Les signes indiquant une compromission potentielle de votre site Web par Magecart comprennent un comportement inhabituel du site, comme des temps de chargement lents ou des liens brisés, ainsi que des plaintes de clients concernant des débits frauduleux sur leurs cartes de crédit.
Protection de votre entreprise contre le vol de données de cartes de crédit en ligne
À l'ère du digital, les achats en ligne font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes. La commodité des achats en ligne s'accompagne toutefois d'un risque de cybercriminalité. L'une de ces menaces est Magecart, un type d'attaque qui cible les entreprises en ligne et dérobe les données sensibles des cartes de crédit de leurs clients. Cet article explique ce qu'est Magecart, comment il fonctionne et, surtout, comment vous pouvez protéger votre entreprise contre cette dangereuse menace.
Qu'est-ce que Magecart ?
Magecart, inspiré de la plateforme de commerce électronique Magento, est un type de cyberattaque qui cible les entreprises en ligne dans le but de dérober des informations sensibles, notamment les données des cartes de paiement. Ces attaques constituent une forme de vol de données de cartes bancaires et proviennent du groupe de pirates informatiques Magecart qui a commencé en 2015 à cibler plusieurs marques mondiales bien connues. En exploitant des failles de sécurité tierces dans les plateformes de commerce électronique et autres services en ligne, un pirate est en mesure d'injecter un code malveillant dans les pages de paiement d'un détaillant en ligne au sein du navigateur afin de dérober des informations. Ce code collecte ensuite les données de carte de paiement saisies par un visiteur du site lors du processus de paiement et les envoie à un domaine contrôlé par un attaquant à des fins de collecte.
Les attaques Magecart sont difficilement détectables parce qu'elles se produisent dans le navigateur et que le code malveillant est souvent caché dans le code légitime du site Web du détaillant. Ces attaques sont exécutées côté client et ne sont donc pas détectées par les méthodes de sécurité Web courantes, telles que les Web Application Firewall (WAF). Par conséquent, les attaques Magecart peuvent rester inaperçues pendant de longues périodes, et les clients peuvent, à leur insu, saisir les données de leur carte de crédit sur un site Web compromis, mettant ainsi leurs informations sensibles en péril.
Comment fonctionne Magecart ?
Les attaques Magecart massives et ciblées sont menées de différentes manières, mais elles comportent généralement trois étapes principales :
Infiltration : l'attaquant accède au site Web du détaillant par divers moyens, comme l'exploitation des failles de sécurité du script du site Web pour injecter du code malveillant ou le ciblage de fournisseurs tiers par le biais d'attaques de la chaîne d'approvisionnement.
Implantation : les attaquants continuent à développer des méthodes d'implantation pour dérober des informations sensibles et éviter d'être détectés. Exemples de techniques :
- Injection directe d'un code malveillant dans les pages de paiement sensibles du site d'une marque afin de dérober numériquement des informations
- Création de faux formulaires de paiement directement sur le site réel d'une marque par injection ou modification de code
- Réorientation des utilisateurs pour qu'ils effectuent des transactions sur des sites frauduleux dont l'URL est similaire
- Falsification du code d'un fournisseur tiers connu, tel que Google Tag Manager
Exfiltration des données : l'attaquant collecte et envoie les données de carte de crédit saisies par les clients à son propre serveur, où elles peuvent être utilisées pour effectuer des achats frauduleux ou vendues sur le dark web.
Comment protéger votre entreprise contre Magecart
La protection de votre entreprise contre les attaques Magecart nécessite une approche à plusieurs niveaux. Voici quelques mesures à prendre pour protéger votre site Web et conserver la confiance de vos clients :
Identifiez les risques liés aux tiers : Tenez un inventaire de toutes les ressources tierces présentes sur votre site Web, avec des facteurs de risque documentés. Vérifiez que chaque code fait l'objet d'un audit régulier par les fournisseurs pour détecter les vulnérabilités.
Maintenez les logiciels à jour : Assurez-vous que tous les logiciels utilisés sur votre site Web, y compris les systèmes de gestion de contenu et les logiciels de traitement des paiements, sont dotés des derniers correctifs de sécurité.
Visibilité côté client : De nombreuses entreprises établissent une liste de domaines de confiance à exécuter sur leur site Web par le biais d'une politique de sécurité du contenu (CSP). Si les CSP sont efficaces pour bloquer les scripts non autorisés, elles nécessitent une maintenance constante et ne permettent pas de se défendre contre les attaques qui se produisent à partir de sources fiables. La mise en œuvre d'une solution qui surveille et fournit une visibilité sur le comportement des scripts de toute source exécutée dans le navigateur est essentielle pour identifier une attaque et s'en protéger.
Conclusion
Les attaques Magecart constituent une menace sérieuse pour les entreprises en ligne et leurs clients. Heureusement, la solution Client-side Protection & Compliance d'Akamai est spécialement conçu pour se protéger contre le web skimming, le détournement de formulaires et les attaques de type Magecart. Cette solution apporte une visibilité sur le comportement d'exécution des scripts d'une page Web et collecte des informations sur les différents scripts exécutés sur la page, y compris leurs actions et leurs relations avec d'autres scripts.
Foire aux questions (FAQ)
Une attaque Magecart est un type de cyberattaque qui cible les sites de commerce électronique en injectant un code malveillant dans les pages de paiement, ce qui permet aux acteurs de la menace de dérober les données de la carte de crédit de l'utilisateur saisies dans le formulaire HTML. Ces données sont ensuite directement transmises à un serveur, où elles sont soit utilisées par l'attaquant, soit vendues sur le dark web. Les attaques Magecart représentent un risque important pour les sites de commerce électronique et tout autre site qui recueille des informations sur les utilisateurs, car les attaquants très expérimentés utilisent des méthodes de dissimulation pour déguiser le code malveillant et se servent de la géolocalisation pour masquer leurs positions.
Bien qu'il soit difficile d'empêcher complètement les attaques Magecart de se produire, la mise en œuvre de mesures de sécurité strictes sur les sites Web et la surveillance régulière du comportement des scripts à la recherche d'activités malveillantes peuvent réduire le risque d'une attaque.
Si vous pensez que votre site Web a été compromis par Magecart, prenez des mesures immédiates pour supprimer le code malveillant et informez vos clients de la violation. Contactez un spécialiste de la cybersécurité qui vous aidera à sécuriser votre site Web et à prévenir les attaques futures.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.