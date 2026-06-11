- Définissez des paramètres, des variables et des validations, ou réutilisez et combinez des tests sans code
- Testez les volumes de production à partir de sites dans le monde entier qui reflètent votre base d'utilisateurs
- Obtenez des informations à partir de tableaux de bord personnalisés à vue unique qui fusionnent les analyses avec les données d'outils de surveillance tiers
- Glissez-déposez des cas d'essai. Configurez les utilisateurs virtuels, les origines géographiques, les répétitions, les évolutions et les intervalles en quelques clics
- Ajustez les charges pendant les tests ou simulez des promotions et des pannes tout en bénéficiant d'analyses en temps réel
- Choisissez un service entièrement géré fourni par nos experts en performance ou une solution en libre-service
Test de charge en temps réel à l'échelle
Vérifiez votre aptitude à gérer le trafic fluctuant avec CloudTest, une plateforme de test de charge hautement évolutive. Identifiez les goulots d'étranglement dans le code, les réseaux et les bases de données grâce à une interface utilisateur visuelle, tout en simulant des scénarios réels avec précision. Disponible en tant que solution entièrement gérée ou en libre-service, CloudTest prend en charge les sites Web, les applications, les API et les processus CI/CD.
Préparez les environnements aux pics de trafic prévus ou soudains
Fonctionnement de CloudTest
Fonctionnalités
Cas d'utilisation de CloudTest
Voici quelques cas d'utilisation courants que CloudTest peut contribuer à résoudre.
Vérifiez l'état de préparation
Prévenez les pannes inutiles en validant l'état de préparation de vos sites, applications et flux de travail. Que vous ayez besoin de tester la disponibilité opérationnelle d'une nouvelle application, la capacité de votre site à gérer des niveaux de trafic incohérents ou le fonctionnement de votre charge de travail et de votre infrastructure de diffusion, CloudTest identifie rapidement et facilement les goulots d'étranglement dans les environnements de production ou connectés.
Planifiez les pics de trafic
Les pics de trafic d'événements tels que les soldes, les grands matchs sportifs, les performances musicales ou les nouveaux contenus vidéo, peuvent souvent causer une telle pression sur les sites et les applications que l'expérience utilisateur en souffre ou, dans le pire des cas, ne se produit pas en raison d'un crash. CloudTest vous permet d'accéder à des outils de test de charge pour des environnements de production ou réels qui utilisent des milliers de serveurs cloud pour simuler des scénarios de pics de trafic, en soumettant votre site ou votre application à une charge maximale afin de tester ses performances. Cela vous permettra d'identifier tout problème avant votre grand événement et de vous assurer que la mise en service se déroule comme vous l'aviez prévu.
Accédez à des tests de charge professionnels
Si les tests de performance de bout en bout représentent un défi, si vos délais sont courts ou si vous ne disposez pas des ressources ou de l'infrastructure nécessaires pour effectuer des tests de haut niveau, faites appel à Akamai en tant que fournisseur de logiciels de test de charge en tant que service. Nos experts en tests de charge travailleront avec vous pour comprendre parfaitement vos exigences en matière de tests, effectuer tous vos tests de charge et fournir des mesures montrant à quel point votre environnement ou votre infrastructure est prêt à être mis en service.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les tests de charge vous permettent de comprendre comment votre application/site se comportera dans des conditions de trafic normal et de pointe (c'est-à-dire de charge) et, surtout, de déterminer votre point de rupture. Ils sont souvent utilisés avant le lancement d'une nouvelle application ou d'un nouveau site et vous permettent de tester la fonctionnalité avec des scénarios réalistes de trafic d'utilisateurs (c'est-à-dire des scénarios de charge). Ils vous permettent d'éliminer le risque de défaillance de l'application/du site dû à la charge de trafic et d'éviter une mauvaise expérience utilisateur en raison de l'indisponibilité de l'application, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la réputation de votre marque ou sur votre chiffre d'affaires.
