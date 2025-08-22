O que é Magecart?

Magecart, inspirado pela plataforma de comércio eletrônico Magento, é um tipo de ataque cibernético direcionado a empresas online com o objetivo de roubar informações confidenciais, incluindo dados de cartões de pagamento. Esses ataques são uma forma de skimming da Web e derivam do grupo de hackers Magecart, que começou em 2015, visando várias marcas globais conhecidas. Aproveitando as vulnerabilidades de terceiros no comércio eletrônico e em outras plataformas de serviço eletrônico, um invasor pode injetar código mal-intencionado nas páginas de pagamento de um varejista online dentro do navegador para roubar informações. Esse código captura as informações do cartão de pagamento inseridas por um visitante do website durante o processo de conclusão do pagamento e as envia a um domínio controlado pelo invasor para coleta.



Os ataques Magecart são difíceis de detectar pois ocorrem dentro do navegador, e o código mal-intencionado é muitas vezes oculto dentro de um código legítimo no website do varejista. Esses ataques são executados no lado do cliente e não podem ser detectados por metodologias comuns de segurança da Web, como WAFs (Web Application Firewalls). Como resultado, os ataques do Magecart podem permanecer invisíveis por longos períodos, e os clientes podem, sem saber, inserir suas informações de cartão de crédito em um website comprometido, colocando suas informações confidenciais em risco.