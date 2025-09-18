Quando o recurso IdP da Akamai é usado, o Enterprise Application Access se integra diretamente ao MFA da Akamai para fornecer autenticação multifator à prova de phishing. Ele também se integra ao Cisco Duo. Se um IdP de terceiros for usado, o Enterprise Application Access usará o serviço MFA implantado no IdP.
Garanta que o usuário certo tenha o nível de acesso certo às suas aplicações
O Akamai Enterprise Application Access é uma solução Zero Trust Network Access que fornece acesso rápido, seguro e baseado em identidade a aplicações privadas. Ele usa dados em tempo real, como localização do usuário, hora e segurança do dispositivo para conceder acesso apenas às aplicações necessárias, eliminando o acesso à rede. Entregue via Akamai Cloud, ele garante um desempenho responsivo de todas as aplicações.
Dimensione o acesso a aplicações com segurança rápida e inteligente em vez de VPNs
Como o Enterprise Application Access funciona
Recursos
- ZTNA (Zero Trust Network Access) como serviço
- Postura do dispositivo para acesso adaptativo com base no risco
- Flexibilidade multinuvem para controlar o acesso aos apps, independentemente de onde eles estejam hospedados
- Integração com sua infraestrutura de IdP existente ou IdP de nuvem da Akamai
- Transporte na edge para o desempenho avançado das aplicações
- Acesso a aplicações seguro e sem cliente
- PoP (Ponto de Presença) local para o acesso ideal a aplicações em escritórios com a aplicação consistente de ZTNA via políticas
- Integração perfeita com o Akamai MFA e o Akamai Secure Internet Access
Saiba mais sobre algumas maneiras comuns de usar o Enterprise Application Access.
Zero Trust Network Access
Acesso a aplicações com base no Zero Trust
Fornecer acesso seguro a aplicações e recursos é uma etapa fundamental para qualquer organização que esteja migrando para uma Arquitetura Zero Trust. O Enterprise Application Access é uma solução completa de Zero Trust Network Access baseada nos princípios Zero Trust de "nunca confiar, sempre verificar" e fornece acesso dinâmico a aplicações com base na identidade, contexto e postura do dispositivo. Ela elimina a confiança implícita e impõe políticas rigorosas de verificação de identidade e acesso com privilégios mínimos para cada identidade de usuário, dispositivo ou aplicação, independentemente de onde estejam localizados, e oferece suporte a todos os ambientes de nuvem. O Enterprise Application Access reduz a superfície de ataque de uma empresa, evita movimentos laterais e simplifica as experiências dos administradores por meio do gerenciamento centralizado de políticas.
Reduza a dependência da VPN
Reduza sua dependência de redes privadas virtuais (VPNs)
As VPNs fornecem aos funcionários acesso remoto a recursos e aplicações corporativas localizadas em data centers locais. Mas à medida que as organizações migram para a nuvem, as aplicações podem ser hospedadas em qualquer lugar, e o trabalho híbrido significa que os funcionários trabalham em qualquer lugar, usando dispositivos gerenciados e não gerenciados. As VPNs também exigem acesso de entrada por meio do firewall, o que expõe suas aplicações e pode fazer com que os agentes de ameaças obtenham acesso desenfreado à sua rede. O Enterprise Application Access elimina o acesso em nível de rede e o substitui por acesso granular a aplicações específicas hospedadas em qualquer lugar e a funcionários que trabalham em qualquer lugar.
Acesso seguro à força de trabalho híbrida
Acesso rápido e seguro a aplicações para sua força de trabalho híbrida
Ambientes de trabalho híbridos, que incluem usuários no escritório e remotos, podem aumentar a superfície de ataque da sua organização. O Enterprise Application Access oferece uma solução mais segura, fornecendo acesso a aplicações privadas por app, eliminando a necessidade de acesso em toda a rede. Essa abordagem reduz a superfície de ataque e evita o movimento lateral no caso de uma violação de segurança. Ele garante uma experiência segura, perfeita e de baixa latência para todos os usuários, independentemente da sua localização, mantendo uma forte postura de segurança para o seu programa de trabalho híbrido.
Usuários de terceiros seguros
Acesso seguro a aplicações para prestadores de serviços e parceiros
Fornecer acesso seguro a aplicações para parceiros, fornecedores e prestadores de serviços limita o risco de cibersegurança. O Enterprise Application Access é uma solução ZTNA que fornece acesso a aplicações em nível de app, sem a necessidade de acesso à rede, o que limita sua superfície de ataque caso um ponto de extremidade de terceiros ou a identidade do usuário sejam comprometidos. Simplifique a integração usando o IdP na nuvem do Enterprise Application Access para adicionar rapidamente usuários de terceiros.
