Miele, Akamai와의 파트너십을 통해 업계 최고의 이커머스 경험 제공

125년 넘게 Miele는 뛰어난 장인 정신을 바탕으로 성능과 혁신을 결합해 왔습니다. 그 결과 오래도록 사용할 수 있는 프리미엄 가전제품을 선보여 왔습니다. 이제 Miele는 비즈니스를 지속적으로 발전시키기 위해 혁신적인 디지털 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 세계에서 가장 사랑받는 브랜드 중 하나로서, Miele는 디지털 미래를 만들어가는 과정에서 업계 최고 수준의 이커머스 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Miele는 이러한 목표를 달성하고 새로운 성장 기회를 모색하기 위해 수년간 점점 더 많은 Akamai 제품을 도입해 왔습니다.