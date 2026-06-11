- Imposta parametri, variabili e sistemi di convalida o riutilizza e combina i test senza codice
- Esegui i test dei volumi di produzione da sedi globali per riflettere la provenienza reale degli utenti
- Ottieni informazioni dalle dashboard personalizzate e combinabili in un'unica vista che permettono di integrare i dati analitici con le informazioni provenienti dagli strumenti di monitoraggio di terze parti
- Trascina i test case. Configura utenti virtuali, origini geografiche, ripetizioni, incrementi e ritmi con pochi clic
- Regola i carichi durante i test o simula aumenti e interruzioni, il tutto con le analisi in tempo reale
- Scegli un servizio completamente gestito fornito dai nostri esperti di performance o una soluzione self-service
Test di carico in tempo reale su vasta scala
Verifica il tuo livello di preparazione per il traffico variabile con CloudTest, una piattaforma per i test di carico altamente scalabile. Identifica i colli di bottiglia nel codice, nelle reti e nei database tramite un'interfaccia utente visiva, simulando, al contempo, scenari reali con precisione. Offerta come soluzione totalmente gestita o self-service, CloudTest supporta siti web, app, API e processi CI/CD.
Preparazione degli ambienti per picchi di traffico previsti o improvvisi
Come funziona CloudTest
Funzioni
Casi di utilizzo di CloudTest
Ecco alcuni casi di utilizzo comuni che CloudTest può aiutare a risolvere.
Verifica della prontezza di risposta
Evita le interruzioni inutili verificando la prontezza di risposta di siti, app e workflow. Sia per eseguire test sulla prontezza operativa di una nuova applicazione, sulla capacità del sito di gestire livelli di traffico incostanti o sulla modalità di funzionamento dei carichi di lavoro e delle infrastrutture di delivery, CloudTest identifica in modo rapido e semplice i colli di bottiglia negli ambienti di produzione o live.
Piano per i picchi di traffico
I picchi di traffico, ad esempio, periodi dei saldi, importanti eventi sportivi, concerti o contenuti video di recente uscita, possono causare spesso tanto carico di lavoro su siti e app da influire sulle user experience o, nel peggiore dei casi, da provocare una totale interruzione delle attività. CloudTest consente di accedere a strumenti per i test di carico da eseguire negli ambienti di produzione o live che utilizzano migliaia di server cloud per simulare i picchi di traffico, sottoponendo il sito o l'app ad un pieno carico per verificarne le performance in una situazione di stress. In tal modo, potrai identificare eventuali problemi prima della giornata dell'evento per garantire che tutto proceda come pianificato.
Accesso a test di carico professionali
Se i test delle performance end-to-end sono difficoltosi, se non hai tempo o se non disponi delle risorse o delle infrastrutture necessarie per eseguire i test ad un livello elevato, puoi usare la soluzione SaaS (Software-as-a-Service) di Akamai. I nostri esperti dei test di carico collaboreranno con la tua azienda per comprendere appieno le specifiche esigenze, eseguire tutti i test di carico che ti servono e fornirti i dati necessari per mostrarti quanto sono pronti da un punto di vista operativo gli ambienti o le infrastrutture di cui disponi per gli eventi online.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Il test di carico ti consente di comprendere le performance della tua app e/o del tuo sito in condizioni di traffico normale e durante i picchi di traffico (ossia, il carico) e, soprattutto, di stabilire i punti deboli del tuo sistema. Il test di carico viene spesso utilizzato prima del lancio di una nuova app e/o di un nuovo sito e ti consente di eseguire i test delle funzionalità con scenari realistici di traffico degli utenti (ossia, scenari di carico). Il test di carico può aiutarti ad eliminare i rischi di errori di app/siti dovuti al carico di traffico e prevenire il verificarsi di user experience di pessima qualità causate da problemi di downtime delle app, che potrebbero influire sui ricavi o sulla reputazione del brand.
