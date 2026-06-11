- Defina parâmetros, variáveis e validações ou reutilize e combine testes sem código
- Teste os volumes de produção de locais globais que refletem sua base de usuários
- Obtenha insights de painéis personalizados de visualização única que mesclam análises com dados de ferramentas de monitoramento de terceiros
- Casos de teste de arrastar e soltar. Configure usuários virtuais, origens geográficas, repetições, intensificações e ritmos com apenas alguns cliques
- Ajuste as cargas durante o teste ou simule promoções e interrupções, tudo com análises em tempo real
- Escolha um serviço totalmente gerenciado fornecido por nossos especialistas em desempenho ou uma solução de autoatendimento
Testes de carga em tempo real em escala
Valide sua disponibilidade para tráfego flutuante com o CloudTest, uma plataforma de teste de carga altamente escalável. Identifique gargalos em códigos, redes e bancos de dados por meio de uma interface de usuário gráfica enquanto simula cenários reais com precisão. Oferecido como uma solução totalmente gerenciada ou de autoatendimento, o CloudTest oferece suporte a websites, aplicações, APIs e processos de CI/CD.
Prepare ambientes para picos de tráfego previstos ou repentinos
Como o CloudTest funciona
Recursos
Casos de uso do CloudTest
Veja alguns casos de negócios comuns que o CloudTest pode ajudar a resolver.
Validar a prontidão
Evite uma interrupção desnecessária validando a prontidão de seus sites, aplicações e fluxos de trabalho. Se você precisa testar a prontidão operacional de uma nova aplicação, a capacidade de seu website de lidar com níveis de tráfego inconsistentes ou como sua workload e infraestrutura de entrega estão funcionando, o CloudTest identifica de forma rápida e fácil gargalos em ambientes ao vivo ou de produção.
Planejar picos de tráfego
Eventos de pico, como vendas no varejo, grandes partidas esportivas, apresentações musicais ou conteúdo de vídeo recém-lançado, podem muitas vezes causar tanta tensão em sites e aplicações que a experiência do usuário sofre ou, no pior cenário, não acontece devido a uma falha. O CloudTest permite que você acesse ferramentas de teste de carga para ambientes de produção ou ao vivo que usam milhares de servidores em nuvem para simular cenários de pico de tráfego, colocando seu site ou aplicação sob carga total para testar o desempenho. Ele permitirá que você identifique quaisquer problemas antes do seu grande evento, ajudando a garantir que o lançamento seja tão tranquilo quanto planejado.
Tenha acesso a testes de carga profissionais
Se o teste completo de desempenho de ponta a ponta for um desafio, se você tiver prazos curtos, ou se você não tiver os recursos ou a infraestrutura necessários para realizar testes em um nível alto, use a Akamai como um software de teste de carga como fornecedor de serviços. Nossos profissionais especializados em testes de carga trabalharão com você para entender completamente seus requisitos de teste, realizar todos os seus testes de carga e fornecer métricas para mostrar como seu ambiente ou infraestrutura está operacionalmente pronto para entrar em operação.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O teste de carga permite entender como sua aplicação ou seu site funcionará durante condições normais e de pico de tráfego (ou seja, carga) e, o mais importante, determinar seu ponto de ruptura. Ele é usado com frequência antes do lançamento de uma nova aplicação ou site e permite testar a funcionalidade com cenários realistas de tráfego de usuários (ou seja, cenários de carga). O teste de carga pode ajudar a eliminar o risco de falha de aplicações/sites devido à carga de tráfego e evitar uma experiência de usuário ruim devido ao tempo de inatividade do aplicação, o que pode afetar a reputação ou a receita da sua marca.
O CloudTest On-Demand é um software de teste de carga como serviço, gerenciado pela Akamai e com o respaldo dos nossos engenheiros de desempenho de nível mundial que têm vasta experiência em testes de produção em larga escala. Esse serviço permite que organizações com tempo limitado e recursos limitados (software, equipamento, pessoas ou experiência) executem testes globais de carga e desempenho. Nossos especialistas em carga também fornecerão orientação sobre o escopo de jornadas de usuários e cenários de teste, realizarão sessões de teste colaborativas e fornecerão relatórios abrangentes.
O CloudTest é uma ferramenta licenciada que permite realizar testes realistas na nuvem, incluindo testar todos os dispositivos e navegadores, distribuir tráfego realisticamente em todo o mundo e executar análises em tempo real na memória. Você pode criar testes rapidamente sem a necessidade de codificação.
O CloudTest é independente de CDN e pode testar várias CDN (incluindo a Akamai) simultaneamente, produzindo comparações de como elas funcionam sob carga.
O CloudTest é executado em uma plataforma altamente distribuída, e nossos relacionamentos com operadoras e provedores de nuvem nos permitem testar a carga esperada em diferentes regiões geográficas e fornecedores (por exemplo, Rackspace Dallas vs. AWS Midwest).
O CloudTest normalmente opera com a seguinte sequência:
- Falha/Correção: em níveis de teste mais baixos, o CloudTest descobrirá a maioria das interrupções/correções e gargalos, incluindo interrupções funcionais (ou seja, está funcionando?).
- Duração: durante eventos mais longos (por exemplo, um longo evento esportivo), alguns problemas não serão revelados, mesmo sob o pico do tráfego; eles só ficarão visíveis na duração. Por exemplo, um problema de vazamento de memória pode não ser revelado até a hora três de um evento.
- Pico: em níveis de teste mais baixos, a gravação e a leitura funcionam, mas, com uma carga grande, você começa a ver processos e usuários entrarem na fila, o que tem um efeito em cascata. Com carga mais alta por um tempo mais longo, o CloudTest testa “Está funcionando?” e “Quão bem está funcionando?” para ajudar a identificar onde e em quais níveis surgem os gargalos de desempenho.
O CloudTest recomenda ajustar a rampa do usuário virtual para cada usuário com base em seus próprios usuários médios exclusivos ou usuários esperados, mas uma regra geral é:
- Comece em 0
- Mude para 2.500 usuários virtuais por 3 a 4 minutos
- Em seguida, dependendo de sua base média de usuários, passe para dezenas de milhares de usuários virtuais por um período (esse período dependerá de sua situação de teste específica)
- Por fim, dependendo da sua base de usuários (ou da base de usuários prevista para um evento de pico), mude para centenas de milhares de usuários virtuais por um período de tempo (novamente, esse período vai variar para cada empresa). Recomendamos testar de 2x a 3x a carga prevista como seguro.
O CloudTest pode imitar diferentes perfis de dispositivos e jogadores (por exemplo, Roku, AppleTV, JW Player, DIY) e realizar mudanças dinâmicas de largura de banda para encontrar o ponto de taxa de bits adaptável ideal para o seu fluxo de trabalho para a melhor experiência de visualização. Os resultados do CloudTest podem fornecer orientação sobre tamanhos ideais de bloco, como o conteúdo pode ser transcodificado para diferentes condições de rede, escolhendo os quadros por segundo (fps) certos para minimizar o rearmazenamento em buffer e proporcionando uma experiência de visualização perfeita. O CloudTest pode ajudar você a testar/criar scripts de segmentos HLS, HDS e CMAF para testar o fluxo de trabalho da aplicação e simular usuários com simultaneidade para atender ao tamanho do público.
Como outros provedores, o CloudTest cria usuários virtuais (VUs). Mas, ao contrário de outros, criamos VUs nos servidores que serão usados durante a ativação, em vez de usuários sintéticos sem periféricos. Dessa forma, o CloudTest pode medir solicitações HTTP reais, por exemplo.
Recursos
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