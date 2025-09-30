Contrôle des coûts de sortie

L'état et les performances de l'infrastructure d'origine peuvent varier considérablement. Lorsqu'un serveur en bordure de l'Internet reçoit une demande d'un utilisateur final concernant un contenu qui n'a pas été mis en cache, cela provoque un échec du cache et la demande peut être envoyée à l'origine. À mesure que les volumes de trafic sur l'infrastructure d'origine augmentent, les performances peuvent commencer à en pâtir, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience des utilisateurs. Par ailleurs, lorsque l'origine se trouve dans un cloud public, des volumes de demandes élevés peuvent entraîner une augmentation rapide des exigences en matière d'infrastructure cloud, ainsi que des coûts de sortie du cloud.

La solution Cloud Wrapper optimise l'efficacité du cache pour les immenses bibliothèques composées de contenus populaires et de contenus rarement utilisés. Elle achemine les échecs de cache en bordure de l'Internet vers la couche de mise en cache de Cloud Wrapper, ce qui accroît la probabilité que le contenu soit diffusé sans demande de l'origine. C'est pourquoi Cloud Wrapper permet de regrouper les demandes afin de réduire encore davantage les transferts vers l'origine, en particulier lors d'événements importants pour les utilisateurs, tels que les diffusions live et/ou les demandes de téléchargement élevées. Pour cela, elle combine plusieurs demandes d'utilisateurs finaux lors de la récupération à partir de l'origine. Résultat : des demandes d'origine moins nombreuses et plus efficaces.