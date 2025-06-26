Miele 依托与 Akamai 的合作，提供出色电商体验

©2025 Akamai Technologies
提供高端家电产品和卓越客户体验
125 年来，Miele 始终将卓越性能与匠心工艺的创新相融合，打造出经久耐用的高端家电产品。如今，这家行业巨头正专注于打造创新数字解决方案，持续推动其业务发展。作为塑造全球最受欢迎品牌之一的数字化未来的一部分，Miele 致力于提供卓越的电商体验。多年来，Miele 通过不断扩大 Akamai 产品的应用规模，持续提升数字化能力并开拓增长机遇。
依托值得信赖的合作伙伴关系，实现规模化客户服务
Miele 的全球电商体系依赖云端技术，确保大规模提供卓越的交付体验。自 2017 年以来，Miele 一直依托 Akamai 解决方案来满足其业务增长需求。Akamai 承载全球高达 30% 的互联网流量，可全力保障 Miele 在线服务永续稳定。Miele 使用 Akamai CDN 解决方案实现内容分发，并运用 Akamai App & API Protector、Akamai API Security 和 Akamai Bot Manager 来保障安全。这些解决方案在加快 Miele 前端交付速度的同时，也为后端系统提供全面防护。
我们信任此合作伙伴关系。我们在使用许多其他应用程序和平台时都遇到过各种问题，但使用 Akamai 解决方案时从未遇到过任何问题。开发运营（电商）主管 Benjamin Herzog
高可用性和快速交付直接转化为销售额提升
Akamai 平台通过保障高可用性与极速内容交付，有效推动销售额增长。Akamai 通过内容和 API 双重缓存技术，有效分流 Miele 服务器的流量并实现内容极速交付。
防范攻击和未经授权的系统访问
Miele 全球电商网站依托 Akamai 技术实现全面安全防护。精准区分良性爬虫程序与恶意爬虫程序的能力，可有效防止 Miele 基础架构过载。Akamai 可为 Miele API 提供未授权访问防护，这对于 Miele 向微服务架构和无头商务转型至关重要。
持续创新，精益求精
Miele 数字商务 IT 团队与 Akamai 专家密切合作，共筑卓越在线体验。通过研讨会和头脑风暴，该团队不断优化用户体验。
Akamai 可提供出色的客户服务、技术专业知识和产品质量。这正是该公司成为我们的首选 Web 性能和安全解决方案供应商的原因所在。开发运营（电商）主管 Benjamin Herzog
从容扩展业务规模
Miele 依托与 Akamai 的合作伙伴关系，稳步拓展其增长之路。借助 Akamai 解决方案，Miele 得以从容扩展业务规模并实现高效成本管控。所以，拥有值得信赖的可靠合作伙伴至关重要。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。