Cloud Wrapper assegna la priorità all'affidabilità dei servizi grazie alla ridondanza integrata e a un meccanismo di tolleranza agli errori in modo da evitare i picchi di richieste sulle infrastrutture di origine e di preservare le performance e l'integrità dell'origine.
Massimizzazione dell'offload all'origine e riduzione dei costi di uscita
Con Cloud Wrapper, potete migliorare l'offload di origine e ridurre i costi di uscita del cloud, effettuando facilmente una connessione alle piattaforme cloud pubbliche e private tramite Akamai Cloud. Assicuratevi un'elevata disponibilità e performance coerenti durante i picchi di traffico, mantenendo, al contempo, livelli di servizi prevedibili. Integrata con i servizi di delivery di Akamai, la soluzione fornisce experience scalabili e performanti per gli utenti finali.
Massiccio offload. Maggiori risparmi. Utenti più soddisfatti.
Come funziona Cloud Wrapper
Funzioni
- La replica automatica tra più posizioni massimizza la resilienza, la disponibilità e le performance
- Il caching personalizzato consente di fornire un offload all'origine elevato, anche durante i picchi di volume o in caso di traffico elevato
- Gli esperti di delivery di Akamai sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi
- Predisposizione per i picchi di domanda elevati grazie all'analisi della cache, per determinare le esigenze di storage
- Identificazione della posizione nella cache ideale per ogni utente, per garantire una delivery e performance ottimali
- Integrazione con la delivery di Akamai e CDN di terze parti per semplificare il workflow
Scoprite come Cloud Wrapper può aiutarvi a effettuare l'offload all'origine e a risparmiare sui costi di uscita.
Controllo dei costi di uscita
Controllo dei costi di uscita
L'integrità e le performance dell'infrastruttura di origine possono variare notevolmente. Quando un edge server riceve da parte di un utente finale una richiesta di contenuti non memorizzati nella cache, ne risulta un mancato riscontro nella cache e la richiesta viene inviata all'origine. L'aumento dei volumi di traffico sull'infrastruttura di origine può influire negativamente sulle performance e sulle user experience. Inoltre, se l'origine risiede su un cloud pubblico, elevati volumi di richieste possono implicare un maggior numero di requisiti dell'infrastruttura cloud e i costi di uscita possono lievitare rapidamente.
Cloud Wrapper aumenta l'efficienza della cache per librerie di elevate dimensioni composte da contenuti comuni a bassa frequenza di accesso. La soluzione indirizza i mancati riscontri nella cache all'edge a livello del caching di Cloud Wrapper, aumentando la probabilità che i contenuti vengano distribuiti senza una richiesta dall'origine. Per ridurre ulteriormente i passaggi all'origine, soprattutto durante i grandi eventi come live streaming e/o elevate richieste di download, Cloud Wrapper consente di comprimere più richieste dell'utente finale combinandole durante il recupero dall'origine. Ciò determina una riduzione e una maggiore efficienza delle richieste all'origine.
Protezione dell'infrastruttura di origine dai picchi
Protezione dell'infrastruttura di origine dai picchi
La massimizzazione dei livelli di offload all'origine e il mantenimento costante di tali livelli sono aspetti fondamentali. Se un elevato numero di richieste viene indirizzato direttamente all'origine, si potrebbe verificare un evento DDoS (Distributed Denial-of-Service), causando un'interruzione dell'infrastruttura.
Per questo motivo, Cloud Wrapper include una protezione dei picchi all'origine costante e altamente disponibile. Progettata per un'elevata disponibilità, la soluzione incorpora la ridondanza integrata con diverse regioni indipendenti che bilanciano e memorizzano il contenuto in modo uniforme. Ogni parte di contenuto risiede almeno in due posizioni.
Inoltre, la progettazione dell'architettura di Cloud Wrapper non si basa su una sola posizione fisica. Se una regione dati non è disponibile, Cloud Wrapper riassegna un hash al contenuto memorizzato e lo distribuisce uniformemente nelle regioni disponibili. Ogni volta che viene inviata a una regione non disponibile, una richiesta di contenuti viene indirizzata almeno ad una regione di backup prima di essere indirizzata all'origine. Poiché fornisce un'ulteriore protezione per livelli di offload sempre alti, tale protezione dai picchi assicura una gestione ottimale dei successivi eventi (live streaming, lanci di giochi o incrementi imprevisti delle richieste).
Architetture multi-CDN
Architetture multi-CDN
La gestione delle architetture multi-CDN introduce altre complessità nella gestione di un offload elevato a causa dell'aumento del numero delle richieste all'origine e dei costi legati all'infrastruttura. Cloud Wrapper può contribuire a ridurre le complessità supportando l'architettura multi-CDN con una o più infrastrutture di origine.
Fungendo da hub centrale per l'architettura di delivery, Cloud Wrapper mantiene la memorizzazione nella cache condivisa con offload prevedibili e costi ridotti per l'infrastruttura di origine man mano che l'architettura multi-CDN viene scalata. Cloud Wrapper riduce il traffico inviato all'infrastruttura di origine memorizzando i contenuti nella cache a livello centralizzato tramite le reti CDN, migliorando il numero di riscontri nella cache e comprimendo le richieste provenienti da più CDN prima di inoltrarle all'infrastruttura di origine.
Domande frequenti (FAQ)
Cloud Wrapper si distingue per l'ottimizzazione della connettività tra le infrastrutture cloud pubbliche e Akamai Cloud, la piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, con una scalabilità e resilienza senza paragoni.
Cloud Wrapper è stato progettato utilizzando un processo di "fetch once" (ossia di recupero singolo) per raggiungere il livello più elevato di offload all'origine per i clienti. L'architettura utilizza diverse tecniche che consentono di recuperare i contenuti dall'origine il minor numero di volte possibile, ad esempio l'associazione deterministica dei server di binding/dei contenuti e un numero inferiore di regioni con richieste di inoltro all'infrastruttura di origine.
In alcuni casi, Cloud Wrapper raggiunge tassi di offload superiori al 99%. Tuttavia, la percentuale di offload dipende dai contenuti, dalle policy di gestione della cache e dai casi di utilizzo specifici.
Quando vengono archiviati contenuti rivolti ai consumatori all'interno di un'infrastruttura cloud pubblica centralizzata che spesso si affida a un numero limitato di data center, i contenuti si trovano in genere lontano dagli utenti finali. Quando gli utenti richiedono grandi volumi di contenuti, può essere costoso procedere al continuo recupero dei dati dall'origine e le performance di delivery possono risentirne. Al contrario, l'utilizzo di una soluzione ampiamente distribuita sull'edge di Internet, dove i contenuti possono essere distribuiti in prossimità degli utenti finali, assicura user experience straordinarie. Stabilire una connessione ottimale tra il servizio di origine cloud e la rete edge è essenziale per i seguenti motivi:
Per ottenere una user experience ottimale, la quantità di richieste distribuite dalla rete edge deve essere massimizzata
L'offload delle richieste dall'origine spesso riduce i costi di uscita dei dati e qualsiasi impatto negativo sulle performance dell'origine
Risorse
Domande?
Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattateci, anche se non siete sicuri di quale sarà il vostro prossimo passo. Un esperto vi risponderà immediatamente.
Grazie per la richiesta.
Un esperto Akamai vi contatterà a breve.