Akamai 如何助力 PrettyLittleThing 应对流量高峰活动

PrettyLittleThing 是一家总部位于英国的零售商，不仅拥有一系列外观炫酷的产品，而且凭借自己的实力成为时尚美容领域的权威。该公司旨在鼓励客户对自己的穿着更加自信，大方向世人展示自己，同时还在努力搭建 #EveryBODYinPLT 社区。该公司正致力于开展一场身体自爱、平等和包容的运动。这样一个鼓舞人心的品牌选择 Akamai 在高峰购物活动期间加强其基础架构，并为其提供全天候安全性和无缝内容交付，我们感到非常高兴。
用于应对突发流量高峰的抗压基础架构
作为一个受 Jennifer Lopez 和 Little Mix 女团成员等众多名人青睐的品牌，PrettyLittleThing 在过去几年中取得了长足的发展。该公司是最早采用 TikTok 的零售品牌之一，目前已拥有 200 多万粉丝。利用网红的影响力无疑有助于品牌的扩张。该公司成功背后的另一个因素是新冠疫情对线上购物的促进作用。
但像这种异乎寻常的增长往往伴随着各种新奇的挑战。PrettyLittleThing 的技术团队务必要做好充分准备，以应对“黑色星期五”和“网购星期一”等购物高峰活动期间对在线基础架构需求的激增。这正是 Akamai 凭借 CloudTest 大显身手之处。我们通过强大的实时负载测试，帮助该公司的网站和应用程序抵抗巨大压力。测试流量规模能够真实反映 PrettyLittleThing 的用户基数，并帮助其开发人员了解基础设施在流量突发剧增时的响应情况。
Akamai 对于 CloudTest 所带来的速度、规模和可控性优势深感自豪，同时我们帮助 PrettyLittleThing 的技术团队确保，即便在最繁忙时段，客户也能获得一流的购物体验。
面向未来的卓越数字商务增长
由于 Akamai 同时还致力于满足该公司的端到端交付和安全需求，我们将为其数字商务领域的整体工作提供进一步支持，我们对此感到十分自豪。Akamai Connected Cloud 是 PrettyLittleThing 基础架构的支持解决方案背后的平台，我们正是通过 Akamai Connected Cloud 获得了效率的极大提升。
在谈及与 Akamai 的合作时，PrettyLittleThing 的母公司 Boohoo 集团首席信息官 Leanne Clancy 表示：“Akamai CloudTest 帮助我们极快地识别出了系统中的瓶颈，从而使我们能够为本季度规模最大的购物狂欢做足准备。”Akamai 技术团队与我们合作，让我们能够充分了解用户历程，并能够准确掌握我们的网站将如何应对当天的需求。如果没有 Akamai 解决方案和团队的大力支持，这一切都不可能实现。”
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。