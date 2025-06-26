Miele は Akamai とのパートナーシップにより、業界最高水準の E コマース体験を提供

Miele は、125 年以上にわたり、熟練の職人技に根ざしたイノベーションと家電性能を融合してきました。その結晶が、耐久性に優れたプレミアム家電です。いまや業界のリーダーとなった Miele は、事業の成長を推進し続ける革新的なデジタルソリューションの開発に注力しています。世界で最も愛されているブランドの 1 つが描くデジタルな未来の構築の一環として、Miele はトップクラスの E コマース体験を提供することに尽力しています。この目標を達成し、成長の機会を継続的に追求するために、同社は長年の間に Akamai 製品の導入を増やしてきました。