방법이 없습니다.
웹훅과 웹소켓 비교
웹훅은 웹 애플리케이션이 신규 계정 거래와 같은 외부 서비스의 변경 사항을 추적해야 할 때 유용합니다. 웹훅은 상태 비저장이므로 개방형 연결이 필요하지 않습니다. 따라서 웹소켓보다 확장이 더 쉽습니다. 구독자도 더 많이 처리할 수 있습니다. 상태 비저장이라는 것은 웹훅을 관리하기가 조금 더 간편하다는 의미이기도 합니다.
반면 웹소켓은 클라이언트와 서버 간에 실시간 양방향 통신이 필요한 상황에 가장 적합합니다. 여러 사람이 웹 문서를 동시에 편집하는 것이 이 기능을 잘 보여주는 좋은 예입니다. 문서를 편집하는 각 사용자의 브라우저는 웹소켓을 통해 문서가 포함된 서버에 연결됩니다. 한 사용자가 편집을 수행하면 그 변경 내용은 브라우저 클라이언트에서 서버로 이동한 후에 다른 사용자에게 표시됩니다. 웹소켓은 변경 사항을 실시간으로 전달합니다.
API, 웹훅, 웹소켓의 보안 관련 고려 사항
API, 웹훅 또는 웹소켓을 사용할 때는 강력한 보안 조치를 구축하는 것이 중요합니다. API 키와 OAuth는 API 요청을 보호하기 위해 일반적으로 사용되는 인증 방법입니다. 웹훅의 경우 비밀 토큰이나 서명을 통해 수신 요청을 검증하면 무단 접속을 방지할 수 있습니다. 웹소켓을 사용하면 악성 공격을 방어할 수 있는 적절한 접속 제어 메커니즘을 구축하고 WSS(WebSocket Secure)를 사용해 안전한 연결을 보장할 수 있습니다.
또한 HTTP 요청과 WebSocket 연결에서 비정상적인 패턴을 모니터링하면 DDoS 공격이나 무단 데이터 접속과 같은 잠재적인 보안 유출을 탐지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 실시간 통신의 데이터 전송은 교환되는 정보의 기밀성과 무결성을 유지하기 위해 항상 암호화되어야 합니다.
FAQ
웹훅을 보호하려면 비밀 토큰이나 시그니처를 사용해 수신 HTTP 요청의 유효성을 검사합니다. 이렇게 하면 권한이 있는 소스만 시스템에 알림을 보낼 수 있습니다. 또한 항상 웹훅 통신에 HTTPS를 사용해 데이터 전송을 암호화하고 무단 접속을 방지합니다.
애플리케이션에서 결제 확인이나 신규 사용자 등록과 같은 특정 이벤트를 기반으로 실시간 업데이트나 알림을 전송해야 하는 경우 웹훅을 사용합니다. 웹훅은 지속적인 폴링이 필요하지 않아 서버 부하가 감소하므로 이벤트 기반 시나리오에서 API보다 효율적입니다.
웹소켓 연결을 통해 클라이언트와 서버 간의 지속적인 양방향 통신이 가능해지므로 협업 문서 편집 또는 라이브 스트리밍과 같은 실시간 애플리케이션에 적합합니다.
