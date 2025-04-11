云计算迁移策略：分步框架与优势
原文于 2024 年 6 月 13 日发布；于 2025 年 4 月更新
什么是云计算迁移策略？
云计算迁移策略是一套系统化的实施方案，明确定义了企业将数据、应用及基础设施从本地部署或传统系统向云端环境迁移的完整流程。虽然部分企业可能选择构建并运维私有云平台，但行业普遍采用的方式是借助专业云服务商提供的公有云解决方案。
随着每年越来越多的企业迁移到云端，云支出持续增长。请考虑以下统计数据：
- Gartner 预测，2024年全球公有云服务支出将达到6790亿美元，较前一年增长20.4%。
- Forrester 的研究预计，基础设施、数据库和分析、开发服务以及云应用的收入将在2026年超过1万亿美元。
- Flexera 的《2024 年云现状报告》 显示，企业和中小型企业（SMB）至少有 50% 的应用工作负载在公有云中，并计划在未来 12 个月内将更多工作负载迁移到公有云。
- New Stack 的一项调查显示，数据中心的使用正在减少，用例涵盖不同类型的云。例如，98% 的受访者表示他们在公有云中托管应用程序，而 43% 的受访者还在外部私有云中托管应用程序。
企业在规划和实施云计算迁移策略时，需要构建清晰的战略蓝图和完备的执行框架。本文将深入解析云计算迁移的全生命周期管理，详细阐述从价值评估、策略选择到具体实施的关键环节，并着重分析迁移过程中可能面临的技术挑战与风险管控要点，为企业提供兼具战略高度和实操价值的迁移指导方案。
首先让我们看看云计算迁移的关键优势。
迁移到云端的主要优势
在数字化转型的进程中，成功的云迁移终将打造出兼具弹性扩展能力、高可用性和安全防护体系的现代化IT基础设施。理想的迁移后架构应当具备两大核心特质：既能灵活应对业务需求的动态变化，又能为企业的创新发展提供持续支撑。这一转型目标的商业价值体现在以下关键优势：
- 优化支出
- 卓越性能与高可用性
- 弹性扩展
- 数字化转型
- 加速创新周期
优化 IT 支出
云计算带来的成本优化效益显著体现在资本支出和运营支出的双重降低。基于按需付费的弹性计费模式，企业仅需为实际消耗的资源付费，彻底规避了传统模式下硬件采购、数据中心建设及运维支持等方面的高额资本投入。通过智能化的资源自动调配机制、精细化的容量规划以及精简的运维体系，云平台能够实现更高效的成本管控。即便计入迁移实施及新环境运营的相关投入，云迁移仍能为绝大多数企业创造可观的成本效益。
卓越性能与高可用性
全球领先的云服务提供商包括 Akamai、亚马逊云服务 (AWS)、谷歌云平台 (GCP) 和微软 Azure 等，持续投入大量资金用于基础设施的硬件升级、全球网络优化及数据中心布局。通过配置实例规格、智能选择服务区域以及合理部署应用节点，为企业显著提升系统性能表现，具体体现在：应用程序响应速度加快、服务延迟降低以及整体运行效率提高。这些云平台还集成了多项性能增强服务，诸如智能内容分发网络 (CDN)、多级缓存机制和弹性负载均衡等技术，进一步保障业务系统的高效稳定运行。
弹性扩展
与传统本地基础设施相比，云计算的主要优势之一是能够根据当前需求快速扩展资源。这意味着企业可以随着需求的波动轻松增加或减少计算能力、存储或其他资源。
例如，电子商务公司可能在假日季节需要扩展，或者内容流媒体企业可能需要在一次性直播活动期间大规模扩容。这种灵活性有助于确保适应快速变化的需求和资源的最佳利用。通过避免大量的资本支出、过度配置或利用不足，使用云的企业可以享受成本节约和性能提升。
数字化转型
迁移到云端通常是数字化转型的催化剂，鼓励企业采用现代技术、流程和方法。通过迁移到云端，企业可以简化运营、提高敏捷性并培养创新文化。这种转型有助于企业在日益数字化和快节奏的商业环境中保持竞争力。
加速创新周期
云计算迁移通常包括容器化和采用 Kubernetes 等平台。通过在云环境中使用 Kubernetes，企业可以更快地部署云计算迁移解决方案、更有效地分配资源并利用自动扩展。这些功能有助于提高生产力，同时降低基础设施成本。随着市场条件或最终用户需求的变化，企业可以快速做出相应调整。
