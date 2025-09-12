クラウド移行とは、ワークロードをオンプレミスのデータセンターからクラウド環境に移行するプロセスです。これには、アプリケーション、データ、その他の IT リソースをクラウドに移動して、スケーラビリティ、柔軟性、コスト効率を向上させることが含まれます。
クラウド移行とは
クラウド移行は、多くの組織にとってデジタルトランスフォーメーションの重要なステップです。これには、ワークロードをオンプレミスのデータセンターからクラウド環境に移行し、クラウドコンピューティングを利用してスケーラビリティを強化し、リソースを最適化することが含まれます。このプロセスは、データを移行するだけではありません。事業運営方法を変革し、企業が最新のテクノロジーやサービスを活用して、急速に進化する市場で競争力を維持できるようにします。
クラウド移行の重要性は、どれだけ誇張してもし過ぎることはありません。クラウド移行はレガシーアプリケーションの現代化において重要な役割を果たし、従来のオンプレミスインフラの制約から組織を解放することができます。クラウドプラットフォームを使用してデジタルトランスフォーメーションを促進することで、企業はアジリティ、柔軟性、コスト効率を高めることができます。この記事では、プロセスの定義から、さまざまな種類の移行やそのメリットの検討まで、クラウド移行のさまざまな側面について詳しく説明します。
クラウド移行戦略の策定
効果的なクラウド移行戦略を策定することは、移行を成功させるために不可欠です。このプロセスの最初のステップは、ビジネスニーズとワークフローを特定することです。組織固有の要件を把握することは、目標と目的に合わせて移行計画を調整するために役立ちます。これには、既存のアプリケーションとその依存関係を徹底的に評価し、クラウド環境にシームレスに移行できるようにすることが含まれます。
関係者のエンゲージメントは、クラウド移行を成功させるためのもう 1 つの重要な要素です。主要関係者を最初から関与させることで、全員を連携させ、移行プロセスに尽力させることができます。これには、移行プロセス全体を通じて貴重な知見とサポートを提供できる IT 運用担当者、開発者、ビジネスリーダーが含まれます。あらゆる懸念に対処し、すべての関係者のニーズを満たす移行を実現するためには、効果的なコミュニケーションとコラボレーションが重要です。
クラウド移行の種類の把握
クラウド移行にはさまざまな種類があり、それぞれにメリットと考慮事項があります。これには、リフト・アンド・シフト（リホスティング）、リプラットフォーミング、リファクタリング、買い替え、廃止などが含まれます。移行の種類によって目的が異なり、特定のビジネスニーズやコスト削減目標に合わせてカスタマイズできます。
リフト・アンド・シフト（リホスティングとも呼ばれる）では、最小限の変更でアプリケーションをオンプレミスのデータセンターからクラウドへ移行します。このアプローチは、既存のアプリケーションに大きな変更を加えることなく、迅速にクラウドに移行したい場合によく使用されます。一方、リプラットフォーミングでは、パフォーマンスとコスト効率の向上につながるクラウドネイティブの機能やサービスを活用するために、アプリケーションに多少の変更を加えます。
リファクタリング（再設計）は、クラウド環境を完全に活用するためにアプリケーションを再設計する、より包括的なアプローチです。これにより、パフォーマンスやスケーラビリティの大幅な向上とコスト削減が実現します。買い替えでは、既存のアプリケーションを、より優れた機能とサポートを提供するクラウド・ネイティブ・ソリューションに置き換えます。廃止では、不要になったアプリケーションの使用を停止します。
クラウド移行プロセス
クラウド移行プロセスは、計画、実行、最適化の 3 つの主要なフェーズに分けることができます。各フェーズは、クラウドへのスムーズな移行を成功させるために不可欠です。計画フェーズには、移行戦略の定義、既存のアプリケーションの評価、必要なリソースとツールの特定が含まれます。ここでは、移行を成功させるための土台が築かれ、主要関係者が関与してビジネス目標との整合を図ります。
