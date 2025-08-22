Alguns dos sinais de que seu website pode ter sido comprometido pelo Magecart incluem comportamento incomum do website, como tempos de carregamento lentos ou links quebrados e reclamações de clientes de cobranças fraudulentas em seus cartões de crédito.
Protegendo sua empresa contra skimming cartões de crédito online
Na era digital, as compras online se tornaram um modo de vida para muitas pessoas. No entanto, com a conveniência das compras online, o risco de crime cibernético vem junto. Uma dessas ameaças é o Magecart, um tipo de ataque que visa empresas online e rouba informações confidenciais de cartão de crédito dos clientes. Neste artigo, vamos explorar o que é Magecart, como ele funciona e, o mais importante, como você pode proteger sua empresa contra essa ameaça perigosa.
O que é Magecart?
Magecart, inspirado pela plataforma de comércio eletrônico Magento, é um tipo de ataque cibernético direcionado a empresas online com o objetivo de roubar informações confidenciais, incluindo dados de cartões de pagamento. Esses ataques são uma forma de skimming da Web e derivam do grupo de hackers Magecart, que começou em 2015, visando várias marcas globais conhecidas. Aproveitando as vulnerabilidades de terceiros no comércio eletrônico e em outras plataformas de serviço eletrônico, um invasor pode injetar código mal-intencionado nas páginas de pagamento de um varejista online dentro do navegador para roubar informações. Esse código captura as informações do cartão de pagamento inseridas por um visitante do website durante o processo de conclusão do pagamento e as envia a um domínio controlado pelo invasor para coleta.
Os ataques Magecart são difíceis de detectar pois ocorrem dentro do navegador, e o código mal-intencionado é muitas vezes oculto dentro de um código legítimo no website do varejista. Esses ataques são executados no lado do cliente e não podem ser detectados por metodologias comuns de segurança da Web, como WAFs (Web Application Firewalls). Como resultado, os ataques do Magecart podem permanecer invisíveis por longos períodos, e os clientes podem, sem saber, inserir suas informações de cartão de crédito em um website comprometido, colocando suas informações confidenciais em risco.
Como o Magecart funciona?
Os ataques em massa e direcionados do Magecart são realizados de várias maneiras, mas geralmente envolvem três estágios principais:
Infiltração: o invasor obtém acesso ao website do varejista por meio de vários meios, como explorar vulnerabilidades de script no website para injetar código mal-intencionado ou direcionar fornecedores terceiros por meio de ataques à cadeia de suprimentos.
Implantação: os invasores continuam a desenvolver os métodos de implantação para roubar informações confidenciais e evitar serem detectados. Alguns exemplos de técnicas incluem:
- Injetar diretamente código mal-intencionado nas páginas de pagamento confidenciais do website de uma marca para roubar informações de forma digital
- Criar formulários de pagamento falsos diretamente no website real de uma marca por meio de injeção ou modificação de código
- Redirecionar usuários para concluir transações em websites fraudulentos com URLs semelhantes
- Disfarçar o código conhecido de fornecedores terceiros, como o Gerenciador de tags do Google
Extração de dados: o invasor captura e envia as informações do cartão de crédito inseridas pelos clientes para seu próprio servidor, em que podem ser usadas para realizar compras fraudulentas ou vendidas na dark Web.
Como proteger sua empresa contra o magecart
Proteger sua empresa contra ataques Magecart requer uma abordagem de várias camadas. Aqui estão algumas etapas que você pode adotar para proteger seu website e a confiança do cliente:
Entender o risco de terceiros: Manter um inventário de todos os recursos de terceiros existentes em seu website com fatores de risco documentados. Confirmar se cada código é regularmente auditado pelos fornecedores em relação a vulnerabilidades.
Manter o software atualizado: Certificar-se de que todos os softwares usados em seu website, incluindo sistemas de gerenciamento de conteúdo e software de processamento de pagamento, estejam atualizados com os patches de segurança mais recentes.
Visibilidade do lado do cliente: Muitas organizações criam uma lista de domínios confiáveis para execução em seus websites por meio de uma CSP (Política de segurança de conteúdo). Embora as CSPs sejam eficazes no bloqueio de scripts não autorizados, elas precisam de manutenção constante e não protegem contra ataques que ocorrem de fontes confiáveis. A implementação de uma solução que monitora e fornece visibilidade do comportamento do script de qualquer fonte executada dentro do navegador é essencial para identificar e proteger contra um ataque.
Conclusão
Os ataques Magecart representam uma séria ameaça para as empresas online e seus clientes. Felizmente, a Client-side Protection & Compliance da Akamai foi criada especialmente para proteger os clientes contra ataques do tipo web skimming, form jacking, e Magecart. Ele fornece visibilidade do comportamento de execução de script de uma página da Web e coleta informações sobre os diferentes scripts em execução na página, incluindo as ações e os relacionamentos com outros scripts.
Perguntas frequentes (FAQ)
Um ataque Magecart é um tipo de ataque cibernético direcionado a websites de comércio eletrônico injetando código mal-intencionado em páginas de verificação, possibilitando que os agentes de ameaça "roubem" as informações do cartão de crédito do usuário colocadas no formulário HTML. Em seguida, as informações do cartão de crédito vão diretamente para um servidor, onde são utilizadas pelo invasor ou vendidas na dark Web. Os ataques Magecart representam um risco relevante aos websites de comércio eletrônico e a qualquer outro website que colete informações do usuário, já que invasores altamente sofisticados usam métodos de ofuscação para disfarçar códigos mal-intencionados e usar a geofence para ocultar sua localização.
Embora seja difícil impedir completamente ataques Magecart, a implementação de medidas sólidas de segurança de websites e o monitoramento frequente do comportamento de scripts para atividades mal-intencionadas podem reduzir o risco de um ataque.
Se você suspeitar que o website foi comprometido pelo Magecart, tome medidas imediatas para remover o código mal-intencionado e para notificar seus clientes sobre a violação. Entre em contato com um profissional de cibersegurança para obter assistência em relação à proteção de seu website e à prevenção de futuros ataques.
