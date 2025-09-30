Cloud Wrapper donne la priorité à la fiabilité du service grâce à un mécanisme intégré de redondance et de tolérance aux pannes. Ainsi, les pics de demandes sur les infrastructures d'origine sont évités, et la santé et les performances de l'origine sont préservées.
Optimisez le délestage de l'origine et réduisez les coûts de sortie
Améliorez le délestage de l'infrastructure d'origine et réduisez les coûts de sortie du cloud avec Cloud Wrapper, qui assure une connexion fluide aux plateformes de cloud privé et public via Akamai Cloud. Garantissez une haute disponibilité et des performances constantes pendant les pics de trafic, tout en maintenant le niveau de prévisibilité des services. Intégrée aux services de diffusion d'Akamai, la solution offre aux utilisateurs finaux des expériences hautes performances et évolutives.
Un délestage massif. Plus d'économies. Une audience ravie.
Fonctionnement de Cloud Wrapper
Fonctionnalités
- La réplication automatique sur plusieurs emplacements optimise la résilience, la disponibilité et les performances
- La mise en cache personnalisée permet de fournir un délestage de l'origine élevé lors d'un pic de volume ou d'un volume de trafic important
- Des experts en diffusion d'Akamai sont disponibles 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider à atteindre vos objectifs
- Préparation aux pics de demande élevée grâce à l'analyse de l'empreinte qui permet de déterminer vos besoins en stockage
- Identification de l'emplacement de cache idéal pour chaque utilisateur afin de garantir une diffusion et des performances optimales
- Association à la diffusion Akamai et aux réseaux de diffusion de contenu (CDN) tiers pour rationaliser le flux de travail
Découvrez comment Cloud Wrapper peut vous aider à délester votre infrastructure d'origine et à économiser sur les coûts de sortie.
Contrôle des coûts de sortie
Contrôle des coûts de sortie
L'état et les performances de l'infrastructure d'origine peuvent varier considérablement. Lorsqu'un serveur en bordure de l'Internet reçoit une demande d'un utilisateur final concernant un contenu qui n'a pas été mis en cache, cela provoque un échec du cache et la demande peut être envoyée à l'origine. À mesure que les volumes de trafic sur l'infrastructure d'origine augmentent, les performances peuvent commencer à en pâtir, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience des utilisateurs. Par ailleurs, lorsque l'origine se trouve dans un cloud public, des volumes de demandes élevés peuvent entraîner une augmentation rapide des exigences en matière d'infrastructure cloud, ainsi que des coûts de sortie du cloud.
La solution Cloud Wrapper optimise l'efficacité du cache pour les immenses bibliothèques composées de contenus populaires et de contenus rarement utilisés. Elle achemine les échecs de cache en bordure de l'Internet vers la couche de mise en cache de Cloud Wrapper, ce qui accroît la probabilité que le contenu soit diffusé sans demande de l'origine. C'est pourquoi Cloud Wrapper permet de regrouper les demandes afin de réduire encore davantage les transferts vers l'origine, en particulier lors d'événements importants pour les utilisateurs, tels que les diffusions live et/ou les demandes de téléchargement élevées. Pour cela, elle combine plusieurs demandes d'utilisateurs finaux lors de la récupération à partir de l'origine. Résultat : des demandes d'origine moins nombreuses et plus efficaces.
Protection de l'origine contre les pics de trafic
Protection de l'origine contre les pics de trafic
Il est impératif d'optimiser les niveaux de délestage de l'origine et de maintenir constamment ces niveaux. Si un flot de demandes arrive directement à l'origine, elles peuvent agir comme un événement de déni de service distribué et entraîner une défaillance de l'origine.
C'est pour cette raison que Cloud Wrapper inclut une protection de l'origine contre les pics de trafic cohérente et hautement disponible. Conçue pour offrir une haute disponibilité, cette solution intègre une redondance avec plusieurs régions indépendantes qui équilibrent et stockent le contenu de manière uniforme. Chaque élément de contenu est situé à deux emplacements au minimum.
