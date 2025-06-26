Miele si affida alla partnership instaurata con Akamai per fornire le migliori experience di e-commerce

©2025 Akamai Technologies
Elettrodomestici e customer experience di qualità superiore
Da più di 125 anni, Miele combina elevati livelli di performance e innovazione con una manifattura realizzata da esperti per offrire elettrodomestici di qualità superiore destinati a durare nel tempo. Attualmente, questo colosso del settore si è focalizzato sulla creazione di innovative soluzioni digitali che continuano a far progredire le sue attività aziendali. Contribuendo a definire il futuro digitale di uno dei brand più amati al mondo, Miele è impegnata nell'intento di fornire eccellenti experience di e-commerce. Nel corso degli anni, Miele ha usato un numero sempre maggiore di prodotti di Akamai per conseguire i suoi obiettivi e continuare a perseguire le varie opportunità di crescita.
Una partnership affidabile per offrire servizi ai clienti su larga scala
Le attività di e-commerce di Miele a livello globale si basano sul cloud per garantire experience eccellenti su larga scala. Dal 2017, Miele si affida ad Akamai per soddisfare le sue crescenti esigenze. Akamai gestisce fino al 30% del traffico Internet a livello mondiale, quindi è in grado di garantire una costante disponibilità della presenza online di Miele. Miele utilizza le soluzioni CDN di Akamai per la delivery dei contenuti, mentre le soluzioni Akamai App & API Protector, Akamai API Security e Akamai Bot Manager offrono all'azienda la sicurezza necessaria. Queste soluzioni accelerano la delivery del front-end di Miele, proteggendo, al contempo, la sua infrastruttura di back-end.
Ci fidiamo della partnership che abbiamo instaurato. Non avremmo mai potuto risolvere i problemi riscontrati con molte altre applicazioni e piattaforme senza l'aiuto delle soluzioni di Akamai.Benjamin Herzog, responsabile del reparto DevOps (e-commerce)
L'elevata disponibilità e la rapida delivery si traducono in un aumento delle vendite
La piattaforma di Akamai garantisce un'elevata disponibilità e una rapida delivery dei contenuti, portando ad un aumento delle vendite. Akamai alleggerisce il carico di traffico che grava sui server di Miele distribuendo rapidamente i contenuti desiderati tramite la memorizzazione nella cache di contenuti e API.
Protezione da attacchi e accessi ai sistemi non autorizzati
Il sito web globale di e-commerce di Miele è protetto egregiamente dalle soluzioni di Akamai. La capacità di distinguere i bot legittimi da quelli dannosi previene il sovraccarico dell'infrastruttura di Miele. Akamai protegge le API di Miele dagli accessi non autorizzati, il che è fondamentale nel passaggio di Miele ad un'architettura orientata ai microservizi e ad un sistema di e-commerce headless.
Innovare e migliorare continuamente
Il team IT addetto all'e-commerce di Miele collabora strettamente con gli esperti di Akamai per garantire le migliori online experience. Tramite workshop e sessioni di brainstorming, il team apporta continui miglioramenti alle user experience offerte.
L'assistenza ai clienti, le competenze tecniche e la qualità dei prodotti di Akamai si distinguono nel mercato. Ecco perché l'azienda è diventata il nostro vendor ideale di soluzioni per le web performance e la sicurezza,Benjamin Herzog, responsabile del reparto DevOps (e-commerce)
Perseguire la crescita con la massima sicurezza
Miele trae vantaggio dalla sua relazione con Akamai nel suo percorso di crescita. Con Akamai, Miele può scalare con la massima sicurezza e gestire i costi in modo efficace. È fondamentale poter contare su un partner affidabile e fidato al proprio fianco.
