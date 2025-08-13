Akamai 携手 Bitmovin：全面革新直播与点播视频流媒体技术
目录
无论是实时直播还是视频点播，流媒体已成为人们消费内容的主要方式。与此同时，用户对视频质量的期望也达到了前所未有的高度。要满足这些日益增长的需求，就必须拥有能够大规模交付内容的可靠基础架构。
为了满足这些需求，Akamai 与 Bitmovin 携手合作，为流媒体提供商提供更高效的直播和点播视频方式。当 Akamai Cloud、Akamai 的全球内容交付网络（海外 CDN）与 Bitmovin 的全套视频技术套件强强联合，一个旨在为客户创造巨大价值的强大合作伙伴关系便应运而生。这一组合将显著简化视频交付流程、提升播放性能，并为内容变现与用户互动解锁全新的商业机遇。
本博文将深入探讨 Akamai 与 Bitmovin 的联合解决方案，如何精准应对当今流媒体服务提供商所面临的一系列核心挑战，包括成本控制、降低延迟、提升观众参与度以及保障工作流灵活性等。
解决流媒体提供商的痛点
Akamai 和 Bitmovin 携手为流媒体提供商提供解决方案，将基础架构、技术与强大的生态系统相结合，为直播和点播体验提供支持。这一合作伙伴关系旨在降低技术复杂性、提升性能，并为业务增长创造全新机遇。
此次合作将解决以下问题：
- 成本控制
- 弹性扩展
- 工作流程效率与灵活性
- 盈利
- 播放质量、体验和覆盖范围
- 创新和为未来做好准备
成本控制
内容许可、云托管、后端开发和其他因素会迅速推高流媒体提供商的成本。Akamai 和 Bitmovin 帮助控制成本的具体示例包括：
- Akamai 提供极具竞争力的云计算定价，将 CPU、传输、存储和 RAM 费用全部包含在一个统一的价格内。
- Akamai 提供更低的出站流量定价，比其他云服务提供商的价格低 50% 到 94%
- Bitmovin 的内容感知编码（包括按标题和按场景优化）可将存储和 CDN 成本降低 30% 到 55%。
极具竞争力的定价加上智能存储是取得成功的完美组合：在 Akamai Cloud 中运行 Bitmovin Live Encoder 的流媒体提供商（如 One Football）和运行 VOD Encoder 的流媒体提供商（如 Ascend Learning）可以将数据传出成本 (DTO) 降低多达 94%。
弹性扩展
流媒体平台必须能够在不影响性能或成本控制的情况下，有效应对观众人数波动、内容库不断扩大以及进军新市场等问题。Akamai 和 Bitmovin 提供的基础架构，能够随需求增长而扩展，同时保持运营简洁高效。
- Bitmovin 的编码栈在 Akamai Cloud 上运行，使提供商能够将工作流程整合到单一基础架构中并且能够根据需求变化扩展资源。
- Akamai 的可扩展交付网络能够确保性能和成本效率在受众不断增长的情况下始终保持稳定。
- Akamai 与 Bitmovin 的强大生态系统，使得流媒体服务提供商轻松获得数十家无缝对接的行业合作伙伴，包括提供直播采集编码的 Videon、保障内容安全低延迟传输的 Zixi、负责数字版权管理的 EZDRM，以及实现服务器端广告插入的 Yospace 等。
将繁杂的基础架构化繁为简，并将流媒体工作流程中的非核心环节外包出去，让流媒体服务商能够从复杂的后端技术中解放出来，专注于提升业务的可扩展性与规模，从而为未来的高速增长奠定敏捷而强大的根基。
工作流程效率与灵活性
对观众们来说，内容似乎是唾手可得的，但在这背后，流媒体提供商需要管理包括编码、封装、交付和播放在内的复杂工作流程。要想构建能够缩短上市时间并减少人工工作的灵活工作流程，简化这些流程是关键。
提供商需要可以支持灵活部署并轻松集成到现有环境中的解决方案。
- Bitmovin 的模块化架构和 API 优先方法可帮助开发人员将编码、播放和分析功能集成到各种垂直行业的定制工作流程中。
- Bitmovin 的 Cloud Connect 为编码工作提供了灵活的部署选项，开发人员既可以在 Bitmovin 的托管环境中进行，也可以在 Akamai Cloud 中的专用基础架构内进行。
