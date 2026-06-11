O CloudTest On-Demand é um software de teste de carga como serviço, gerenciado pela Akamai e com o respaldo dos nossos engenheiros de desempenho de nível mundial que têm vasta experiência em testes de produção em larga escala. Esse serviço permite que organizações com tempo limitado e recursos limitados (software, equipamento, pessoas ou experiência) executem testes globais de carga e desempenho. Nossos especialistas em carga também fornecerão orientação sobre o escopo de jornadas de usuários e cenários de teste, realizarão sessões de teste colaborativas e fornecerão relatórios abrangentes.

O CloudTest é uma ferramenta licenciada que permite realizar testes realistas na nuvem, incluindo testar todos os dispositivos e navegadores, distribuir tráfego realisticamente em todo o mundo e executar análises em tempo real na memória. Você pode criar testes rapidamente sem a necessidade de codificação.