実行フェーズでは、実際の移行を行います。これには、ワークロードをオンプレミスのデータセンターからクラウド環境に移行することが含まれます。クラウド移行ツールと自動化を活用することで、ダウンタイムを大幅に減らし、可能な限りシームレスな移行を実現できます。自動化は、データ移行、サーバープロビジョニング、アプリケーション展開などのタスクで役立ち、プロセスを効率化して、エラーの発生を防ぎます。また、自動化は Day 2 運用においても重要です。これは、すべてのものを稼働させることを意味します。アプリが単なる 2 つの巨大なサーバーではなく、いくつかの地域に配置された数多くの Amazon Web Services になったら、自動化が必要です。
最適化フェーズでは、クラウド環境を改善して組織のニーズを満たすものにすることに重点を置きます。これには、設定の微調整、リソース使用の最適化、クラウド・ネイティブ・ソリューションの活用によるパフォーマンスと機能の強化が含まれます。このフェーズでは、継続的な監視と改善により、クラウド環境が最高の状態で稼働し、期待されるメリットをもたらすようにすることが不可欠です。
クラウド移行の 5 つの R
クラウド移行の 5 つの R であるリホスティング（Rehosting）、リプラットフォーミング（Replatforming）、リファクタリング（Refactoring）、買い替え（Repurchasing）、廃止（Retiring）は、特定のビジネスニーズに合わせて移行戦略をカスタマイズするためのフレームワークを提供します。リホスティングは最もシンプルな移行形態であり、最小限の変更でアプリケーションをクラウドに直接移行します。このアプローチは、クラウドに迅速に移行し、オンデマンドのリソースやクラウドサービスを活用したい場合によく使用されます。
リプラットフォームでは、クラウドネイティブの機能やサービスをより効果的に利用するために、アプリケーションに多少の変更を加えます。これにより、パフォーマンスとコスト効率が向上します。リファクタリング（再設計）は、クラウド環境を完全に活用するためにアプリケーションを再設計する、より包括的なアプローチです。これにより、スケーラビリティと柔軟性の大幅な向上とコスト削減が実現します。
買い替えでは、既存のアプリケーションを、より優れた機能とサポートを提供するクラウド・ネイティブ・ソリューションに置き換えます。廃止では、不要になったアプリケーションの使用を停止します。これは、コストの削減と IT インフラのシンプル化に役立ちます。これらの各戦略を組み合わせ、組織のビジネスケースやコスト削減目標に合わせてカスタマイズされた移行計画を作成できます。
クラウド移行のメリット
クラウドに移行するメリットは数多くあり、組織の事業運営と収益に大きな影響を及ぼす可能性があります。最も顕著なメリットの 1 つは、スケーラビリティと柔軟性の強化です。クラウド環境では、オンデマンドのリソースやクラウドサービスにアクセスできるため、組織は需要の変化に合わせて、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。これは、ワークロードが変動する企業や、市場の変化に迅速に対応する必要のある企業にとって特に有益です。
クラウド移行のもう 1 つの重要なメリットは、IT コスト削減の可能性です。クラウドに移行することで、インフラコストを削減し、運用効率を向上させることができます。なぜなら、クラウドプロバイダーが従量制の料金モデルを提供しているからです。つまり、組織は使用したリソースに対してのみ料金を支払うことになります。これは、特にオンプレミスインフラに多額の投資を行ってきた企業にとって、大幅なコスト削減につながります。
また、クラウド移行により、サーバーレスコンピューティング、Kubernetes、DevOps プラクティスなど、最新のテクノロジーやサービスを活用できるようになります。これらのテクノロジーは、アプリケーションの全体的な機能とパフォーマンスの強化に役立ち、ユーザー体験と生産性の向上につながります。さらに、クラウド環境には多くの場合、セキュリティ機能やコンプライアンスツールが組み込まれており、組織が規制要件を満たし、機微な情報を保護するために役立ちます。
クラウド移行の課題の克服
