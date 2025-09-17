Zero Trust Network Access

Le profil des terminaux d'Enterprise Application Access est une fonctionnalité clé servant à autoriser, refuser ou limiter l'accès des utilisateurs aux applications. Il fonctionne parallèlement aux règles d'autorisation d'authentification et de contrôle des accès, et recueille des informations sur l'état du terminal (par exemple, si le pare-feu du terminal est activé, s'il dispose du système d'exploitation le plus à jour ou si une protection contre les logiciels malveillants est installée). Il recueille également les signaux de menace externes provenant d'Akamai Secure Internet Access, Carbon Black et CrowdStrike. Vous pouvez créer des niveaux de risque qui vous permettent de refuser ou de limiter des fonctionnalités d'application en fonction du profil de risque des terminaux. Ce profil permet de garantir que les terminaux respectent les exigences de sécurité nécessaires lorsqu'ils accèdent aux applications.