CloudTest On-Demand è una soluzione SaaS (Software-as-a-Service) per i test di carico gestita da Akamai e supportata da eccellenti tecnici addetti ai test sulle performance con una vasta esperienza nell'esecuzione di test in fase di produzione su larga scala. Questo servizio consente alle organizzazioni con tempi e risorse limitate (software, apparecchiature, personale o competenze) di eseguire test di carico e sulle performance a livello globale. I nostri esperti dei test di carico forniscono anche assistenza agli utenti per il loro percorso e per gli scenari dei test, conducono sessioni di test collaborativi e offrono rapporti completi.
CloudTest è uno strumento concesso in licenza che ti consente di condurre test realistici dal cloud, inclusi i test di tutti i dispositivi e i browser, distribuendo il traffico in modo realistico in tutto il mondo ed eseguendo analisi integrate nella memoria in tempo reale. Puoi creare test rapidamente senza alcuna codifica.
CloudTest è indipendente dalle CDN e può eseguire i test su più CDN (inclusa quella di Akamai) contemporaneamente, generando confronti sulle loro performance in condizioni di carico.
CloudTest viene eseguito su una piattaforma altamente distribuita e le nostre relazioni con operatori e provider di servizi cloud ci consentono di eseguire test di carichi previsti in varie aree geografiche e per vari vendor (ad es., Rackspace Dallas o AWS Midwest).
CloudTest, di solito, esegue i test con la sequenza riportata di seguito:
- Correzione: ai livelli di test più bassi, CloudTest rileva la maggior parte delle aree che richiedono interventi di correzione e colli di bottiglia, incluse le interruzioni funzionali (ossia, se il sistema funziona).
- Durata: durante gli eventi più lunghi (ad es., lunghi eventi sportivi), alcuni problemi non vengono rilevati, anche in situazioni di picco, ma diventano visibili solo se sono prolungati nel tempo. Ad esempio, una falla nella memoria di un sistema potrebbe venire rilevata solo tre ore dopo l'inizio di un evento.
- Picco: ai livelli di test più bassi, le operazioni di lettura/scrittura funzionano, ma, nel caso di grandi carichi di lavoro, processi e utenti potrebbero venire messi in coda con un effetto a cascata. In presenza di carichi di lavoro più grandi per periodi prolungati, CloudTest esegue test di verifica del funzionamento di un sistema e delle relative performance per aiutare a identificare le aree e i livelli in cui si verificano eventuali colli di bottiglia.
CloudTest consiglia di regolare l'incremento degli utenti virtuali per ogni utente in base al numero medio di utenti o agli utenti previsti. Tuttavia, la regola generale è:
- Iniziare da 0
- Passare a 2.500 utenti virtuali per 3 - 4 minuti
- Successivamente, a seconda del numero medio di utenti, passare a decine di migliaia di utenti virtuali per un certo periodo di tempo (che dipende dalla specifica situazione di test)
- Infine, a seconda del numero di utenti (o degli utenti previsti in un evento di picco), passare a centinaia di migliaia di utenti virtuali per un certo periodo di tempo (che, anche in questo caso, varia a seconda della specifica attività aziendale). Per sicurezza, si consiglia di eseguire i test sul doppio/triplo dei carichi previsti.
CloudTest può imitare i profili di diversi dispositivi/giocatori (ad es., Roku, AppleTV, JW Player, DIY) e cambiare la larghezza di banda in modo dinamico per individuare il bitrate adattivo ideale del workflow per ottimizzare le experience degli spettatori. I risultati di CloudTest possono fornire indicazioni sulle dimensioni ideali dei blocchi, sulla possibilità di eseguire potenzialmente il transcoding dei contenuti in base alle diverse condizioni di rete, sulla scelta del numero di frame al secondo (FPS) necessario per minimizzare il rebuffering e offrire un'eccellente experience agli spettatori. CloudTest può aiutarti ad eseguire i test e/o gli script dei segmenti HLS, HDS e CMAF per verificare il workflow delle app e simulare il numero di utenti simultanei per soddisfare il bacino di utenti richiesto.
Come altri provider, CloudTest crea utenti virtuali (VU), che però, a differenza degli altri, vengono creati sui server che verranno usati online, anziché creare utenti sintetici headless. In tal modo, CloudTest può misurare, ad esempio, le richieste HTTP effettive.
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