クラウド移行にメリットがあることは明らかですが、移行中に組織が直面する可能性のある課題もいくつかあります。最も重要な課題の 1 つは、コンプライアンス要件への対応です。特に機微な情報を扱う業界では、データの転送と保存を規制基準に合致させることが重要です。組織は、クラウドプロバイダーと緊密に連携し、必要なセキュリティ対策とコンプライアンス制御を実行する必要があります。
もう 1 つの課題は、移行プロセス中にダウンタイムが発生する可能性があることです。これを最小限に抑えるためには、クラウド移行ツールと自動化を利用して、移行を合理化する必要があります。自動化は、データ移行、サーバープロビジョニング、アプリケーション展開などのタスクで役立ち、エラーのリスクを軽減して、よりスムーズな移行を実現します。さらに、移行計画を明確に定義し、プロセス全体を通じて関係者と連携することで、重大な問題に発展する前に潜在的な問題を特定して対処することができます。
また、クラウド・ネイティブ・ソリューションの統合やアプリケーションの再設計に関連する課題に直面する可能性があります。これに対処するためには、クラウドアーキテクチャに対する深い理解と、クラウドサービスを効果的に活用する能力が必要です。経験豊富なクラウド・サービス・プロバイダーと協力し、その専門知識を活用することで、この課題を克服し、移行を成功させることができます。
クラウド移行シナリオの種類
パブリッククラウド環境、プライベートクラウド環境、ハイブリッドクラウド環境、マルチクラウド環境など、クラウド移行のシナリオに関してはいくつかの選択肢があります。クラウド環境の種類ごとにメリットや考慮事項が異なり、どれを選択するかは組織の特定のニーズや要件次第です。
Akamai、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud などが提供するパブリッククラウド環境は、企業にコスト効率が良くスケーラブルなソリューションをもたらします。これらのクラウドプロバイダーは、Infrastructure-as-a-Service（IaaS）、Platform as a Service（PaaS）、Software as a Service（SaaS）など、幅広いサービスを提供しています。パブリッククラウドは、迅速に運用を拡張し、オンデマンドリソースを活用したいと考えている組織に最適です。
一方、プライベートクラウド環境は、自社またはサードパーティのサービスプロバイダーが管理する専用のクラウドインフラを提供します。制御とセキュリティが強化されるため、機微な情報を扱う組織や特定のコンプライアンス要件のある組織に適したオプションです。また、プライベートクラウドはパフォーマンスを向上させ、レイテンシーを低減することができるため、一部のアプリケーションには不可欠です。欠点としては、継続的なメンテナンスが多いこと、柔軟性やスケーラビリティが低いことが挙げられます。
ハイブリッドクラウド環境は、オンプレミスクラウド、パブリッククラウド、プライベートクラウドのメリットを併せ持っています。これにより、組織はパブリッククラウドのスケーラビリティとコスト効率を活用しながら、プライベートクラウドの制御とセキュリティを維持できます。ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドの柔軟性を必要とするワークロードと、プライベートクラウドのセキュリティとパフォーマンスを必要とするワークロードが混在する組織に最適です。
マルチクラウド環境（最も一般的）では、複数のクラウドプロバイダーを使用して、各プロバイダーが提供する最高のサービスと機能を活用します。これにより、ベンダーロックインを減らし、各ワークロードに最適なクラウドリソースにアクセスできるようになります。マルチクラウド環境は管理が複雑になる可能性がありますが、柔軟性が高く、コストとパフォーマンスの最適化に役立ちます。
結論
クラウド移行は、スケーラビリティと柔軟性の強化やコスト削減など、組織に大きなメリットをもたらす可能性のある変革的なプロセスです。明確に定義された移行戦略を策定することで、組織はクラウドへのスムーズな移行を成功させることができます。これには、ビジネスニーズとワークフローを特定し、既存のアプリケーションを評価し、関係者と協力して移行計画を組織の目標に合致させることが含まれます。
