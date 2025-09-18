Zero Trust Network Access

Reduza sua dependência de redes privadas virtuais (VPNs)

As VPNs fornecem aos funcionários acesso remoto a recursos e aplicações corporativas localizadas em data centers locais. Mas à medida que as organizações migram para a nuvem, as aplicações podem ser hospedadas em qualquer lugar, e o trabalho híbrido significa que os funcionários trabalham em qualquer lugar, usando dispositivos gerenciados e não gerenciados. As VPNs também exigem acesso de entrada por meio do firewall, o que expõe suas aplicações e pode fazer com que os agentes de ameaças obtenham acesso desenfreado à sua rede. O Enterprise Application Access elimina o acesso em nível de rede e o substitui por acesso granular a aplicações específicas hospedadas em qualquer lugar e a funcionários que trabalham em qualquer lugar.