De plus, la conception architecturale de Cloud Wrapper ne dépend pas d'un seul emplacement physique. En cas de défaillance d'une région, Cloud Wrapper hache à nouveau le contenu stocké et le répartit uniformément dans les régions disponibles. Chaque fois qu'une demande de contenu atteint une région indisponible, celle-ci est transmise à au moins une région de sauvegarde avant d'être acheminée vers l'origine. Cette protection contre les pics de trafic offre une garantie supplémentaire pour des niveaux de délestage élevés. Ainsi, vous pouvez vous préparer au prochain événement de diffusion live, au prochain lancement de jeu ou à toute augmentation imprévue des demandes de la part des utilisateurs finaux.
Architectures de réseaux de diffusion de contenu (CDN) multiples
Architectures de réseaux de diffusion de contenu (CDN) multiples
La gestion des architectures à plusieurs CDN introduit des complexités supplémentaires au niveau du maintien d'un nombre élevé de délestages dus à l'augmentation des demandes d'origine et des coûts d'infrastructure. Que vous utilisiez une ou plusieurs infrastructures d'origine pour prendre en charge votre architecture à plusieurs CDN, Cloud Wrapper peut vous aider à réduire la complexité.
Cloud Wrapper a une position centrale dans l'architecture de diffusion et maintient une capacité de cache partagée, assurant un délestage prévisible et des économies pour votre infrastructure d'origine au fur et à mesure de l'évolution de votre architecture à plusieurs CDN. Cloud Wrapper permet de réduire le trafic transmis à l'origine en centralisant la mise en cache entre les réseaux de diffusion de contenu (CDN), afin d'améliorer les résultats de la mise en cache et de regrouper les demandes provenant de plusieurs CDN avant de les transmettre à l'origine.
Foire aux questions (FAQ)
Cloud Wrapper se distingue en optimisant la connectivité entre les infrastructures de cloud public et Akamai Cloud, la plateforme en bordure de l'Internet et dans le cloud massivement distribuée, avec une évolutivité et une résilience inégalées.
Cloud Wrapper a été conçu selon un processus « fetch once » afin d'atteindre le plus haut niveau de délestage de l'origine pour les clients. L'architecture utilise plusieurs techniques qui permettent au contenu d'être extrait du point d'origine le moins souvent possible, notamment la correspondance déterministe entre le serveur de liaison et le serveur de contenu et la réduction du nombre de régions qui remontent vers l'origine.
Dans certains cas, Cloud Wrapper atteint des taux de délestage supérieurs à 99 %. Toutefois, le pourcentage de délestage dépend de l'empreinte de votre contenu, des politiques d'éviction du cache et de votre cas d'utilisation spécifique.
Lorsque vous stockez votre contenu destiné aux utilisateurs dans une infrastructure de cloud public centralisée qui s'appuie souvent sur un nombre limité de centres de données, le contenu est généralement situé loin de l'utilisateur final. Lorsque le contenu est demandé en grande quantité par les utilisateurs, il peut être coûteux de le récupérer sans cesse depuis l'origine, et les performances de diffusion en pâtissent souvent. En revanche, le fait d'utiliser une solution largement distribuée en bordure de l'Internet, où le contenu peut être diffusé à proximité de l'utilisateur final, permet de fournir à ce dernier une expérience de qualité supérieure. Une connexion optimale entre le service d'origine du cloud et le réseau en bordure de l'Internet est essentielle pour les raisons suivantes :
La quantité de demandes provenant du réseau en bordure de l'Internet doit être optimisée afin d'offrir à l'utilisateur final la meilleure expérience possible.
Le délestage des demandes à partir de l'origine réduit souvent les coûts de sortie des données et tout impact sur les performances de l'origine.
Ressources
Vous avez des questions ?
Notre raison de vivre : résoudre les problèmes. Contactez-nous, même si vous n'êtes pas sûr de la prochaine étape à franchir. L'un de nos experts vous contactera aujourd'hui.
Nous vous remercions pour votre demande.
Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.