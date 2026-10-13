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“Akamai 助力我们实现自己的愿景，让我们能够通过在线视频，以更具影响力的方式与我们的客户群体进行互动。在 Adobe TV 网站上，我们实现了接近 10% 的试用下载转化率，这充分印证了该举措卓有成效。这意味着，我们有效地激发了目标受众的兴趣，并提高了将浏览者转化为购买者的可能性。”——Adobe TV 执行制片人 Bob Donlon
现状
Adobe TV 于 2008 年 4 月发布，这是针对 Adobe 产品提供专业指导和说明的免费在线视频资源，涉及的产品包括世界一流创新工具 Adobe Creative Suite® 系列。Adobe TV 专为创意群体打造，集教学、启发与娱乐于一体。用户不仅可以通过 tv.adobe.com 对其进行在线访问，还能通过新的 Adobe Media Player 收看系列节目。Adobe TV 旨在鼓励客户与潜在客户积极使用并不断探索 Adobe 产品，同时全方位展现了 Adobe 领先视频技术从创作到播放的强大实力。在上线的前两个月内，Adobe TV 网站吸引了近 25 万唯一身份访问者，观看次数达到 150 万次；与此同时，有 130 万唯一身份访问者通过 Adobe Media Player 中的 Adobe TV 网络贡献了超过 2000 万次的播放量。
挑战
从一开始，Adobe 便希望确保能够每日快速高效地将新内容发布到多个分发渠道并向全球用户提供完美的体验。这就是该公司选择 Akamai 的原因。
目标
为了支持自身的品牌和公司目标，Adobe 需要满足两个关键要求：
- 确保卓越的最终用户体验：作为一家以卓越创意 Web 体验为品牌根基的全球性企业，Adobe 需要确保世界各地的用户都能获享高质量的观看体验。
- 精简内容发布流程：Adobe 希望通过一套解决方案来帮助员工定期高效地将内容发布到 Adobe TV 网站和 Adobe Media Player 上。
为什么选择 Akamai
加快产品上市时间
打动 Adobe 的因素有两点：即 Akamai 可以适应其独特要求的能力，以及 Akamai Stream OS 可帮助其实现企业目标的灵活性。此外，Akamai 内容交付网络 (CDN) 还提供了出色的功能来接触全球目标受众，这些因素合在一起，让 Adobe TV 的执行制片人 Bob Donlon 相信，Akamai 就是正确的选择。
在 Adobe 选择与 Akamai 合作后，Adobe TV 在相对较短的时间内便轻松上线运行。Akamai Media Framework 是一个包含播放器源代码的开发人员工具包，它奠定了坚实的基础，让 Adobe 可以轻松连接到 Akamai Stream OS 工作流和媒体交付网络。Donlon 表示：“能够在仅仅五个月内启动这种规模的项目，包括自定义视频播放器应用程序，真是令人难以置信。”
充分利用灵活的平台
Stream OS 解决方案的灵活性（比如满足各种工作流的能力）对于 Adobe 至关重要。例如，Adobe 想要在 Adobe TV 上的视频旁边包含链接，使网站访问者可以下载演示的 Adobe 产品的试用版本。Donlon 解释道：“我们的团队必须手动更新所有网页，这带来了巨大的负担。”借助 Stream OS，Adobe 能够将链接作为与每个视频关联的元数据的一部分包含在内。发布视频后，链接会自动显示。此外，元数据使网站访问者可以很容易找到内容。
简化发布过程
Adobe 深知，每日提供新内容对于培养忠实受众和鼓励用户回访至关重要。自首次发布 200 个视频后，该公司每个工作日都会发布 2-6 个新视频。由于 Adobe 会同时发布到 Adobe TV 网站和 Adobe Media Player，因此面临着潜在的重复工作问题。同时，Adobe 需要支持多个员工来为 Adobe TV 发布内容，且无需他们了解底层技术。
借助 Akamai 的 Stream OS 解决方案，Adobe 可以使用几乎无缝的工作流发布流媒体视频并减少手动发布视频通常存在的瓶颈。Donlon 解释道：“如果没有这套解决方案，我们将必须将内容手动发布到这两个位置，而这是一项需要耗费大量成本的繁琐任务。”
充分利用 RSS
Adobe Media Player 是一款桌面流媒体视频播放器，可提供广泛的电视节目和娱乐视频内容。这些内容来自主要的电视广播商和领先的内容发布商，包括 CBS、MTV Networks、Universal Music Group、PBS、Condé-Net 和 Scripps Networks。
Adobe Media Player 依赖 RSS 源来更新和发布其大型内容库。Stream OS 支持 RSS 发布标准，它同时使用 Media Framework（提供了一些最佳实践以支持解析并将 RSS 发布到 Adobe Flash® Player），以及 RSS Manager（方便创建 RSS 源和更新内容）。
Donlon 表示：“我们可轻松利用 Stream OS 来支持我们的发布工作流程，尤其在我们的媒体播放器是 RSS 聚合器的情况下更是如此。”内容上载到 Stream OS 中的目录，这些目录可映射到正确的 RSS 源，从而实现无需人工干预的发布方法。只需创建另一个 RSS 源即可添加额外的分发渠道。
通过内容联合扩大触达面
Adobe 的目标是让其产品的相关介绍触达尽可能多的用户。通过允许用户在自己的网站或网页上嵌入 Adobe 视频，该公司得以大幅提升客户触达面。Donlon 表示：“由于 Akamai 负责提供我们的所有视频（即使这些视频显示在其他人的网站上），我们负责控制相关体验，可以确信，视频播放质量能够积极反映 Adobe 的品牌。”借助口碑的力量与互联网的网络效应，Adobe 在无需巨额营销投入的情况下，极大地拓宽了其信息的传播范围，并促成了 Adobe TV 的成功。
自定义最终用户体验
由于 Akamai Media Framework 完全开放，Adobe 能够创建自定义流媒体视频播放器来满足其独特的要求，包括社区功能（比如按热门程度进行评级和排名）。在访客对内容评级后，Stream OS 便会将该信息发布到 RSS 源中的 Adobe TV 接口。通过 Stream OS 报告工具，Adobe 可以确定通过 Adobe TV 网站和 Adobe Media Player 访问内容的访客数量。
获取在线视频的全部优势
视频是 Adobe 培训、激励和娱乐创意团体的最佳方式，使公司能够向用户介绍如何充分利用 Adobe 的产品。通过 Akamai 来为 Adobe 的媒体管理和分发工作流提供技术支持，该公司可以轻松管理视频并为这些面向全球数百万设计人员和开发人员的视频建立目录，而这些视频将直接影响到最终效益。Donlon 总结道：“Akamai 对于 Adobe TV 的愿景是通过在线视频，以更有力的方式与我们的客户群体进行联系。在 Adobe TV 网站上，我们实现了接近 10% 的试用下载转化率，这充分印证了该举措卓有成效。这意味着，我们有效地激励了我们的目标受众，并提高了将浏览者转化为购买者的可能性。”
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