클라우드 전환과 전환 프로세스란 무엇일까요?

기업에는 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드, 멀티클라우드 환경 등 클라우드 전환 시나리오와 관련된 여러 가지 옵션이 주어집니다. 클라우드 환경의 종류마다 고유한 장점과 고려 사항이 있으며, 선택은 기업의 구체적인 수요와 요구사항에 따라 달라집니다.

Akamai, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud와 같은 퍼블릭 클라우드 환경은 기업에 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 클라우드 공급업체는 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 등의 다양한 서비스를 제공합니다. 퍼블릭 클라우드는 운영을 신속하게 확장하고 온디맨드 리소스를 활용하고자 하는 기업에 적합합니다.

반면 프라이빗 클라우드 환경은 기업 또는 써드파티 서비스 공급업체가 관리하는 전용 클라우드 인프라를 제공합니다. 제어 및 보안을 더욱 강화할 수 있으므로, 이는 민감한 데이터를 처리하거나 특정 컴플라이언스 요구사항이 있는 기업에 적합한 옵션입니다. 프라이빗 클라우드는 성능을 향상하고 지연 시간을 단축할 수도 있는데, 이는 특정 애플리케이션에 매우 중요한 이점일 수 있습니다. 몇 가지 단점으로는 지속적인 유지 관리가 필요하고 유연성과 확장성이 저하될 수 있다는 점을 들 수 있습니다.

하이브리드 클라우드 환경은 온프레미스, 퍼블릭, 프라이빗 클라우드의 장점을 결합합니다. 이를 통해 기업은 프라이빗 클라우드의 제어와 보안을 유지하면서 퍼블릭 클라우드의 확장성과 비용 효율성을 활용할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드는 워크로드가 혼합된 기업, 즉 일부에는 퍼블릭 클라우드의 유연성이, 다른 일부에는 프라이빗 클라우드의 보안과 성능이 필요한 기업에 적합합니다.

멀티클라우드 환경(가장 일반적임)에서는 여러 클라우드 공급업체를 통해 각 공급업체가 제공하는 최고의 서비스와 기능을 활용할 수 있습니다. 이렇게 하면 벤더 종속을 줄이고 각 워크로드에 가장 적합한 클라우드 리소스에 접속할 수 있습니다. 멀티클라우드 환경은 관리가 복잡할 수 있지만 유연성이 뛰어나고 비용과 성능을 최적화하는 데도 도움이 됩니다.