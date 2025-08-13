Akamai 携手 Bitmovin：全面革新直播与点播视频流媒体技术

无论是实时直播还是视频点播，流媒体已成为人们消费内容的主要方式。与此同时，用户对视频质量的期望也达到了前所未有的高度。要满足这些日益增长的需求，就必须拥有能够大规模交付内容的可靠基础架构。

为了满足这些需求，Akamai 与 Bitmovin 携手合作，为流媒体提供商提供更高效的直播和点播视频方式。当 Akamai Cloud、Akamai 的全球内容交付网络（海外 CDN）与 Bitmovin 的全套视频技术套件强强联合，一个旨在为客户创造巨大价值的强大合作伙伴关系便应运而生。这一组合将显著简化视频交付流程、提升播放性能，并为内容变现与用户互动解锁全新的商业机遇。

本博文将深入探讨 Akamai 与 Bitmovin 的联合解决方案，如何精准应对当今流媒体服务提供商所面临的一系列核心挑战，包括成本控制、降低延迟、提升观众参与度以及保障工作流灵活性等。