リフト・アンド・シフト（リホスティング）、リプラットフォーミング、リファクタリングなど、さまざまな種類のクラウド移行を理解することは、特定のビジネスニーズに合わせて移行戦略を調整するために役立ちます。クラウド移行プロセスは、計画、実行、最適化という 3 つの主要なフェーズに分けられ、それぞれが移行を成功させる上で重要な役割を担います。クラウド移行ツールと自動化を活用することで、組織はダウンタイムを最小限に抑え、シームレスな移行を実現できます。
クラウド移行を成功させるためには、コンプライアンス要件や潜在的なダウンタイムなどの課題を克服することが不可欠です。経験豊富なクラウド・サービス・プロバイダーと協力し、その専門知識を活用することで、組織はこれらの課題に対処し、クラウドコンピューティングのメリットを最大限に活用できます。パブリッククラウド環境、プライベートクラウド環境、ハイブリッドクラウド環境、マルチクラウド環境のいずれであっても、適切なクラウド戦略は、急速に変化する今日のデジタル情勢において組織が競争力を維持し、イノベーションを推進するために役立ちます。
よくあるご質問
レガシーアプリケーションの現代化、従来のオンプレミスインフラの制約からの脱却、最新のテクノロジーやサービスの活用が可能になるため、クラウド移行は企業にとって重要です。これにより、アジリティと柔軟性が高まり、コストが削減され、急速に進化する市場で企業が競争力を維持できるようになります。
クラウド移行プロセスは、計画、実行、最適化の 3 つの主要なフェーズに分けることができます。計画フェーズでは、移行戦略の定義と既存のアプリケーションの評価を行います。実行フェーズでは、実際の移行を行います。最適化フェーズでは、クラウド環境を改善して組織のニーズを満たすものにすることに重点を置きます。
クラウド移行の 5 つの R は、リホスティング（Rehosting）、リプラットフォーミング（Replatforming）、リファクタリング（Refactoring）、買い替え（Repurchasing）、廃止（Retiring）です。これらの戦略は、特定のビジネスニーズに合わせて移行アプローチをカスタマイズするためのフレームワークを提供します。
リフト・アンド・シフト（リホスティングとも呼ばれる）では、最小限の変更でアプリケーションをオンプレミスのデータセンターからクラウドへ移行します。一方、リプラットフォーミングでは、パフォーマンスとコスト効率の向上につながるクラウドネイティブの機能やサービスをより活用するために、アプリケーションに多少の変更を加えます。
クラウド移行のメリットとしては、スケーラビリティと柔軟性の強化、コスト効率に優れたソリューション、最新のテクノロジーやサービスへのアクセス、組み込みのセキュリティ機能などが挙げられます。クラウド環境では、リソースをオンデマンドでスケーリングし、インフラコストを削減し、運用効率を向上させることができます。
クラウド環境の主な種類は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドです。パブリッククラウドはコスト効率が良くスケーラブルで、プライベートクラウドは優れた制御とセキュリティをもたらします。ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方のメリットを併せ持っています。マルチクラウド環境では、複数のクラウドプロバイダーを使用してリソースを最適化し、ベンダーロックインを回避します。
組織は、クラウドプロバイダーと緊密に連携して、必要なセキュリティ対策とコンプライアンス制御を実行することで、クラウド移行時にコンプライアンス要件に対応できます。特に機微な情報を扱う業界の場合、これにはデータの転送と保存を規制基準に合致させることが含まれます。
クラウド移行のよくある課題としては、コンプライアンス要件への対応、ダウンタイムの最小化、クラウド・ネイティブ・ソリューションの統合などが挙げられます。組織は、クラウド移行ツールと自動化の活用、関係者との連携、経験豊富なクラウド・サービス・プロバイダーとの協力により、これらの課題を克服できます。
自動化は、データ移行、サーバープロビジョニング、アプリケーション展開などのタスクを合理化できるため、クラウド移行プロセスに役立ちます。これにより、エラーのリスクが減少し、ダウンタイムが最小限に抑えられ、移行がより効率的かつシームレスになります。
