勒索软件即服务的运作方式如下：开发人员制作勒索软件，并以租用形式提供给加盟者用于攻击。该模式使技术能力较低的个体也能够发动高度复杂的攻击活动。
重要信息：
- 鉴于当今威胁态势，企业需要具备 AI 就绪型 Zero Trust 架构。随着企业全力推进 AI 创新，自主代理不再只是被动响应用户指令的工具，而是深入到网络内部运行。此类代理一旦拥有跨存储库查询数据或扫描内部端点以获取上下文信息的权限，便可能转化为自动化横向移动的载体。Zero Trust 现在必须转向采用持续验证，在验证用户的同时，加强对代其执行的自主影子进程的监控。
- 面对前沿 LLM 等带来的风险，企业需要采用新的 Zero Trust 方法。随着攻击者一次利用多个攻击媒介协同发起攻击，加之能够在数秒内诊断漏洞并随即迅疾发起攻击的前沿 AI 模型出现，对集成式安全套件的需求正不断上升。Zero Trust 策略必须超越独立工具的简单堆砌。AI 驱动的威胁可利用彼此孤立的安全产品，以超出人类响应跟踪能力的极快速度进行横向移动。
- 自动化微分段可有效阻止机器速度级别的横向移动攻击。如今的威胁态势，要求 Zero Trust 架构必须运用 AI 赋能的防御手段，来对抗 AI 驱动的威胁。传统的人工干预响应事件机制速度缓慢，难以抵挡 AI 驱动型快速入侵，容易引发严重系统故障；AI 驱动的微分段技术可以将威胁自动隔离至独立单元中，方便当今的安全团队控制威胁爆炸半径，并在威胁出现的第一时间将其扼杀。
常见问题
员工部署未受监控的 AI 浏览器扩展程序和自主代理后，这些程序会请求过度权限并创建隐蔽数据传输路径，实际上将浏览器转变为了数据外泄的中枢。
AI 驱动的脚本现已具备劫持已认证会话并以机器速度模拟用户行为的能力——这意味着传统验证关口可被规避，安全架构必须从设计层面确保在主动入侵期间仍能维持业务弹性。
所谓定义“已知良好”，即精确识别哪些用户、设备和工作负载需要通信，并以此为基础，默认拒绝一切未授权活动，无论攻击者如何改变攻击手段都没有。
传统微分段工具往往局限在本地孤立系统中，无法覆盖整个混合环境，留下传统服务器或无代理的 IoT/OT 设备等安全盲区，为黑客实施横向移动提供了可乘之机。
此类代理部署在无法从互联网直接访问的私有 IP 地址，其敏感进入路径使用反向应用程序隧道，有效去除了边界的 IP 可见性。
在 AI 时代，自动化提示词轰炸与语音克隆技术已使凭证窃取近乎实现全自动化。因此，符合 FIDO2/WebAuthn 标准的认证方案，已成为实现防网络钓鱼保护的唯一可行路径。
企业无需强制执行策略，即可立即掌握环境流量的真实走向；同时，他们可以利用应用程序安全围栏，快速锁定特定端口的关键服务。