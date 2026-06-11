CloudTest On-Demand è una soluzione SaaS (Software-as-a-Service) per i test di carico gestita da Akamai e supportata da eccellenti tecnici addetti ai test sulle performance con una vasta esperienza nell'esecuzione di test in fase di produzione su larga scala. Questo servizio consente alle organizzazioni con tempi e risorse limitate (software, apparecchiature, personale o competenze) di eseguire test di carico e sulle performance a livello globale. I nostri esperti dei test di carico forniscono anche assistenza agli utenti per il loro percorso e per gli scenari dei test, conducono sessioni di test collaborativi e offrono rapporti completi.

CloudTest è uno strumento concesso in licenza che ti consente di condurre test realistici dal cloud, inclusi i test di tutti i dispositivi e i browser, distribuendo il traffico in modo realistico in tutto il mondo ed eseguendo analisi integrate nella memoria in tempo reale. Puoi creare test rapidamente senza alcuna codifica.



