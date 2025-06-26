Miele s'appuie sur son partenariat avec Akamai pour offrir la meilleure expérience d'e-commerce de sa catégorie

©2025 Akamai Technologies
Proposer des appareils et des expériences client haut de gamme
Depuis plus de 125 ans, Miele allie performances et innovation, en se basant sur un savoir-faire d'exception. Résultat : des appareils haut de gamme, conçus pour durer. Aujourd'hui, ce pilier du secteur se concentre sur la création de solutions digitales innovantes qui continuent à faire progresser son activité. Alors qu'elle façonne l'avenir digital de l'une des marques les plus appréciées au monde, Miele s'engage à offrir une expérience d'e-commerce de pointe. Au fil des ans, Miele a utilisé un nombre croissant de produits Akamai pour atteindre cet objectif et continuer à saisir des opportunités de croissance.
Assister les clients à grande échelle grâce à un partenariat de confiance
La configuration e-commerce internationale de Miele s'appuie sur le cloud pour garantir une expérience haut de gamme à grande échelle. Depuis 2017, Miele fait confiance à Akamai pour répondre à ses besoins croissants. Akamai dessert jusqu'à 30 % du trafic Internet mondial, ce qui permet à Miele de rester toujours disponible en ligne. Miele utilise les solutions réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai, ainsi qu'Akamai App & API Protector, Akamai API Security et Akamai Bot Manager pour la sécurité. Ces solutions accélèrent la diffusion front-end de Miele tout en protégeant le back-end
Nous faisons confiance à notre partenariat. Nous avons rencontré des problèmes avec de nombreuses autres applications et plateformes, mais jamais avec les solutions Akamai.Benjamin Herzog, responsable DevOps (e-commerce)
La haute disponibilité et la diffusion rapide entraînent l'augmentation des ventes
La plateforme d'Akamai garantit une haute disponibilité et une diffusion rapide du contenu, ce qui augmente les ventes. Akamai déleste le trafic des serveurs de Miele et diffuse rapidement le contenu en mettant en cache à la fois le contenu et les API.
Protection contre les attaques et les accès non autorisés au système
Le site Web d'e-commerce international de Miele est bien protégé par Akamai. La capacité à différencier les bots bienveillants des bots malveillants empêche l'infrastructure de Miele d'être submergée. Akamai protège les API de Miele contre tout accès non autorisé, ce qui est essentiel à l'heure où Miele passe à une architecture orientée microservices et à un commerce sans interface.
Innovation et amélioration continues
L'équipe informatique et commerce digital de Miele travaille en étroite collaboration avec les experts d'Akamai pour garantir la meilleure expérience en ligne possible. Grâce à des ateliers et des séances de brainstorming, l'équipe améliore continuellement son expérience utilisateur.
Le service client, l'expertise technique et la qualité des produits d'Akamai se démarquent sur le marché. C'est pourquoi l'entreprise est notre fournisseur de solutions de performances Web et de sécurité de prédilection.Benjamin Herzog, responsable DevOps (e-commerce)
Poursuivre la croissance en toute confiance
La collaboration avec Akamai est bénéfique pour la trajectoire de croissance de Miele. Avec Akamai, Miele peut évoluer en toute confiance et gérer efficacement ses coûts. Avoir un partenaire fiable et de confiance est essentiel.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.