Akamai 如何助力 PrettyLittleThing 应对流量高峰活动

作为一个受 Jennifer Lopez 和 Little Mix 女团成员等众多名人青睐的品牌，PrettyLittleThing 在过去几年中取得了长足的发展。该公司是最早采用 TikTok 的零售品牌之一，目前已拥有 200 多万粉丝。利用网红的影响力无疑有助于品牌的扩张。该公司成功背后的另一个因素是新冠疫情对线上购物的促进作用。

但像这种异乎寻常的增长往往伴随着各种新奇的挑战。PrettyLittleThing 的技术团队务必要做好充分准备，以应对“黑色星期五”和“网购星期一”等购物高峰活动期间对在线基础架构需求的激增。这正是 Akamai 凭借 CloudTest 大显身手之处。我们通过强大的实时负载测试，帮助该公司的网站和应用程序抵抗巨大压力。测试流量规模能够真实反映 PrettyLittleThing 的用户基数，并帮助其开发人员了解基础设施在流量突发剧增时的响应情况。

Akamai 对于 CloudTest 所带来的速度、规模和可控性优势深感自豪，同时我们帮助 PrettyLittleThing 的技术团队确保，即便在最繁忙时段，客户也能获得一流的购物体验。