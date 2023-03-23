什么是云架构？

那么，什么是云架构呢？什么又是云计算架构呢？云架构与云计算架构是同一个概念。这两个术语都是指定义云计算环境基础设施组件设计的‘蓝图’。

有几种不同的方法可以将云架构概念化。例如，从云服务提供商的角度来看，云架构包括：

硬件层 ，其中包括裸金属服务器、网络设备和存储设备

，其中包括裸金属服务器、网络设备和存储设备 虚拟化层 ，其中包括虚拟机监视器（Hypervisor）和软件定义网络（SDN）组件，用于将物理资源进行虚拟化

，其中包括虚拟机监视器（Hypervisor）和软件定义网络（SDN）组件，用于将物理资源进行虚拟化 服务层，其中包括服务商向用户交付的云资源

在开发人员和 DevOps 工程师等用户的认知中，云架构的组件包括：

前端 ：例如 Web 控制台、应用程序编程接口（API）、命令行界面（CLI）、移动应用或其他客户端，用于实现对云服务的访问

：例如 Web 控制台、应用程序编程接口（API）、命令行界面（CLI）、移动应用或其他客户端，用于实现对云服务的访问 后端 ：提供运行该服务所需的计算、存储和软件资源

：提供运行该服务所需的计算、存储和软件资源 网络：提供云资源与诸如 DNS 解析等服务之间的连通性

云环境架构的作用是规定所有组件如何相互配合和通信。在图 1 中，我们可以看到基于云的文档管理系统的架构。