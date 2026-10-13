打动 Adobe 的因素有两点：即 Akamai 可以适应其独特要求的能力，以及 Akamai Stream OS 可帮助其实现企业目标的灵活性。此外，Akamai 内容交付网络 (CDN) 还提供了出色的功能来接触全球目标受众，这些因素合在一起，让 Adobe TV 的执行制片人 Bob Donlon 相信，Akamai 就是正确的选择。

在 Adobe 选择与 Akamai 合作后，Adobe TV 在相对较短的时间内便轻松上线运行。Akamai Media Framework 是一个包含播放器源代码的开发人员工具包，它奠定了坚实的基础，让 Adobe 可以轻松连接到 Akamai Stream OS 工作流和媒体交付网络。Donlon 表示：“能够在仅仅五个月内启动这种规模的项目，包括自定义视频播放器应用程序，真是令人难以置信。”