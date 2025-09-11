API와 웹훅, 웹소켓 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다. API는 빠른 응답이 필요한 CRUD(생성/읽기/업데이트/삭제) 작업에 효과적이며, 웹훅은 폴링 없이 실시간 업데이트를 제공하고 이벤트 기반 상호 작용을 지원합니다. 웹소켓은 연속 양방향 통신 채널로, 실시간 통신에 적합합니다. 빠르고 맞춤화된 상호 작용을 원한다면 API를, 즉각적인 업데이트에는 웹훅을, 지속적인 양방향 통신을 위해서는 웹소켓을 선택합니다.

API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스), 웹훅, 웹소켓을 어떻게 구분할 수 있을까요? 각각은 웹 애플리케이션 클라이언트와 서버 사이에 또는 정보 시스템의 다른 요소 사이에 데이터 교환을 수행합니다. 하지만 아키텍처와 기능이 다르기 때문에 서로 상당히 다릅니다. 저마다 가장 적합한 사용 사례가 있습니다.