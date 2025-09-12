クラウド移行プロセスは、計画、実行、最適化の 3 つの主要なフェーズに分けることができます。各フェーズは、クラウドへのスムーズな移行を成功させるために不可欠です。計画フェーズには、移行戦略の定義、既存のアプリケーションの評価、必要なリソースとツールの特定が含まれます。ここでは、移行を成功させるための土台が築かれ、主要関係者が関与してビジネス目標との整合を図ります。

実行フェーズでは、実際の移行を行います。これには、ワークロードをオンプレミスのデータセンターからクラウド環境に移行することが含まれます。クラウド移行ツールと自動化を活用することで、ダウンタイムを大幅に減らし、可能な限りシームレスな移行を実現できます。自動化は、データ移行、サーバープロビジョニング、アプリケーション展開などのタスクで役立ち、プロセスを効率化して、エラーの発生を防ぎます。また、自動化は Day 2 運用においても重要です。これは、すべてのものを稼働させることを意味します。アプリが単なる 2 つの巨大なサーバーではなく、いくつかの地域に配置された数多くの Amazon Web Services になったら、自動化が必要です。

最適化フェーズでは、クラウド環境を改善して組織のニーズを満たすものにすることに重点を置きます。これには、設定の微調整、リソース使用の最適化、クラウド・ネイティブ・ソリューションの活用によるパフォーマンスと機能の強化が含まれます。このフェーズでは、継続的な監視と改善により、クラウド環境が最高の状態で稼働し、期待されるメリットをもたらすようにすることが不可欠です。