Business Standard 的数字版刊物越来越受欢迎，但不断增长的流量也对其基础架构提出了更高的要求。从某种程度上来说，它们的性能已经达到了临界水平。对于读者来说，这意味着网站体验会在一些关键时刻变差，比如在 Business Standard 报道极端天气或板球世界杯这类突发新闻或高曝光度事件时。



“我们的源站服务器无法灵活应对突发的流量高峰，这有时会造成我们的网站对读者响应迟缓，”Business Standard 首席 IT 系统经理 Gururaj Patil 说。“为了提供更好的客户体验，我们需要投资于内容交付网络 (CDN)，为此我们广泛征求意见，而几乎所有帮忙出谋划策的人都将 Akamai 推崇为市场上的佼佼者。”



为了提供优质的客户体验，Business Standard 决定采用优质的 CDN，并利用 Akamai 的解决方案分载来自其源站服务器的静态和动态内容。该公司购买了 Akamai 的 Dynamic Site Accelerator，以便更迅速地交付动态内容，包括股票行情、实时博文和流媒体视频元素。该公司还注册了 Akamai Download Delivery，为图片和视频等静态内容提供支持，这对于为当今高度注重视觉效果的消费者打造引人入胜的体验意义重大。



Business Standard 资深系统经理 Prafulla Patil 表示：“Akamai 是能支持我们在免费内容与付费数字订阅服务之间实现无缝体验的少有 CDN 提供商之一。这种解决方案有着出色的效率和效果，可以满足两类不同的受众群体，也能保证我们将某些内容稳妥地置于付费墙之后。”



“在 Akamai 的帮助下，我们的网站性能实现了显著提升，这使我们能够在这个高度注重交付速度的行业中更好地展开竞争，”Kalelkar 表示。“如今，在提供让客户满意的优质体验方面，我们比竞争对手要更有优势。”



通过提升性能，Business Standard 在 Google、Facebook 和 Apple 等搜索引擎和新闻聚合平台中的排名也得到了提升。由于这些平台聚合了整个互联网的内容，并将其呈现给读者，因此，它们更青睐于内容交付和页面加载速度较快的网站。这意味着 Business Standard 的文章更有可能被聚合平台选中，从而接触到更广泛的受众，为这家刊物吸引新的读者，进而建立公司的数字化收入管道。