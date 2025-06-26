Miele verlässt sich auf seine Partnerschaft mit Akamai, um ein hochwertiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten

©2025 Akamai Technologies
Bereitstellung hochwertiger Geräte und Kundenerlebnisse
Miele kombiniert seit mehr als 125 Jahren Performance mit Innovation, die auf professioneller Handwerkskunst beruht. Das Ergebnis sind hochwertige Geräte, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Jetzt konzentriert sich dieser Branchenveteran darauf, innovative digitale Lösungen zu schaffen, die sein Geschäft weiter vorantreiben. Im Zuge der Gestaltung der digitalen Zukunft einer der weltweit beliebtesten Marken hat sich Miele dazu verpflichtet, ein erstklassiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten. Im Laufe der Jahre hat Miele eine wachsende Anzahl von Akamai-Produkten zum Einsatz gebracht, um dieses Ziel zu erreichen und weiterhin Wachstumschancen zu verfolgen.
Skalierbare Betreuung von Kunden durch eine vertrauenswürdige Partnerschaft
Bei seiner globalen E-Commerce-Strategie setzt Miele auf die Cloud, um ein erstklassiges Erlebnis in großem Maßstab zu gewährleisten. Miele vertraut seit 2017 auf Akamai, um seinen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Akamai stellt bis zu 30 % des weltweiten Internettraffics bereit und gewährleistet so, dass die Onlinepräsenz von Miele jederzeit verfügbar ist. Miele nutzt die CDN-Lösungen von Akamai für die Inhaltsbereitstellung und Akamai App & API Protector, Akamai API Security und Akamai Bot Manager für Sicherheit. Die Lösungen beschleunigen die Bereitstellung von Mieles Frontend und schützen gleichzeitig das Backend.
Wir vertrauen unserer Partnerschaft. Wir hatten Probleme mit vielen anderen Anwendungen und Plattformen, aber nie mit Akamai-Lösungen.Benjamin Herzog, Head of DevOps (E-Commerce)
Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferung führen zu mehr Umsatz
Die Plattform von Akamai sorgt für hohe Verfügbarkeit und schnelle Inhaltsbereitstellung. Und das führt wiederum zu mehr Umsatz. Akamai lagert Traffic von den Servern von Miele aus und stellt Inhalte durch Caching von Inhalten und APIs schnell bereit.
Schutz vor Angriffen und unbefugtem Systemzugriff
Die globale E-Commerce-Website von Miele ist mit Akamai gut geschützt. Die Fähigkeit, gute Bots von schädlichen zu unterscheiden, verhindert, dass die Infrastruktur von Miele überlastet wird. Akamai schützt die APIs von Miele vor unbefugtem Zugriff. Dies ist entscheidend, da Miele auf eine microserviceorientierte Architektur und Headless Commerce umstellt.
Kontinuierliche Innovation und Verbesserung
Das IT-Team für E-Commerce von Miele arbeitet eng mit den Experten von Akamai zusammen, um ein optimales Onlineerlebnis zu gewährleisten. Durch Workshops und Brainstorming verbessert das Team kontinuierlich das Nutzererlebnis.
Die Kundenbetreuung, das technische Know-how und die Produktqualität von Akamai heben sich auf dem Markt ab. Aus diesem Grund ist das Unternehmen der Anbieter unserer Wahl für Web-Performance- und Sicherheitslösungen.Benjamin Herzog, Head of DevOps (E-Commerce)
Selbstbewusstes Streben nach Wachstum
Miele profitiert von der Partnerschaft mit Akamai, während es sein Wachstum fortsetzt. Mit Akamai kann Miele zuverlässig skalieren und Kosten effektiv verwalten. Es ist entscheidend, einen vertrauenswürdigen, zuverlässigen Partner zu haben.
