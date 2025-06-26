Miele は Akamai とのパートナーシップにより、業界最高水準の E コマース体験を提供

©2025 Akamai Technologies
プレミアムな家電および顧客体験を提供する
Miele は、125 年以上にわたり、熟練の職人技に根ざしたイノベーションと家電性能を融合してきました。その結晶が、耐久性に優れたプレミアム家電です。いまや業界のリーダーとなった Miele は、事業の成長を推進し続ける革新的なデジタルソリューションの開発に注力しています。世界で最も愛されているブランドの 1 つが描くデジタルな未来の構築の一環として、Miele はトップクラスの E コマース体験を提供することに尽力しています。この目標を達成し、成長の機会を継続的に追求するために、同社は長年の間に Akamai 製品の導入を増やしてきました。
信頼できるパートナーシップを通じて、大規模に顧客へサービスを提供する
Miele のグローバル E コマース環境は、クラウドを活用することで、大規模かつプレミアムな体験を実現しています。2017 年以降、同社は拡大するニーズに応えるために Akamai を頼りにしてきました。Akamai は世界のインターネットトラフィックの最大 30% を処理しており、Miele のオンラインプレゼンスを常に確保しています。Miele はコンテンツ配信に Akamai の CDN ソリューションを、セキュリティに Akamai App & API Protector、Akamai API Security、および Akamai Bot Manager を採用しています。これらのソリューションにより、同社はバックエンドを保護しながら、フロントエンドの配信を高速化しています。
私たちは Akamai とのパートナーシップを信頼しています。他の多くのアプリケーションやプラットフォームではさまざまな課題がありましたが、Akamai のソリューションではそのようなことが一度もありません。Head of DevOps（E コマース）、Benjamin Herzog 氏
高可用性と高速配信が売上増につながる
Akamai のプラットフォームは、高可用性と高速なコンテンツ配信を実現しており、それが売上の拡大につながっています。Akamai は、Miele のサーバーからトラフィックをオフロードし、コンテンツと API の両方をキャッシュすることでコンテンツを即時配信しているのです。
攻撃や不正なシステムアクセスから保護する
Miele のグローバル EC サイトは、Akamai によって強力に保護されています。良性ボットと悪性ボットを識別する機能により、Akamai は Miele のインフラが過負荷になるのを防いでいます。さらに、Akamai は Miele の API への不正アクセスも防いでいます。これは、Miele がマイクロサービス指向のアーキテクチャとヘッドレスコマースに移行するうえで非常に重要なことです。
継続的なイノベーションと改善
Miele のデジタルコマース IT チームは、Akamai の専門家と緊密に連携し、最高のオンライン体験を提供しています。ワークショップやブレインストーミングを通じて、ユーザー体験の継続的な改善に取り組んでいるのです。
Akamai のカスタマーケア、専門性の高い技術力、および製品品質は、市場で際立っています。そのため、当社は Web パフォーマンスとセキュリティのソリューションにおける主要ベンダーとして Akamai を採用しています。Head of DevOps（E コマース）、Benjamin Herzog 氏
自信を持って成長を追求する
Miele はいまも成長の過程におり、Akamai とのパートナーシップから多くのメリットを受けています。Akamai との連携によって、Miele は自信を持ってスケーリングし、コストを効果的に管理することができます。信頼できる、頼れるパートナーを持つことは、極めて重要です。
