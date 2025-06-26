A Miele conta com sua parceria com a Akamai para fornecer a melhor experiência de comércio eletrônico da categoria

©2025 Akamai Technologies
Dispositivos e experiências superiores aos clientes
Há mais de 125 anos, a Miele combina desempenho com inovação baseada em produção especializada. O resultado: dispositivos superiores, desenvolvidos para durar. Agora, essa potência do setor está focada na criação de soluções digitais inovadoras que continuem impulsionando os negócios. Como parte de moldar o futuro digital de uma das marcas mais amadas do mundo, a Miele está comprometida em oferecer a melhor experiência de comércio eletrônico da categoria. Ao longo dos anos, a Miele tem usado um número crescente de produtos da Akamai para atingir essa meta e continuar buscando oportunidades de crescimento.
Atendimento de clientes em escala por meio de uma parceria confiável
A configuração global de comércio eletrônico da Miele depende da nuvem para garantir uma experiência premium em escala. Desde 2017, a Miele confia na Akamai para atender às suas crescentes necessidades. Com a Akamai fornecendo até 30% do tráfego mundial de Internet, ela garante que a presença online da Miele esteja sempre disponível. A Miele usa as soluções de CDN da Akamai para entrega de conteúdo e o Akamai App & API Protector, o Akamai API Security e o Akamai Bot Manager para segurança. As soluções aceleram a entrega do front-end da Miele enquanto protegem o back-end.
Confiamos na nossa parceria. Tivemos problemas com muitas outras aplicações e plataformas, mas nunca com as soluções da Akamai.Benjamin Herzog, chefe de DevOps (comércio eletrônico)
A alta disponibilidade e a entrega rápida traduzem-se em mais vendas
A plataforma da Akamai garante alta disponibilidade e entrega rápida de conteúdo, levando a mais vendas. A Akamai lida com o tráfego dos servidores da Miele e fornece conteúdo rapidamente armazenando conteúdo e APIs em cache.
Proteção contra ataques e acesso não autorizado ao sistema
O website de comércio eletrônico global da Miele está bem protegido com a Akamai. A capacidade de diferenciar bots bons dos ruins impede que a infraestrutura da Miele fique sobrecarregada. A Akamai protege as APIs da Miele contra acesso não autorizado, o que é crucial à medida que a Miele muda para uma arquitetura orientada por microsserviços e comércio headless.
Inovação e melhoria contínuas
A equipe de TI de comércio digital da Miele trabalha em estreita colaboração com os especialistas da Akamai para garantir a melhor experiência online. Por meio de workshops e brainstorming, a equipe faz melhorias contínuas na experiência de seus usuários.
O atendimento ao cliente, a experiência técnica e a qualidade dos produtos da Akamai se destacam no mercado. É por isso que a empresa é nossa fornecedora preferida de soluções de desempenho e segurança na Web.Benjamin Herzog, chefe de DevOps (comércio eletrônico)
Busca de crescimento com confiança
A Miele se beneficia de seu relacionamento com a Akamai ao longo de sua jornada de crescimento. Com a Akamai, a Miele pode dimensionar com confiança e gerenciar custos de forma eficaz. É crucial ter uma parceira confiável.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.