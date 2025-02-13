分布式 AI 推理——开启下一代计算技术

Vineeth Varughese 负责 Akamai Cloud 在亚太地区的产品营销工作，推动 Akamai Cloud 解决方案的采用，并主导该平台上 AI 推理的上市战略。

Vineeth 热衷于赋能各类公司在数字时代蓬勃发展，并凭借其在 Microsoft、Adobe、Cloudera 和 Deloitte 等知名科技公司的丰富经验，推动以技术驱动的转型，实现可持续增长。他以客户为先的思维，以及在打造有影响力的客户体验方面久经检验的业绩，助力全球市场的各类公司挖掘新机遇、加速创新。