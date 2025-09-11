Que sont la migration vers le cloud et le processus de migration ?

Les entreprises disposent de plusieurs options en matière de scénarios de migration vers le cloud, notamment les environnements publics, privés, hybrides et multicloud. Chaque type d'environnement cloud présente ses propres avantages et considérations, et le choix dépend des besoins et des exigences spécifiques de l'entreprise.

Les environnements de cloud public, tels que ceux proposés par Akamai, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, offrent une solution économique et évolutive pour les entreprises. Ces fournisseurs de cloud proposent une large gamme de services, notamment l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS). Les clouds publics sont idéaux pour les organisations qui souhaitent faire évoluer rapidement leurs opérations et tirer parti de ressources à la demande.

Les environnements de cloud privé, quant à eux, offrent une infrastructure cloud dédiée, gérée par l'organisation ou un fournisseur de services tiers. Cela peut offrir un contrôle et une sécurité accrus, ce qui en fait une option adaptée pour les entreprises qui gèrent des données sensibles ou qui ont des exigences de conformité spécifiques. Les clouds privés peuvent également offrir de meilleures performances et une latence plus faible, ce qui peut être essentiel pour certaines applications. Parmi les inconvénients, citons une maintenance continue plus importante, ainsi qu'une flexibilité et une évolutivité moindres.

Les environnements cloud hybrides combinent les avantages des clouds sur site, publics et privés. Cela permet aux entreprises de tirer parti de l'évolutivité et de la rentabilité des clouds publics tout en gardant le contrôle et la sécurité des clouds privés. Les clouds hybrides sont idéaux pour les organisations qui utilisent différentes charges de travail, dont certaines nécessitent la flexibilité du cloud public, tandis que d'autres exigent la sécurité et les performances du cloud privé.

Les environnements multicloud, les plus courants, impliquent l'utilisation de plusieurs fournisseurs de cloud pour tirer parti des meilleurs services et fonctionnalités offerts par chacun. Cela peut aider à réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur et à garantir que l'entreprise a accès aux ressources cloud les plus adaptées à chaque charge de travail. Les environnements multicloud peuvent être complexes à gérer, mais ils offrent une plus grande flexibilité et peuvent aider à optimiser les coûts et les performances.