Accesso alle applicazioni basato sul principio Zero Trust

Fornire un accesso sicuro ad applicazioni e risorse è un passaggio fondamentale per il passaggio ad un'architettura Zero Trust di qualsiasi organizzazione. Enterprise Application Access è una soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access) completa, che è basata sul principio "Verificare sempre, senza fidarsi", e fornisce un accesso dinamico alle applicazioni in base alle identità, al contesto e al comportamento dei dispositivi. Questa soluzione, che supporta tutti gli ambienti cloud, elimina la fiducia implicita e applica una severa verifica delle identità insieme a rigorose policy di accesso basate sul privilegio minimo per ogni identità, dispositivo o applicazione, indipendentemente dalla loro posizione. Enterprise Application Access riduce la superficie di attacco di un'azienda, impedisce il movimento laterale e semplifica le experience dell'amministratore tramite una gestione centralizzata delle policy.