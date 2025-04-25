Was ist Magecart?

Massenangriffe sowie gezielte Magecart-Angriffe können auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden. In der Regel umfassen sie jedoch drei Hauptphasen:



Infiltration: Die Angreifer verschaffen sich auf verschiedene Weise Zugang zur Website des Einzelhändlers, z. B. durch Ausnutzung von Schwachstellen in Skripten auf der Website, um schädlichen Code einzuschleusen, oder durch Angriffe auf Drittanbieter in der Lieferkette.



Einschleusung: Angreifer entwickeln ihre Einschleusungsmethoden stetig weiter, um sensible Informationen zu stehlen und unerkannt zu bleiben. Beispiele für solche Vorgehensweisen sind:

direkte Injektion von schädlichem Code in die sensiblen Zahlungsseiten der Website einer Marke, um digital Informationen abzugreifen

Erstellen gefälschter Zahlungsformulare direkt auf der echten Website einer Marke durch Injektion oder Manipulation von Code



Umleiten der Nutzer, damit sie ihre Transaktion auf betrügerischen Websites mit ähnlichen URLs abschließen



Verschleiern von bekanntem Drittanbieter-Code, z. B. Google Tag Manager

Datenextraktion: Der Angreifer erfasst die von Kunden eingegebenen Kreditkartendaten und sendet sie eigene Server, um sie für betrügerische Käufe zu verwenden oder sie im Dark Web zu verkaufen.