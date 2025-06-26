Miele verlässt sich auf seine Partnerschaft mit Akamai, um ein hochwertiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten

Miele kombiniert seit mehr als 125 Jahren Performance mit Innovation, die auf professioneller Handwerkskunst beruht. Das Ergebnis sind hochwertige Geräte, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Jetzt konzentriert sich dieser Branchenveteran darauf, innovative digitale Lösungen zu schaffen, die sein Geschäft weiter vorantreiben. Im Zuge der Gestaltung der digitalen Zukunft einer der weltweit beliebtesten Marken hat sich Miele dazu verpflichtet, ein erstklassiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten. Im Laufe der Jahre hat Miele eine wachsende Anzahl von Akamai-Produkten zum Einsatz gebracht, um dieses Ziel zu erreichen und weiterhin Wachstumschancen zu verfolgen.