CloudTest On-Demand est un logiciel de test de charge en tant que service, géré par Akamai et pris en charge par nos ingénieurs de performance de classe mondiale qui ont une grande expérience des tests de production à grande échelle. Ce service permet aux organisations disposant de peu de temps et de ressources limitées (logiciels, équipements, personnel ou expertise) d'exécuter des tests de charge et de performance complets. Nos experts en charge fourniront également des conseils sur l'étendue des parcours utilisateurs et des scénarios de test, mèneront des sessions de test collaboratives et fourniront des rapports complets.
CloudTest est un outil sous licence qui vous permet d'effectuer des tests réalistes à partir du cloud, notamment en testant tous les terminaux et navigateurs, en distribuant le trafic de manière réaliste dans le monde entier et en effectuant des analyses en mémoire en temps réel. Vous pouvez créer des tests rapidement sans codage.
CloudTest est indépendant des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et permet d'en tester plusieurs (y compris celui d'Akamai) simultanément, en produisant des comparaisons de leurs performances sous charge.
CloudTest s'exécute sur une plateforme hautement distribuée et nos relations avec les opérateurs et les fournisseurs de cloud nous permettent de tester la charge attendue en fonction de la localisation géographique et du fournisseur (par exemple, comparaison entre Rackspace Dallas et AWS Midwest).
CloudTest fonctionne généralement selon la séquence suivante :
- Panne/correctif : Aux niveaux de test inférieurs, CloudTest décèle la majorité des pannes/correctifs et des goulots d'étranglement, y compris les pannes fonctionnelles (c'est-à-dire, est-ce que cela fonctionne ?).
- Durée : Lors d'événements de longue durée (par exemple, un long événement sportif), certains problèmes ne seront pas révélés, même en cas de contraintes maximales ; ils ne deviendront visibles qu'avec le temps. Par exemple, un problème de fuite de mémoire n'est pas détectable avant la troisième heure d'un événement.
- Pic : À des niveaux de test inférieurs, une écriture-lecture fonctionne, mais en cas de forte charge, on constate la mise en file d'attente des processus et des utilisateurs, ce qui a un effet de cascade. À une charge plus élevée et sur une période plus longue, CloudTest répond aux questions « Est-ce que cela fonctionne ? » et « Dans quelle mesure cela fonctionne-t-il ? » pour aider à identifier où et à quels niveaux les goulots d'étranglement de performance émergent.
CloudTest recommande d'ajuster le nombre d'utilisateurs virtuels pour chaque utilisateur en fonction de sa propre moyenne d'utilisateurs ou d'utilisateurs attendus, mais la règle générale est la suivante :
- Commencez à 0
- Passez à 2 500 utilisateurs virtuels pendant 3 à 4 minutes
- Ensuite, en fonction de votre base d'utilisateurs moyens, passez à des dizaines de milliers d'utilisateurs virtuels pendant un certain temps (cette période dépendra de votre situation de test particulière)
- Enfin, en fonction de votre base d'utilisateurs (ou de la base d'utilisateurs prévue pour un événement de pointe), passez à des centaines de milliers d'utilisateurs virtuels sur une certaine durée (là encore, cette période variera pour chaque entreprise). Nous recommandons de tester deux à trois fois la charge prévue à titre d'assurance.
CloudTest peut imiter différents profils de terminaux et de lecteurs (par exemple, Roku, AppleTV, JW Player, DIY) et procéder à un déplacement dynamique de la bande passante pour trouver le point de débit adaptatif idéal de votre flux de travail afin d'offrir la meilleure expérience au téléspectateur. Les résultats de CloudTest peuvent fournir des indications sur la taille idéale des blocs, sur la manière dont le contenu peut être transcodé pour différentes conditions de réseau, sur le choix des bonnes images par seconde (ips) pour minimiser la remise en mémoire tampon et pour offrir une expérience fluide au téléspectateur. CloudTest vous permet de tester/scénariser des segments HLS, HDS et CMAF afin de tester le flux de travail de l'application et de simuler des utilisateurs avec une simultanéité permettant d'évaluer la taille de l'audience.
Comme d'autres fournisseurs, CloudTest crée des utilisateurs virtuels (VU). Mais contrairement à d'autres, nous créons des VU sur les serveurs qui seront utilisés pendant la mise en service, plutôt que des utilisateurs synthétiques sans tête. De cette façon, CloudTest peut mesurer les requêtes HTTP réelles, par exemple.
Ressources
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