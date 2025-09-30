O Cloud Wrapper prioriza a confiabilidade do serviço por meio de redundância integrada e mecanismo de tolerância a falhas. Isso significa que os picos de solicitações nas infraestruturas de origem são evitados, e a integridade e o desempenho da origem são preservados.
Maximize a transferência de origem e reduza os custos de saída
Melhore a transferência de origem e reduza os custos de saída da nuvem com o Cloud Wrapper, conectando-se perfeitamente a plataformas de nuvem pública e privada por meio da Akamai Cloud. Garanta alta disponibilidade e desempenho consistente durante picos de tráfego, mantendo níveis de serviço previsíveis. Integrado aos serviços de entrega da Akamai, ele oferece experiências escaláveis e de alto desempenho para os usuários finais.
Grande capacidade de transferência. Mais economia. Público satisfeito.
Como o Cloud Wrapper funciona
Recursos
- A replicação automática em vários locais maximiza a resiliência, a disponibilidade e o desempenho
- O armazenamento em cache personalizado ajuda a fornecer uma alta descarga de origem durante um volume de tráfego intenso ou de pico
- Os especialistas em entrega da Akamai estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana e se dedicam a ajudá-lo a atingir suas metas
- Prepara você para picos de alta demanda com análise de espaço físico para ajudar a determinar suas necessidades de armazenamento
- Identifica o local de cache ideal para cada usuário para garantir a entrega e o desempenho ideais
- Integra-se à entrega da Akamai e CDNs (Redes de Entrega de Conteúdo) de terceiros para simplificar o fluxo de trabalho
Saiba como o Cloud Wrapper pode ajudar você a transferir sua origem e economizar nos custos de saída.
Controle dos custos de saída
A infraestrutura de origem da integridade e do desempenho pode variar muito. Quando um servidor de edge recebe uma solicitação do usuário final de um conteúdo que não está em cache, o resultado é uma falha no cache, e a solicitação pode ser enviada à origem. À medida que os volumes de tráfego da infraestrutura de origem aumentam, o desempenho pode começar a ser afetado, o que pode afetar as experiências do usuário. Além disso, quando a origem reside em uma nuvem pública, grandes volumes de solicitações podem significar mais requisitos de infraestrutura em nuvem e os custos de saída podem aumentar rapidamente.
O Cloud Wrapper aumenta a eficiência do cache para bibliotecas enormes que consistem em conteúdo popular e raramente acessado. Ele encaminha os erros de cache na edge para a camada de cache do Cloud Wrapper, aumentando a probabilidade de que o conteúdo seja servido sem uma solicitação da origem. Para reduzir ainda mais as viagens à origem, especialmente durante eventos de grandes usuários, como streamings ao vivo e/ou altas demandas por downloads, o Cloud Wrapper oferece o agrupamento de solicitações. Ele combina várias solicitações do usuário final ao fazer a recuperação da origem. Como resultado, solicitações de origem mais eficientes e em menor número.
Proteção da origem contra picos
É fundamental maximizar os níveis de descarregamento de origem e sempre manter esses níveis. Se uma inundação de solicitações chegar diretamente à origem, as solicitações poderão agir como um evento distribuído de negação de serviço e causar a falha da origem.
Por isso, o Cloud Wrapper inclui uma proteção contra picos de origem consistente e altamente disponível. Projetado para alta disponibilidade, ele incorpora redundância integrada com várias regiões independentes que equilibram e armazenam conteúdo de maneira uniforme. Todas as partes do conteúdo residem em, no mínimo, dois locais.
O design arquitetônico do Cloud Wrapper também não depende de nenhum local físico. Se uma região ficar inativa, o Cloud Wrapper fará um novo hash do conteúdo armazenado e o distribuirá igualmente pelas regiões disponíveis. Sempre que uma solicitação de conteúdo atingir uma região indisponível, a solicitação irá para, no mínimo, uma região de backup antes de ser encaminhada à origem. Essa proteção contra picos oferece garantia extra para níveis de transferência sempre altos e assegura que você esteja preparado para o próximo evento de streaming ao vivo, um lançamento de jogo ou um aumento não planejado nas solicitações dos usuários finais.
Arquiteturas de várias CDN
O gerenciamento de arquiteturas de múltiplas CDNs introduz complexidades adicionais na manutenção de altos números de descarga devido ao aumento das solicitações de origem e dos custos de infraestrutura. Seja usando uma ou várias origens para dar suporte à sua arquitetura de múltiplas CDNs, o Cloud Wrapper pode ajudar a reduzir a complexidade.
Ao atuar como o hub central da arquitetura de entrega, o Cloud Wrapper mantém a capacidade de cache compartilhado, fornecendo transferência previsível e economia de custos para sua origem à medida que sua arquitetura de várias de várias CDNs é dimensionada. O Cloud Wrapper reduz o tráfego enviado à origem realizando o armazenamento em cache centralmente em CDNs, melhorando as ocorrências de cache e agrupando solicitações de várias CDNs antes de seguir para a origem.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Cloud Wrapper se destaca ao otimizar a conectividade entre infraestruturas de nuvem pública e a Akamai Cloud, a plataforma de nuvem e edge amplamente distribuída, com escalabilidade e resiliência inigualáveis.
O Cloud Wrapper foi projetado usando um processo de "busca única" para atingir o mais alto nível de transferência de origem para os clientes. A arquitetura usa várias técnicas que permitem que o conteúdo seja recuperado da origem o mínimos de vezes possível, como a correspondência determinística entre a vinculação/servidor de conteúdo e menos regiões que avançam para a origem.
Em alguns casos, o Cloud Wrapper atinge taxas de transferência superiores a 99%. No entanto, a porcentagem de transferência dependerá do espaço de conteúdo, das políticas de remoção de cache e do caso de uso específico.
Quando você armazena seu conteúdo voltado para o consumidor em uma infraestrutura de nuvem pública centralizada que geralmente depende de um número limitado de data centers, o conteúdo normalmente fica longe do usuário final. Quando o conteúdo é solicitado em grandes volumes pelos usuários, pode ser caro continuar recuperando da origem, e o desempenho da entrega geralmente é afetado. Em vez disso, o uso de uma solução amplamente distribuída na edge da Internet, na qual o conteúdo pode ser fornecido próximo ao usuário final, ajuda a proporcionar experiências superiores a ele. É fundamental estabelecer uma conexão ideal entre o serviço de origem da nuvem e a rede de edge pelos seguintes motivos:
A quantidade de solicitações atendidas da rede de edge precisa ser maximizada para atingir a melhor experiência do usuário final
A transferência de solicitações da origem geralmente minimiza os custos de saída de dados e qualquer impacto no desempenho da origem
