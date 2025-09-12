Was ist Cloudmigration und der Migrationsprozess?

Unternehmen haben bei Cloudmigrationsszenarien mehrere Möglichkeiten, darunter Public-, Private-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen. Jede Art von Cloudumgebung hat ihre eigenen Vorteile und Gesichtspunkte, und die Auswahl hängt von den spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen des Unternehmens ab.

Public-Cloud-Umgebungen, wie sie von Akamai, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud angeboten werden, stellen eine kostengünstige und skalierbare Lösung für Unternehmen dar. Diese Cloudanbieter bieten eine breite Auswahl an Dienstleistungen an, darunter Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS). Public Clouds sind ideal für Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe schnell skalieren und On-Demand-Ressourcen nutzen möchten.

Private-Cloud-Umgebungen bieten dagegen eine fest zugehörige Cloudinfrastruktur, die vom Unternehmen oder einem Drittanbieter verwaltet wird. Dies kann eine bessere Kontrolle und Sicherheit bieten. Dadurch werden sie zu einer geeigneten Option für Unternehmen, die mit sensiblen Daten umgehen oder spezielle Compliance-Anforderungen erfüllen müssen. Private Clouds können auch eine bessere Performance und geringere Latenz bieten, was für bestimmte Anwendungen von entscheidender Bedeutung sein kann. Zu den Nachteilen gehören eine häufigere Wartung, weniger Flexibilität und geringere Anpassbarkeit.

Hybrid-Cloud-Umgebungen kombinieren die Vorteile von On-Premise-Clouds, Public Clouds und Private Clouds. Dies ermöglicht es Organisationen, die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Public Clouds zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle und Sicherheit von Private Clouds zu behalten. Hybrid-Clouds sind ideal für Unternehmen mit einer Mischung aus Workloads, bei denen einige die Flexibilität der Public Cloud benötigen und andere die Sicherheit und Performance einer Private Cloud erfordern.

Bei Multicloud-Umgebungen (diese ist die gängigste Form) werden mehrere Cloudanbieter eingesetzt, um die besten Dienste und Funktionen jedes Anbieters zu nutzen. Dies kann dazu beitragen, die Anbieterbindung zu verringern und sicherzugehen, dass das Unternehmen Zugriff auf die am besten geeigneten Cloudressourcen für jede Workload hat. Die Verwaltung von Multicloud-Umgebungen kann komplex sein, sie bieten jedoch größere Flexibilität und können zur Optimierung von Kosten und Performance beitragen.