Perguntas frequentes (FAQ)
As VPNs possuem recursos simples de permissão/negação não inteligentes que fornecem aos usuários acesso em nível de rede corporativa. Se sua VPN for comprometida por um invasor, ele poderá usar esse ponto de apoio inicial para se mover lateralmente e implantar malware, ransomware ou exfiltrar dados. O Enterprise Application Access usa o Zero Trust Network Access (ZTNA) para fornecer acesso a aplicações com privilégios mínimos para negar ou restringir o acesso com base na identidade, contexto e postura de segurança. Isso elimina o acesso no nível da rede e garante que os usuários tenham acesso apenas às aplicações e aos recursos de aplicações necessárias para sua função.
A maioria das soluções Zero Trust Network Access (ZTNA) criam túneis e possuem um proxy reverso para permitir o acesso do usuário, mas não possuem políticas de inspeção e criação de serviços. Eles apenas protegem a integridade da transferência. O Enterprise Application Access deseja saber qual é o conteúdo desse caminho de comunicação, além de garantir a integridade da transferência, aumentando assim o acesso seguro. Para apps que precisam de uma camada adicional de proteção, o Akamai App & API Protector pode ser utilizado para fortalecer ainda mais sua postura de segurança.
A postura do dispositivo Enterprise Application Access é um recurso importante para permitir, negar ou limitar o acesso do usuário às aplicações. Ele opera junto com regras de autorização de autenticação e controle de acesso e coleta informações sobre o status do dispositivo (por exemplo, se o firewall do dispositivo está ativado, se ele possui o sistema operacional mais atualizado ou se o antimalware está instalado). Ele também coleta sinais de ameaças externas do Akamai Secure Internet Access, Carbon Black e CrowdStrike. Você pode criar níveis de risco que permitam negar ou limitar recursos da aplicação com base no perfil de risco do dispositivo. A postura do dispositivo ajuda a garantir que os dispositivos que acessam as aplicações atendam aos requisitos de segurança necessários.
O Enterprise Application Access integra-se com a maioria dos provedores de identidade (IdPs) existentes, como Akamai, Google, Ping, Okta, Microsoft Azure AD ou qualquer outro IdP baseado em SAML.
Ele faz isso implantando a máquina virtual do conector Akamai no mesmo local que as aplicações que você deseja disponibilizar. O conector pode ser instalado em data centers locais e em nuvens públicas e privadas. Depois de implantado, o conector estabelece uma conexão com a aplicação e, em seguida, faz uma conexão de saída com o proxy reverso do Enterprise Application Access. Quando um usuário autorizado se conecta à aplicação, o proxy conecta o usuário à ela. Os conectores estão disponíveis para VMware, VirtualBox, Amazon Web Services (AWS) EC2/VPC, OpenStack/KVM, Microsoft Hyper-V, Docker, Microsoft Azure e Google Compute Engine (GCE).
O Enterprise Application Access é entregue pela Akamai Cloud, a plataforma de segurança de nuvem mais distribuída do mundo. Isso garante que a infraestrutura ZTNA seja implantada perto de onde seus usuários estão localizados e as aplicações estão hospedadas. O tráfego de aplicações é automaticamente encaminhado pela Akamai Cloud entre o usuário e a aplicação para garantir que as aplicações sejam rápidas, responsivas e proporcionem uma experiência incrível ao usuário final.
O Enterprise Application Access permite que você aplique políticas consistentes de acesso a aplicações, independentemente de onde seus usuários estejam trabalhando. Quando as aplicações estão hospedadas no local e os usuários estão trabalhando no escritório, o recurso de PoP (ponto de presença) local impõe a política de acesso e se conecta diretamente à app para eliminar impactos no desempenho pelo hairpinning do tráfego ao PoP da nuvem.
Avaliação gratuita de 60 dias: experimente o Enterprise Application Access
Veja na prática as vantagens do Enterprise Application Access:
- Segurança na conectividade para aplicações baseadas na Web sem cliente, bem como para aquelas que exigem um cliente que use protocolos não HTTP/HTTPS
- Integração perfeita com seu atual provedor de identidades e outras ferramentas do ecossistema de segurança, como SIEMs
- Dimensionamento e implantação com facilidade em todas as infraestruturas com alta disponibilidade, balanceamento de carga de servidor e roteamento automático de aplicações
- Facilitação de decisões de acesso adaptáveis e em tempo real com base na postura do dispositivo, garantindo uma abordagem Zero Trust Network Access completa
Solicite já sua avaliação gratuita de 60 dias:
- Envie o formulário
- Confirme o seu e-mail
- Conclua o processo de validação e verificação da Akamai
- Receba instruções de login
- Faça login e configure sua instância do Enterprise Application Access
Aplicam-se termos e restrições.
