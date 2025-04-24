规模庞大、目标明确的 Magecart 攻击有多种执行方式，但通常包括三个主要阶段：



渗透——攻击者通过各种途径获得零售商网站的访问权限，例如，利用网站上的脚本漏洞注入恶意代码，或者通过供应链攻击以第三方供应商为目标。



植入——攻击者不断开发各种植入方法，以窃取敏感信息并避免被检测出来。其手段的示例包括：

将恶意代码直接注入到品牌公司网站的敏感支付页面，以数字方式窃取信息

通过代码注入或篡改，在品牌公司的真实网站上直接创建虚假付款表单



重定向用户，使其在 URL 相似的欺诈网站上完成交易



伪装成已知的第三方供应商代码，例如 Google Tag Manager

数据渗漏——攻击者捕获客户输入的信用卡信息并发送到自己的服务器上，然后可能将其用于执行欺诈性购物，或在暗网上出售。