Miele confía en su colaboración con Akamai para conseguir una tienda online óptima

Dispositivos y servicios de primera calidad
Con una trayectoria de más 125 años y unos pilares basados en la artesanía más pulcra, Miele combina rendimiento e innovación. El resultado se refleja en unos electrodomésticos de primera calidad, fabricados para durar. Ahora, este veterano de la industria se centra en la creación de soluciones digitales innovadoras que continúen impulsando su negocio. Para dar forma al futuro digital de una de las marcas más queridas del mundo, Miele se compromete a ofrecer una experiencia de comercio electrónico de primera clase. A lo largo de los años, Miele ha utilizado un número cada vez mayor de productos de Akamai para alcanzar este objetivo y seguir buscando oportunidades de crecimiento.
Servicio a los clientes adaptable gracias a una colaboración de confianza
La infraestructura de comercio electrónico global de Miele se basa en la nube para garantizar una experiencia premium a escala. Desde 2017, Miele ha confiado en Akamai para satisfacer sus crecientes necesidades. Gracias a que Akamai ofrece hasta el 30 % del tráfico de Internet mundial, la disponibilidad online de Miele está siempre garantizada. Miele utiliza las soluciones de CDN de Akamai para la distribución de contenido, y Akamai App & API Protector, Akamai API Security y Akamai Bot Manager para la seguridad. Las soluciones aceleran la entrega del front-end de Miele y protegen el back-end.
Confiamos en nuestra alianza. Hemos tenido problemas con muchas otras aplicaciones y plataformas, pero nunca con las soluciones de Akamai.Benjamin Herzog, director de DevOps (comercio electrónico)
La alta disponibilidad y la entrega rápida se traducen en más ventas
La plataforma de Akamai garantiza una alta disponibilidad y una rápida distribución de contenido, lo que se traduce en un aumento de las ventas. Akamai descarga el tráfico de los servidores de Miele y distribuye rápidamente el contenido almacenando en caché tanto el contenido como las API.
Protección contra ataques y acceso no autorizado al sistema
El sitio web de comercio electrónico global de Miele está bien protegido con Akamai. La capacidad de diferenciar los bots buenos de los malos evita que la infraestructura de Miele se vea saturada. Akamai protege las API de Miele frente al acceso no autorizado, algo crucial a medida que Miele adopta una arquitectura orientada a microservicios y un comercio sin interfaz.
Innovación y mejora continuas
El equipo de TI de comercio digital de Miele colabora estrechamente con los expertos de Akamai para garantizar la mejor experiencia online. Con talleres y lluvia de ideas, el equipo realiza mejoras continuas en su experiencia de usuario.
La atención al cliente, la experiencia técnica y la calidad de los productos de Akamai destacan en el mercado. Por eso, la empresa es nuestro proveedor de soluciones de seguridad y rendimiento web.Benjamin Herzog, director de DevOps (comercio electrónico)
Un crecimiento seguro
Miele se beneficia de su relación con Akamai a medida que continúa avanzando para crecer. Con Akamai, Miele puede escalar con confianza y gestionar los costes de forma eficaz. Y para ello es crucial contar con una colaboración en la que confiar.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.