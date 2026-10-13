Adobe war beeindruckt von der Fähigkeit von Akamai, diese spezifischen Anforderungen zu erfüllen, sowie von der Flexibilität von Akamai Stream OS, mit der das Unternehmen seine Ziele erreichen konnte. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass das Akamai Content Delivery Network (CDN) hervorragende Möglichkeiten bot, ein globales Publikum zu erreichen, war Bob Donlon, Executive Producer von Adobe TV, überzeugt, dass Akamai die richtige Wahl war.

Nachdem sich Adobe für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden hatte, war es für Adobe TV einfach, das Programm in relativ kurzer Zeit in Betrieb zu nehmen. Das Akamai Media Framework – ein Entwickler-Toolkit mit Player-Quellcode – bot eine Grundlage, auf der Adobe ganz unkompliziert eine Verbindung zu den Workflows des Akamai Stream OS und dem Medienbereitstellungsnetzwerk herstellen konnte. „Es war unglaublich, ein Projekt dieser Größenordnung – einschließlich nutzerdefinierter Videoplayer-Anwendungen – in nur fünf Monaten starten zu können“, so Donlon.