CloudTest On-Demand est un logiciel de test de charge en tant que service, géré par Akamai et pris en charge par nos ingénieurs de performance de classe mondiale qui ont une grande expérience des tests de production à grande échelle. Ce service permet aux organisations disposant de peu de temps et de ressources limitées (logiciels, équipements, personnel ou expertise) d'exécuter des tests de charge et de performance complets. Nos experts en charge fourniront également des conseils sur l'étendue des parcours utilisateurs et des scénarios de test, mèneront des sessions de test collaboratives et fourniront des rapports complets.

CloudTest est un outil sous licence qui vous permet d'effectuer des tests réalistes à partir du cloud, notamment en testant tous les terminaux et navigateurs, en distribuant le trafic de manière réaliste dans le monde entier et en effectuant des analyses en mémoire en temps réel. Vous pouvez créer des tests rapidement sans codage.



