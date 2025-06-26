Miele, Akamai와의 파트너십을 통해 업계 최고의 이커머스 경험 제공

©2025 Akamai Technologies
프리미엄 가전제품과 고객 경험 제공
125년 넘게 Miele는 뛰어난 장인 정신을 바탕으로 성능과 혁신을 결합해 왔습니다. 그 결과 오래도록 사용할 수 있는 프리미엄 가전제품을 선보여 왔습니다. 이제 Miele는 비즈니스를 지속적으로 발전시키기 위해 혁신적인 디지털 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 세계에서 가장 사랑받는 브랜드 중 하나로서, Miele는 디지털 미래를 만들어가는 과정에서 업계 최고 수준의 이커머스 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Miele는 이러한 목표를 달성하고 새로운 성장 기회를 모색하기 위해 수년간 점점 더 많은 Akamai 제품을 도입해 왔습니다.
신뢰할 수 있는 파트너십을 통한 대규모 서비스 제공
Miele의 글로벌 이커머스 운영 환경은 클라우드를 기반으로 대규모 프리미엄 경험을 안정적으로 보장합니다. 2017년부터 Miele는 Akamai와 협력해 증가하는 요구를 충족해 왔습니다. Akamai는 전 세계 인터넷 트래픽의 최대 30%를 처리하며 Miele의 온라인 서비스 가용성을 안정적으로 보장합니다. Miele는 콘텐츠 전송을 위해 Akamai의 CDN 솔루션을 사용하고 있으며, 보안을 위해 Akamai App & API Protector, Akamai API Security, Akamai Bot Manager를 활용합니다. 이러한 솔루션은 프론트엔드 전송 속도를 높이는 동시에 백엔드를 안전하게 보호합니다.
우리는 Akamai와의 파트너십을 신뢰합니다. 다른 많은 애플리케이션과 플랫폼에서는 문제를 겪었지만, Akamai 솔루션에서는 한 번도 문제가 없었습니다.벤자민 허조그(Benjamin Herzog), DevOps 책임자(이커머스)
높은 가용성과 빠른 전송으로 매출 증대
Akamai의 플랫폼은 높은 가용성과 빠른 콘텐츠 전송을 보장해 매출을 증대시킵니다. Akamai는 Miele의 서버 부하를 분산하고, 콘텐츠와 API를 캐싱해 신속하게 제공합니다.
공격 및 시스템 무단 접속으로부터 보호
Miele의 글로벌 이커머스 웹사이트는 Akamai를 통해 철저히 보호됩니다. 정상 봇과 악성 봇을 구분하는 기능은 Miele의 인프라가 과부하로 무너지는 것을 방지합니다. 또한 Miele가 마이크로서비스 기반 아키텍처와 헤드리스 커머스로 전환하는 과정에서, Akamai는 Miele의 API를 무단 접속으로부터 안전하게 보호합니다.
끊임없는 혁신과 개선
Miele의 디지털 커머스 IT팀은 Akamai 전문가들과 긴밀히 협력해 최고의 온라인 경험을 제공합니다. 워크숍과 브레인스토밍을 통해 사용자 경험을 지속적으로 개선하고 있으며,
Akamai는 고객 지원, 기술 전문성, 제품 품질에서 시장의 경쟁사들보다 두드러집니다. 바로 이러한 이유로, Miele는 웹 성능과 보안 솔루션을 위해 Akamai를 신뢰하는 주요 파트너로 선택하고 있습니다.벤자민 허조그(Benjamin Herzog), DevOps 책임자(이커머스)
자신 있게 성장하다
Miele는 성장 여정을 이어가며 Akamai와의 협력을 통해 꾸준히 혜택을 얻고 있습니다. Akamai와 함께 Miele는 자신 있게 확장하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 신뢰할 수 있는 파트너가 있다는 점입니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.