此外，软件即服务 (SaaS)、基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 等产品可以为企业提供基础性的工具，帮助他们加快开发速度。通过可扩展的部署和快速的开发，企业可以更快地创新并响应市场需求。
云迁移策略：6R 框架
云迁移工作通常涉及以下常见策略之一或多个—也称为云迁移的 6R（如图），包括：
重新托管
也称为"直接迁移"，重新托管是指以最小化或不对系统及其功能进行修改的方式将应用程序和数据迁移到云端。此策略通常因其速度和简单性而被选择，因为它需要的前期时间和资源投入较少。然而，重新托管可能无法充分利用云的本地功能，这可能会限制潜在的性能改进和成本节约。
淘汰停用（Retiring）
在迁移过程中，企业可以借机识别并停用未使用或过时的应用程序和数据。这种称为"淘汰停用"的策略有助于降低与维护遗留应用程序相关的成本、复杂性和安全风险。通过专注于现代化和简化其IT环境，企业可以提高效率并为未来增长做好更充分的准备。
这种方法与"重新采购"不同，后者是指企业从应用程序中提取组件或服务，并完全用购买的基于云的服务替换它。
本地保留（Retaining）
由于安全、技术或合规性要求，某些应用程序或数据可能需要保留在本地。"保留"策略承认并非企业IT环境中的所有组件都适合云迁移。通过仔细评估哪些系统应保留在本地，企业可以保持合规性并降低潜在风险。
平台重构（Replatforming）
平台重构涉及对应用程序或基础设施组件进行轻微修改，以利用云原生功能。这些修改可以包括对应用程序运行时、数据库或中间件层的更改。平台重构可以帮助企业实现更好的性能、可扩展性和成本节约，同时仍比更广泛的重构或架构重构策略需要更少的努力。
业务重构（Refactoring）
业务重构涉及重新架构和重写应用程序以充分利用云服务的功能。此策略通常会带来性能改进、更高的可扩展性和更强的敏捷性。然而，业务重构可能耗时且资源密集。此策略通常最适合对企业长期成功至关重要的应用程序，或那些能够显著受益于云原生功能的应用程序。
架构重塑（Rearchitecting）
架构重塑是设计和构建新的云原生微服务及应用程序以替代遗留系统的过程。此策略为企业提供了现代化其IT基础设施并采用创新技术（如无服务器计算或容器化）的机会。尽管这种方法可能复杂且耗时，但在性能、可扩展性和灵活性方面的长期收益通常值得投入。
现在我们已经了解了云迁移的优势和常见策略，接下来让我们更具体地看看公司应如何制定策略。
如何制定成功的云迁移策略
成功的云应用迁移策略应与企业的目标保持一致。为实现预期结果，需要从当前 IT 环境出发考虑，并明确规划迁移路径的云迁移策略。总体而言，成功的策略应遵循以下准则：
- 确立明确目标。例如成本节约、性能提升或增强敏捷性等目标。明确定义的目标有助于指导整个云迁移过程中的决策，包括选择最合适的云服务提供商、确定适当的迁移策略，以及决定哪些应用和基础设施组件需要迁移。确定需要跟踪的指标（例如计算资源的每日成本），以便向利益相关者报告迁移工作的成本效益。
- 评估当前 IT 环境。通过对当前IT环境进行评估，可以识别最适合迁移的应用、数据和基础设施组件。建立基准将帮助企业评估升级和云迁移的成功程度。
- 识别依赖关系和关键系统。通过识别潜在的瓶颈、风险和迁移过程中需要特别关注的领域，企业可以更好地规划和优先安排迁移工作，确保关键组件以协调的方式迁移，最大限度地减少中断并保持业务连续性。
- 准备应对潜在风险和挑战。包括安全、合规性和停机问题。企业可以通过实施强有力的控制和制定应急计划来做好充分准备。对许多企业来说，云迁移工作是重新评估和修改灾难恢复计划的理想时机。
- 使用自动化和基础设施即代码 (IaC)。使用自动化工具和 IaC 来简化云资源的部署、管理和扩展。这些方法有助于减少人为错误、提高一致性并增强云运营效率。
通过遵循这些准则，企业可以提高服务迁移成功的几率，同时降低潜在风险和挑战。如需更详细地了解这一主题，请参阅电子书《最大化云投资回报》。
分 8 个步骤执行云迁移策略