- Akamai EdgeWorkers 能够直接在边缘实现内容个性化、访问控制和业务逻辑执行。
- EdgeWorkers 还支持 A/B 测试、特定于地理位置的逻辑和用户会话个性化等高级应用场景。
对于已获得 Akamai Cloud 额度或已进行基础架构投资的提供商来说，Bitmovin 的 Cloud Connect 尤为有用，因为该产品可以帮助他们在继续使用 Bitmovin 编码解决方案的同时，最大限度地利用这些现有资源。Bitmovin 的 Cloud Connect 在 Akamai Cloud 上运行，支持端到端工作流程，并且使团队能够更灵活、更高效地部署和管理服务。
流媒体延迟
观看直播的观众期望视频画面尽可能地接近实时，尤其是在体育比赛、演唱会或全球直播等重大活动期间。Akamai 和 Bitmovin 将低延迟传输和快速、可靠的播放技术相结合来降低延迟。为此，他们采取了以下一些方法：
- Akamai 利用其全球分布式基础架构将计算和内容部署在更靠近最终用户的位置，确保提供流畅、一致的播放体验。
- Bitmovin Player 使用自适应比特率流媒体、快速启动时间以及多视角播放等先进功能，让用户可以实时在摄像机角度或视角之间进行切换。
- Akamai 和 Bitmovin 支持通用媒体客户端数据 (CMCD)，其实现方式是将播放数据整合到交付决策中，以减少缓冲并提升可靠性。
无论是大型赛事还是他们最喜欢的网红进行的直播，观众们都可以体验到流畅、即时的流媒体。
盈利
盈利对于流媒体服务的成功至关重要，并且有效的广告策略可以显著提高收入。Bitmovin 和 Akamai 携手提供了所需的工具和集成，能够为多种广告投放工作流程和先进的衡量功能提供支持。
- Akamai 和 Bitmovin 支持 CSAI、SSAI 和 SGAI 广告投放，让提供商能够灵活地选择最适合其工作流程的方法。
- 双方都与 Yospace、Broadpeak、Google Ad Manager 等合作伙伴进行了集成，能够实现跨设备和区域的无缝广告投放。
- Bitmovin 的 AI Scene Analysis 功能可自动检测内容中的重要时刻来生成场景级元数据。基于这些数据，广告主可以实现更精准的广告位优化与情景化营销。
- Bitmovin 的 Advertising Analytics 能够提供关于广告效果的深入见解，帮助提供商跟踪结果并优化广告活动。
这些功能为流媒体提供商开辟了新的途径，使他们能够通过相关广告吸引观众、优化广告活动并创造更多收入。
播放质量、体验和覆盖范围
提供一致且个性化的观看体验对于保持客户满意度至关重要。Bitmovin 和 Akamai 将先进的播放技术与全球交付网络相结合，以确保直播和点播内容能够为观众带来高品质的流媒体观看体验。
- Bitmovin Player 产品支持市面上的各种设备，不仅可以在所有平台上提供一致的功能和性能，同时能够保持快速启动和自适应播放能力。
- Bitmovin 支持“直播转点播”和“直播剪辑”功能，从而显著提高了内容的可复用性。
- Bitmovin Analytics 产品提供对播放性能的实时监测能力，可帮助提供商更快地识别问题和优化观看体验，并且它还支持 CMCD，能够进一步优化播放质量。
- Akamai 的云基础架构凭借其可靠的覆盖范围和规模使流媒体提供商能够为全球受众提供服务。
观众希望获得可靠且个性化的体验，而 Akamai 和 Bitmovin 可以轻松满足他们的需求。
创新和为未来做好准备
随着 AI 的角色日益重要、新兴商业模式不断涌现、终端设备持续演进，整个行业正经历着快速变革。为此，Akamai 与 Bitmovin 携手打造了能够与时俱进、随需演化的工作流程解决方案。他们的技术旨在引领行业趋势，让提供商能够采用新的技术、探索新型盈利策略以及提供更出色的观看体验。
定期更新和持续维护可确保这些工作流程始终保持最新，让开发人员能够专注于改进和发布新功能，而无需分心管理基础架构。
携手革新流媒体技术
无论流式传输直播体育赛事还是提供点播娱乐内容，Akamai 和 Bitmovin 都能为流媒体提供商提供所需的工具，让他们充满信心地进行试验、调整和规模化发展。通过整合计算、编码、播放、分析、全球交付以及与行业领先合作伙伴的集成方面的优势，Akamai 和 Bitmovin 使流媒体服务能够满足当今的受众需求并在全球范围内提供卓越的观看体验。