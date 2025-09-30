Con Cloud Wrapper, potete migliorare l'offload di origine e ridurre i costi di uscita del cloud, effettuando facilmente una connessione alle piattaforme cloud pubbliche e private tramite Akamai Cloud. Assicuratevi un'elevata disponibilità e performance coerenti durante i picchi di traffico, mantenendo, al contempo, livelli di servizi prevedibili. Integrata con i servizi di delivery di Akamai, la soluzione fornisce experience scalabili e performanti per gli utenti finali.