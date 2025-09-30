Controle dos custos de saída

A infraestrutura de origem da integridade e do desempenho pode variar muito. Quando um servidor de edge recebe uma solicitação do usuário final de um conteúdo que não está em cache, o resultado é uma falha no cache, e a solicitação pode ser enviada à origem. À medida que os volumes de tráfego da infraestrutura de origem aumentam, o desempenho pode começar a ser afetado, o que pode afetar as experiências do usuário. Além disso, quando a origem reside em uma nuvem pública, grandes volumes de solicitações podem significar mais requisitos de infraestrutura em nuvem e os custos de saída podem aumentar rapidamente.

O Cloud Wrapper aumenta a eficiência do cache para bibliotecas enormes que consistem em conteúdo popular e raramente acessado. Ele encaminha os erros de cache na edge para a camada de cache do Cloud Wrapper, aumentando a probabilidade de que o conteúdo seja servido sem uma solicitação da origem. Para reduzir ainda mais as viagens à origem, especialmente durante eventos de grandes usuários, como streamings ao vivo e/ou altas demandas por downloads, o Cloud Wrapper oferece o agrupamento de solicitações. Ele combina várias solicitações do usuário final ao fazer a recuperação da origem. Como resultado, solicitações de origem mais eficientes e em menor número.