当需要迁移到云端时，请遵循以下 8 个具体步骤：
步骤 1：选择合适的云迁移策略
根据目标和评估结果选择合适的云迁移策略（或针对每个工作负载混合使用策略）。不要一次性迁移所有内容。制定详细的迁移计划，概述迁移过程每个阶段所需的资源、时间表和责任，这对成功至关重要。
步骤 2：选择正确的云服务提供商
评估不同提供商的解决方案、服务能力，确保其与企业的技术目标、战略需求和预算相匹配。关键考量因素应包括：
- 数据中心位置
- 性能
- 可扩展性
- 安全和合规功能
- 对特定技术或平台的支持
- 与现有应用和系统的集成能力
- 可移植性/最小化供应商锁定
评估提供商的声誉、客户支持和长期稳定性也很重要。记住要评估每个工作负载最适合的云。服务能力、数据中心位置和成本各不相同。利用每个云的优势来处理每个工作负载。
步骤 3：制定云迁移计划
制定完善的云迁移规划方案，需要系统性地明确各迁移阶段的关键要素：资源配置方案、实施时间节点以及权责分工机制。该规划方案应当基于既定的云迁移战略框架，针对拟迁移的具体业务应用和基础设施组件进行专项设计，同时充分考虑系统间的依赖关系。
在方案编制过程中，需同步建立完善的风险应对体系，包括：风险缓释方案设计、应急预案制定、回退机制规划（明确触发阈值和详细执行流程）。
步骤 4：建立治理模型
定义管理云资源使用和管理的策略。该模型应包括访问控制、安全措施、成本管理和合规要求。清晰的治理模型有助于在整个企业中保持一致性和最佳实践。
步骤 5：提升员工技能和培训
确保团队具备有效管理和优化云环境所需的技能和知识。这可能涉及提供培训、招聘新人才、与云专家合作或选择利用现有技能的云解决方案。为团队配备正确的技能对云采用的长期成功至关重要。
步骤 6：分阶段实施迁移
在迁移的每个阶段进行测试和验证，确保平稳过渡并将对业务运营的干扰降至最低。
步骤 7：监控和优化
使用监控数据和实时分析来识别优化领域，如资源分配、成本管理和安全改进。定期监控和优化确保从云投资中获得最大商业价值。
步骤 8：审查和迭代
定期审查云迁移的成功与否，评估其是否符合云战略中设定的业务目标。利用这些信息完善方法并对云环境进行持续改进。这个迭代过程使企业能够不断适应变化的业务需求和市场条件。
云迁移策略的潜在陷阱和解决方案
即使有指导方针和具体步骤辅助成功进行云迁移，企业也应该清楚地认识到此类工作中常见的挑战。这些挑战包括：
- 安全和合规：确保数据安全和满足法规要求可能具有挑战性，特别是在多云和混合云环境中。实施强有力的安全控制并与云服务提供商合作以保持合规。
- IT 支持和技能：迁移到云端需要 DevOps、虚拟机 (VM) 和容器化等领域的新技能和专业知识。投资培训现有员工或聘请云专家来支持迁移过程和持续的托管服务。
- 预算和成本管理：虽然云可以节约成本，但在迁移过程中或因资源管理不当可能会出现意外支出。制定全面预算并跟踪支出以避免成本超支。
- 基础设施兼容性：并非所有应用和系统都与云环境兼容；不兼容可能需要修改或替换。尽早评估兼容性并为必要更改做好计划。
- 数据迁移和完整性：大量数据传输可能耗时且容易出错。使用可靠的数据迁移工具并通过验证流程确保数据完整性。
- 停机时间和业务连续性：通过在需求低谷期安排迁移并制定问题回退计划来最小化停机时间。实施灾难恢复和备份策略以确保业务连续性。
- 变更管理和企业阻力：云迁移可能影响工作流程、角色和责任。通过清晰的沟通、培训和利益相关者参与来解决潜在阻力。
虽然这些挑战确实不容小觑，但企业完全可以借助专业支持实现成功的云迁移。
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当贵司启动云端迁移计划时，Akamai 将作为值得信赖的技术合作伙伴，提供全方位的云解决方案，协助构建完善的迁移架构并制定战略性的实施规划。Akamai 的云计算服务体系 — 包括 Linode Kubernetes Engine (LKE) 容器编排平台，能够有效应对迁移过程中面临的安全防护、基础架构优化、成本管控及技术支持等关键挑战。
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