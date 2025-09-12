制定有效的云迁移策略对于实现成功过渡至关重要。此过程的第一步是确定企业需求和工作流程。了解贵企业的具体要求将有助于定制符合您的目标和目的的迁移计划。这涉及对现有应用程序及其依赖关系进行全面评估，以确保无缝过渡到云环境。

利益相关方的参与是成功进行云迁移的另一个关键组成部分。让关键的利益相关方从一开始就参与进来可确保每个人都在迁移过程中步调一致并全力投入。这包括 IT 运营人员、开发人员和业务负责人，他们可以在整个迁移过程中提供宝贵的见解和支持。有效的沟通和协作是解决任何问题并确保迁移满足所有相关各方需求的关键。